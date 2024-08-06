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Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen'i Instagram ayırdı! Koşa koşa bilet aldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 13:35 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:36

Temizlik tutkusuyla tanınan sunucu Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı Gamze Türkmen'in hasretine dayanamadı. Bilet alıp soluğu nişanlısının memleketi Erzurum'da alan fenomen umduğu gibi karşılanmadı. O anları sosyal medya hesabı X'ten paylaşan Ezildi, izleyenleri güldürdü.

'Temizlik Avcıları' ve 'En Hamarat Benim' programının sunucusu Kadir Ezildi, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz haftalarda Gamze Türkmen ile nişanlanan Ezildi, sürpriz yapmak için Elazığ'ın yolunu tuttu. 

Erzurum'da olan nişanlısının özlemine dayanamayan ünlü fenomen, geçtiğimiz sabah nişanlısının kapısına dayandı.

Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen'i Instagram ayırdı! Koşa koşa bilet aldı - 1. Resim

HAYAL ETTİĞİ GİBİ OLMADI 

Nişandan 15 gün sonra Gamze Türkmen'i özleyen Ezildi haber vermeden soluğu Erzurum'da aldı.

Ancak kavuşma anı Kadir Ezildi'nin hayal ettiği gibi olmadı.

Kadir Ezildinin son paylaşımı güldürdü Nişanlısına sürpriz yaptı, aldığı tepki şaşırttı.

Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen'i Instagram ayırdı! Koşa koşa bilet aldı - 2. Resim

"BEN AŞAĞI GELEMEM"

Kadir Ezildi paylaşımında "Sabah 5 buçukta uçağa bindim, 7 buçukta indim, balkonun altına gittim.

Aradım dedim ki kalk kapıda bir kargocu varmış dedim, paketini getirmiş dedim.

Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen'i Instagram ayırdı! Koşa koşa bilet aldı - 3. Resim

"15 GÜNDE UNUTMUŞ NİŞANLISINI"

Balkona çıktı uyku sersemi karşısında beni görünce ben el sallıyorum oradan diyor ki 'ben aşağı gelemem.'

O da kendi kendine diyormuş ki bu kargocu bana niye el sallıyor.

15 günde nişanlısını unutmuş arada gelip kendimi hatırlatmam gerekiyor" dedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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