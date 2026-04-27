Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Milyonluk soru stüdyoyu kilitledi

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği yarışmada, yarışmacılardan biri bir milyonluk soruyu açtırınca yarışma daha da heyecanlı bir şekilde takip edildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Milyonluk soru stüdyoyu kilitledi
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 09:27
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 09:33

ATV’nin sevilen yarışma programı , bu hafta da izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. Sunuculuğunu ’nın üstlendiği yapımda, yarışmacıların sergilediği performanslar heyecan ve merakla takip edildi.

HABERİN ÖZETİ

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Milyonluk soru stüdyoyu kilitledi

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta 1 milyon TL'lik soruya ulaşan yarışmacı, doğru cevaptan emin olamayarak 500 bin TL ile yarışmadan çekildi.
18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim, büyük ödüle hak kazandı.
Barkın Kenet isimli yarışmacı 500 bin TL'lik soruya ulaştı ve doğru cevabı bularak milyonluk soruyu görmeye hak kazandı.
Milyonluk soru, Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir millî maçta 'hat trick' yapan ilk futbolcunun kim olduğu idi.
Yarışmacı, doğru cevaptan emin olmadığı için 500 bin TL kazanarak yarışmadan çekilmeyi tercih etti.
Sorunun doğru cevabı Zeki Rıza Sporel olarak açıklandı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE NEFES KESEN ANLAR

Yarışmaya katılan 18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Soruları tek tek geçmeyi başaran genç yarışmacı, büyük ödül olan 1 milyon TL’lik soruyu görmeye hak kazandı. Stüdyodaki heyecan ise bu noktada zirveye ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Milyonluk soru stüdyoyu kilitledi

500 BİN TL’LİK KRİTİK SORU

Yarışmada bir diğer dikkat çeken an ise Barkın Kenet isimli yarışmacının performansı oldu. İlk baraj sorularını rahatlıkla geçen Kenet, ikinci barajı da aşarak 500 bin TL’lik soruya ulaştı. Karşısına çıkan “Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz’e kıyısı yoktur?” sorusuna “A: Büyükçekmece” cevabını veren yarışmacı, doğru cevabı bularak milyonluk sorunun kapısını araladı.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Milyonluk soru stüdyoyu kilitledi

İŞTE MİLYONLUK SORU

1 milyon TL değerindeki soruda yarışmacıya şu soru yöneltildi: “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde, bir millî maçta ‘hat trick’ yapan ilk futbolcu hangisidir?”

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Milyonluk soru stüdyoyu kilitledi

YARIŞMACI ÇEKİLMEYİ TERCİH ETTİ

Doğru cevaptan emin olmadığını belirten yarışmacı, risk almamak adına yarışmadan çekilme kararı aldı. Sunucunun yönlendirmesiyle tahmini sorulan yarışmacı, “C: Lefter Küçükandonyadis” cevabını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Milyonluk soru stüdyoyu kilitledi

DOĞRU CEVAP NE ÇIKTI?

Sorunun doğru cevabının “A: Zeki Rıza Sporel” olduğu açıklandı. Bu sonuçla birlikte yarışmacı, yarışmadan çekilerek doğru bir strateji izlediğini göstermiş oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen anlar! Milyonluk soru stüdyoyu kilitledi

500 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Büyük ödül için risk almayan yarışmacı, 500 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti. Heyecan dolu anlara sahne olan bölüm, izleyicilerden tam not aldı.

