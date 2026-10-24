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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:22

Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği kafaları karıştırdı! Yapay zeka sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Netflix ekranlarında yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi’nde Sarı Saruhan karakterini oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, göbeğiyle gündeme geldi. Ünlü ismin göbeğinin protez mi yoksa yapay zeka olduğu tartışılırken gerçek bambaşka çıktı. Kafaları karıştıran gerçek tartışmalara da son noktayı koydu.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği kafaları karıştırdı! Yapay zeka sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:22

Ekranların sevilen isimlerden biri olan , Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken kişilerden biri oluyor. Yayınlandığı ilk günden beri gerek sosyal medyada gerekse de ekranlarda sıklıkla konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Sarı Saruhan karakteriyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, kafaları karıştıran ve herkesin yapay zeka sandığı göbeğiyle ilgili gerçekleri anlattı.

KIVANÇ TATLITUĞ’UN GÖBEĞİ KAFALARI KARIŞTIRDI!

Oynadığı her yapımla adını geniş kitlelerce duyurmayı başaran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde ’ın yeni dizisi Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Daha öncesinde de Sarı Saruhan olarak filmlerde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, 7 yıl sonra dizi versiyonuyla ekranlara geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği kafaları karıştırdı! Yapay zeka sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Organize İşler: Sazan Sarmalı filmiyle dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, tekrardan oynadığı Sarı Saruhan karakteriyle hayranları tarafından yoğun ilgi görürken bazı sahnelerde ortaya çıkan göbeğiyle gündeme bomba gibi düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği kafaları karıştırdı! Yapay zeka sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Özellikle de Sarı Saruhan’ın kaba tavırları ve kendine özgü sözleri kadar, Tatlıtuğ’un rolü için girdiği fiziksel değişim de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle de karakterin göbeği sosyal medyada gündemdeki yerini aldı. Öyle ki çoğu kişi göbeğin yapay zeka olduğunu düşündü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği kafaları karıştırdı! Yapay zeka sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

YAPAY ZEKA SANILDI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği son zamanlarda gündemdeki yerini alarak sıklıkla konuşulan konular arasında yerini aldı. Çünkü Tatlıtuğ’un gerçek hayattaki görünümüyle karakterinin farklı olması nedeniyle dizi de yer alan göbeğinin yapay zekayla yapıldığı sanıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği kafaları karıştırdı! Yapay zeka sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Öyle ki gerek sosyal medya da gerekse de magazin gündeminde sıklıkla konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeğinin arkasındaki gizli gerçek ortaya çıktı. Günlerdir merak konusu olan Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeğinin gerçeği hakkında ’ün sorduğu ‘Göbek senin mi?’ sorusu sonrası gerçek ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği kafaları karıştırdı! Yapay zeka sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Bu soru sonrası Kıvanç Tatlıtuğ son zamanlarda sıklıkla konuşulan göbeği hakkında yapay zeka, protez gibi söylemlere cevap verdi. Kıvanç Tatlıtuğ, sahnenin ortasına geçerek göbeğini bir anda şişerek gündeme bomba gibi düştü. Tatlıtuğ bu şekilde göbeğini çıkartabilmesini ise küçüklükten gelen bir yetenek olduğunu söyledi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un göbeği kafaları karıştırdı! Yapay zeka sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Tatlıtuğ, “Küçükken bana 'Çıkar bakayım göbeğini' derlerdi. Çıkarırdım. 'Allah Allah bu oyuncu mu olacak?' derlerdi. Böyle oynayabildiğimi keşfettim.” diyerek yeteneği hakkında bilgilerde verdi.

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ETİKETLER
#beyazıt öztürk
#kıvanç tatlıtuğ
#Yılmaz Erdoğan
#organize işler karun hazinesi
#Sarı Saruhan
#Magazin
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