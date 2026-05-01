Kayahan’ın kızı Beste Açar ve hala soyadını kullandığı eski eşi İpek Açar arasında yaşanan miras kavgasında şoke eden bir gelişme yaşandı. 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçının kalan mirası nedeniyle uzun süredir Beste Açar ve İpek Açar arasında tartışma yaşanıyordu. Beste Açar ve İpek Açar arasında sular durulmazken, usta sanatçının 20 yıllık avukatından dikkat çeken bir açıklama geldi. Kayahan’ın uzun yıllar boyunca avukatlığını yapan Özal Oğuz, bu kez sessizliğini bozdu. 20 yıllık avukat, yaptığı açıklamayla merhum sanatçının mirası hakkındaki merak edilen detaylara açıklık getirerek, kamuoyunu aydınlattı.

HABERİN ÖZETİ Kayahan’ın miras kavgasında şoke eden gelişme! Usta sanatçının 20 yıllık avukatı açıkladı Kayahan'ın kızı Beste Açar ve eski eşi İpek Açar arasındaki miras kavgasında, Kayahan'ın 20 yıllık avukatı Özal Oğuz, miras paylaşımı hakkında açıklamalarda bulunarak konuya açıklık getirdi. Beste Açar, babasının imzasının taklit edildiği iddiasıyla İpek Açar hakkında suç duyurusunda bulundu ve imzaların Kayahan'a ait olmadığına dair kriminal inceleme raporu alındı. Raporda, Kayahan Açar adına atılan imzanın el ürünü olmadığı, gerçek imzalara benzetilme gayretiyle taklit edildiği belirtildi. İpek Açar'ın, mal rejiminden kaynaklanan yasal hakkından vazgeçerek Kayahan'ın kızlarının daha yüksek pay almasını sağladığı ifade edildi. Miras paylaşım sözleşmesiyle Kayahan'ın mal varlığının paylaşıldığı ve eser gelirlerinden İpek Açar'ın 2/8, kızı Aslı Gönül'ün 3/8, kızı Beste Açar'ın ise 3/8 pay aldığı belirtildi.

KAYAHAN’IN MİRAS KAVGASINDA ŞOKE EDEN GELİŞME!

Türk pop müziğin usta isimleri arasında yer alan merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar ve eski eşi İpek Açar arasında sular durulmazken, şoke eden bir gelişme yaşandı. Sürekli tartışma halinde bulunan ikili özellikle miras paylaşımı hakkında yaptıkları tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.

Kayahan, 3 Nisan 2015 yılında vefat etmişti. Usta sanatçının vefatının ardından eski eşi İpek Açar, 4 yıl sonra 2019 yılında müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile dünyaevine girmişti. İpek Açar’ın bu hamlesi Beste Açar ile arasında çeşitli tartışmalara sebep olmuştu.

Beste Açar, merhum babası Kayahan'ın imzasının taklit edilerek şarkılarının telif gelirlerinin devredildiği iddiasıyla İpek Açar hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Sonrasında ise belgelerdeki imzaların Kayahan’ın el yazısı olmadığı kanaatine varılmıştı.

Özel bir kriminal tetkikat bürosunda belge inceleme uzmanı tarafından yapılan mühür ve imza incelemesinde, “İpek Açar ve Kayahan Açar adlarına atılı birer adet imzaları taşıyan "FESEK Devir Sözleşmesi" başlıklı belge fotokopisi üzerinde yer alan Kayahan Açar adına atılı imzanın, mukayese esas olarak tarafıma verilen belgelerdeki örnek imzalara kıyasen, imzaların Kayahan Açar el ürünü olmayıp, şahsın gerçek imzasına benzetilme gayretiyle takliden husul haline getirilen bir imza olduğu kanaatine varılmış bulunmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.

“BABAMIN İMZASI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER”

Babası Kayahan'ın imzasının taklit edilerek şarkılarının telif gelirlerinin devredildiği iddiasıyla adından söz ettiren Beste Açar, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Açar açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Aslında uzun zamandır gündemde olan, benim de sıklıkla ifade etmeye çalıştığım ancak süreç biraz yavaş ilerlediği için ben de Türkiye'de değil ve başka bir ülkede yaşadığım için döndüm ve avukatımla beraber hızlandırarak bu işi, olması gereken olacak diye düşünüyorum. Babamın vefatından sonra, bilirsiniz ki sanatçıların bağlı oldukları belli meslek birlikleri vardır. Eğer bir besteci ve söz yazarıysanız iki tane vardır, birini seçersiniz.

Babamın seçmiş olduğu MESAM'a çok destekte bulundu. Babamın eserleri MESAM'da kayıtlıydı. Babamın vefatından kısa bir süre sonra bana MESAM tarafından bir yazı geldi. Avukatım mahkeme aracılığıyla talep ettiği için geldi. Bununla ilgili bana hiç bir bilgi verilmemişti. Böyle gizli saklı şeylerin olduğunu seziyordum. Yazıda şöyle bir şey yazıyordu. '23 Mayıs 2015 tarihinde kurumumuza sunulan devir belgesine istinaden, Kayahan Açar'ın sahip olduğu tüm haklar devren İpek Açar'a devralan sıfatıyla devredilmiştir' diye bir kağıt geliyor.

Neye istinaden siz bunları İpek Açar'a devrettiniz? Uzun bir süre bu kağıtlar bana verilmiyor. Aradan aylar yıllar geçiyor. En son bize üç tane fotokopi kağıt geliyor. Gelen kağıtta babamın bugüne kadar sahip olduğu tüm şarkıların isimleri yazılı. En sonunda da böyle el yazılarıyla şarkı isimlerinin eklendiği ve bir tarih atıldığı, babamın imzasının olduğunu öne sürdükleri böyle çok amatörce, hiç kimseye yakışmayan bir şey. Benim babam, hayatında yazdığı o herkesin hayatına dokunan o eserler, şöyle bir A4 kağıdıyla bir kuruma verilip şarkı hakları birine devredilemez. İmzaların ona ait olmadığı raporumuz da var. Babama ait olmadığına dair”

“KAYAHAN'IN ELİNDEN DEĞİLDİR RAPORU VAR”

Beste Açar, açıklamalarının devamında bu işin bir çete olayı olduğunu öne sürerek, şu ifadelerini kullanmıştı:

“Her kim ve kimler buna suç ortaklığı yapmışsa, o zamanın MESAM Yönetim Kurulu Başkanı, yardımcısı, üyeleri. Ben bunun bir grup işi olduğunu düşünüyorum. Bir çete işi. Ben babamın acısıyla ve o dönem 5 kişi daha öldü hayatımda. Babamın ailesi teker teker gitti. Önce babaannem, bir ay sonra babam, bir ay sonra dedem, arada halam, sonra dayım derken, ben onların acısıyla mücadele edip kendi içimde bunları hazmetmeye çalışırken onların hedefleri ve amaçları ne yazık ki bambaşka yerlerdeymiş. Rapor elimizde. İmzalar incelendi. 'Kayahan'ın elinden değildir' raporu var. İsmini söylemek artık asla istemiyorum, ağzıma almayacağım. Önce herkesi Allah'a havale ettim, sonra Türk mahkemelerine, savcılarına, hakimlerine ve avukatıma güvenim sonsuz.”

“KAYAHAN AÇAR, EL ÜRÜNÜ OLMAYIP ŞAHSIN GERÇEK İMZALARINA BENZETİLME GAYRETİYLE TAKLİT USULÜYLE ATILMIŞ BİR İMZA OLDUĞU AÇIK VE NETTİR”

Diğer yandan Beste Açar'ın avukatı Onur Yağışan ise dava sürecine ilişkin, şu şekilde konuşmuştu:

“Burada Merhum Kayahan Açar'ın imzası taklit edilerek bestelerinin büyük bir çoğunluğunun ücreti yasal mirasçılarının üzerine geçmiştir. Biz burada bilirkişi raporunda belge incelemesi yaptırdık uzmanından, Kriminal Polis Laboratuvarı Emniyet Müdürlüğü tarafından. Burada çok net bir şekilde imzaların Kayahan Açar, el ürünü olmayıp şahsın gerçek imzalarına benzetilme gayretiyle taklit usulüyle atılmış bir imza olduğu açık ve nettir.

Rapor burada Kayan Açar'ın imzaları burada, evrakları burada. Ayrıca işin ilginç taraflardan birincisi şu. MESAM'da bulunan bu evrakların aslı yok. MESAM gibi bir kurum nasıl olur da noterden düzenlenmesi gereken bir evrakı almaz? Nasıl olur da hem noterden düzenlenmeyen hem de böyle sahte olan bir evrakın fotokopisini alır, aslını değil fotokopisini alır?”

KAYAHAN’IN 20 YILLIK AVUKATI MİRAS TARTIŞMASINA SON NOKTAYI KOYDU!

Usta sanatçı Kayahan’dan kalan miras nedeniyle eşi ve kızı arasında sık sık tartışma yaşanıyordu. Beste Açar, babasından kalan miras yüzünden İpek Açar ile magazin gündeminde epey yer almıştı. Kayahan’ın kızı Beste Açar ve eski eşi İpek Açar arasında sular durulmazken, usta sanatçının 20 yıllık avukatından açıklama geldi.

Sabah’ta yer alan habere göre; Kayahan'ın 20 yıllık avukatı Özal Oğuz, bir açıklama yaparak merhum sanatçının mirasıyla ilgili kamuoyunu aydınlattı. “Taraflar arasında geçmişte bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle Kayahan'ın mal varlığının paylaşımı yapılmıştır” şeklinde konuşan Oğuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İpek Hanım, mal rejiminden kaynaklanan ve evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkından vazgeçmiş, böylelikle Kayahan'ın kızlarının daha yüksek pay almasını sağlamıştır. Sanatçının eserlerden elde edilen gelirlerden 2/8 hakkı İpek Hanım, 3/8'i kızı Aslı Gönül ve 3/8'i de kızı Beste Hanım almaktadır”