Kadir İnanır'ın mirasında dikkat çeken yeni detay! Bankadaki parasının 60 milyon TL olduğu iddia edildi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti nedeniyle devam eden miras davası gündeme bomba gibi oturmuştu. Usta sanatçının özel hayatı ve mirasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalar her geçen gün artarken, bu kez süreçle alakalı dikkat çeken yeni bir detay ortaya atıldı. Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanacağı dava, 17 Aralık tarihine ertelenmişti. Diğer yandan dava görülmeden usta sanatçının tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilmişti. Gözler 17 Aralık 2026 tarihine çevrilirken, Kadir İnanır'ın bankadaki resmi nakit varlığının 60 milyon TL olduğu iddia edildi.

KADİR İNANIR'IN MİRASINDA YENİ DETAY!

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat camiasını derin bir hüzne boğan İnanır'ın, üç ayrı vasiyetinin yer aldığı öğrenilmişti. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun içeriği yıllardır gizli tutulan ve büyük merak uyandıran vasiyetlerinin resmi olarak açılacağı dava 17 Eylül 2026 tarihinden, 17 Aralık saat 09.30'a ertelenmişti. İnanır'ın, 2015 yılında bir vasiyet, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladığı öğrenilmişti.

Türk sinemasının büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mirasının toplam değerinin ise yaklaşım 1 milyar TL olduğu da iddia edilmişti. İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı son vasiyetnamesinin detayları ortaya çıkmıştı. Yeşilçam yıldızının, tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını 23 yıllık hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı öğrenilmişti.

Usta sanatçının devam eden miras davası sürecinde yeğenlerinden ve akrabalarından çeşitli eleştiriler ve açıklamalar gelmişti. İnanır'ın vasiyeti nedeniyle devam eden miras davasında tartışmalar tüm hızıyla sürerken, dikkat çeken yeni bir detay gündeme geldi. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 17 Aralık’ta açıklanması beklenen resmi vasiyet öncesinde aile üyeleri ile Jülide Kural arasında mal varlığı ve sanatçının özel koleksiyonlarıyla ilgili iddialar ortaya atıldı. İddialar sonrası usta oyuncunun banka kayıtlarında yer alan nakit varlığının 60 milyon TL olduğu öne sürüldü.

TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN GAYRİMENKULLERİNİ SATTI!

Kadir İnanır'ın vasiyetinde de yer verdiği öne sürülen 60 milyon TL dışında banka hesabında başka bir nakit varlığının bulunmadığı iddia edilmişti. Yeşilçam yıldızının uzun yıllar boyunca devam eden rahatsızlıkları ve hastalıkları nedeniyle yüksek miktarda tedavi masrafları yaptığı ifade edildi. Aynı zamanda usta oyuncunun, özel hastanelerdeki tedavilerinin yanı sıra Küba’ya da tedavi amacıyla gittiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz yaz hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın 2018 yılında beynine pıhtı atmadan önce akciğer kanseri geçirdiği dönemde Dalaman’daki yazlığını satarak tedavi masraflarını karşıladığı iddia edildi. Usta oyuncunun daha sonraki hastalık süreçlerinde ise Ulus’taki evini sattığı öne sürülürken, vefatı öncesi yaşadığı Beykoz’daki evin de merhum iş insanı İsmet Acar tarafından hediye edildiği açıklanmıştı.

KOLEKSİYONLARIN KASADA BULUNMADIĞI İDDİASI!

Yıllardır dayısı Kadir İnanır'ın yanında olan Levent İnanır'ın, usta sanatçının vefatının ardından değerli eşyaların sayımı için polis eşliğinde eve girdiği öğrenildi. Yapılan aramalarda Yeşilçam yıldızının saat, çakmak ve tespih gibi özel koleksiyonlarının kasada bulunmadığı iddiası öne atıldı. Tutanaklara yansıyan iddia sonrası usta oyuncunun, vasiyetten haberdar olan yeğenleri ve aile üyelerinin itirazlarının önemli bir bölümünün bu eşyalar ve mal varlığıyla ilgili olduğu konuşulmaya başlandı.

Tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilen usta oyuncunun bankadaki resmi nakit varlığının 60 milyon TL olduğu iddia edildi. Banka kayıtlarında 60 milyon TL nakit varlığı bulunduğu söylenen ve vasiyetinde tüm mal varlığını Jülide Kural’a bıraktığı öne sürülen Kadir İnanır'ın miras sürecindeki yeni detay magazin gündemine bomba gibi düştü. 17 Aralık 2026 saat 09.30'ta vasiyetlerin resmen açıklanmasıyla birlikte aile üyelerinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.