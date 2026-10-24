Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği kafaları karıştırdı! Yapay zeka sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Ekranların sevilen isimlerden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken kişilerden biri oluyor. Yayınlandığı ilk günden beri gerek sosyal medyada gerekse de ekranlarda sıklıkla konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Sarı Saruhan karakteriyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, kafaları karıştıran ve herkesin yapay zeka sandığı göbeğiyle ilgili gerçekleri anlattı.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN GÖBEĞİ KAFALARI KARIŞTIRDI!

Oynadığı her yapımla adını geniş kitlelerce duyurmayı başaran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde Yılmaz Erdoğan’ın yeni dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Daha öncesinde de Sarı Saruhan olarak filmlerde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 7 yıl sonra dizi versiyonuyla ekranlara geldi.

Organize İşler: Sazan Sarmalı filmiyle dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, tekrardan oynadığı Sarı Saruhan karakteriyle hayranları tarafından yoğun ilgi görürken bazı sahnelerde ortaya çıkan göbeğiyle gündeme bomba gibi düştü.

Özellikle de Sarı Saruhan’ın kaba tavırları ve kendine özgü sözleri kadar, Tatlıtuğ’un rolü için girdiği fiziksel değişim de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle de karakterin göbeği sosyal medyada gündemdeki yerini aldı. Öyle ki çoğu kişi göbeğin yapay zeka olduğunu düşündü.

YAPAY ZEKA SANILDI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği son zamanlarda gündemdeki yerini alarak sıklıkla konuşulan konular arasında yerini aldı. Çünkü Tatlıtuğ’un gerçek hayattaki görünümüyle karakterinin farklı olması nedeniyle dizi de yer alan göbeğinin yapay zekayla yapıldığı sanıldı.

Öyle ki gerek sosyal medya da gerekse de magazin gündeminde sıklıkla konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeğinin arkasındaki gizli gerçek ortaya çıktı. Günlerdir merak konusu olan Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeğinin gerçeği hakkında Beyazıt Öztürk’ün sorduğu ‘Göbek senin mi?’ sorusu sonrası gerçek ortaya çıktı.

Bu soru sonrası Kıvanç Tatlıtuğ son zamanlarda sıklıkla konuşulan göbeği hakkında yapay zeka, protez gibi söylemlere cevap verdi. Kıvanç Tatlıtuğ, sahnenin ortasına geçerek göbeğini bir anda şişerek gündeme bomba gibi düştü. Tatlıtuğ bu şekilde göbeğini çıkartabilmesini ise küçüklükten gelen bir yetenek olduğunu söyledi.

Tatlıtuğ, “Küçükken bana 'Çıkar bakayım göbeğini' derlerdi. Çıkarırdım. 'Allah Allah bu oyuncu mu olacak?' derlerdi. Böyle oynayabildiğimi keşfettim.” diyerek yeteneği hakkında bilgilerde verdi.