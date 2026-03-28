Magazin
Avatar
Editor
 Canan Okur

Kubat 5 ayda tam 20 kilo verdi! Ünlü türkücüyü iğne ipliğe dönüştüren teknik konuşuluyor

Türk halk müziğinin saygın isimlerinden biri olan Kubat, son zamanlarda fiziksel değişimiyle gündemden düşmüyor. Ünlü sanatçının sosyal medyada paylaşılan son kareleri ise herkesi şaşkına çevirmiş durumda. İğne ipliğe dönmüş haliyle sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not alan şarkıcı Kubat'ın zayıflama tekniği de oldukça merak edildi. Peki Kubat nasıl zayıfladı, hangi tekniği kullandı? İşte tam 5 ayda 20 kilo birden veren Kubat'ın son görüntüsü...

Kubat 5 ayda tam 20 kilo verdi! Ünlü türkücüyü iğne ipliğe dönüştüren teknik konuşuluyor
Türk halk müziğinin dev ismi Kubat, son zamanlarda dikkat çeken bir görünümle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yıllardır söylediği şarkılarla ve yorumlarıyla, milyonların sevgisini kazanan Kubat, tam 5 ayda 20 kilo verdi. Kubat ve sevilen sanatçı Funda Arar'ın sosyal medyada etkileşime giren kareleri binlerce yorum ve beğeni alırken, şarkıcı Kubat'a hayranları 'Adeta gençleşmişsin' yorumlarını peş peşe yağdırıyor. Usta sanatçı Kubat'ın son hali şoke ederken, bu kadar kilonun hangi yöntemle verildiği de merak konusu olmuş durumda. İşte detaylar...

Türk halk müziği sanatçısı Kubat, 5 ayda 20 kilo vererek dikkat çeken bir fiziksel değişim yaşadı.
Kubat, Funda Arar ile sahne aldığı konserdeki fit haliyle gündeme geldi.
Sanatçının özellikle yüz ve karın bölgesindeki değişimi gözlerden kaçmadı.
Kubat'ın menajeri Can Talanioğlu, sanatçının kilo verme sırrının düzenli spor, yürüyüş ve disiplinli beslenme programı olduğunu açıkladı.
Sosyal medyada Kubat'ın iğne tekniği ile kilo verdiği yönünde iddialar ortaya atıldı, ancak menajer bu iddiaları çürüttü.
Hayranları, Kubat'ın yeni görünümünü 'adeta gençleşmişsin' yorumlarıyla beğendi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

KUBAT 5 AYDA TAM 20 KİLO VERDİ!

Halk müziğinin güçlü sesi Kubat, Funda Arar ile sahne aldığı konserdeki fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kubat 5 ayda tam 20 kilo verdi! Ünlü türkücüyü iğne ipliğe dönüştüren teknik konuşuluyor

Kubat'ın özellikle yüz bölgesindeki değişim hayranların gözünden kaçmazken, karın bölgesinde de gözle görülür bir değişim olduğu fark ediliyor. Konser öncesi kameralar karşısına geçen Kubat'ın 5 ayda 20 kilo verdiği öğrenildi.

Kubat 5 ayda tam 20 kilo verdi! Ünlü türkücüyü iğne ipliğe dönüştüren teknik konuşuluyor

ÜNLÜ TÜRKÜCÜYÜ İĞNE İPLİĞE DÖNÜŞTÜREN TEKNİK KONUŞULUYOR

Ünlü türkücü Kubat'ı bu denli zayıflatan teknik de doğal olarak merak edilmeye başlandı. Sevilen sanatçının bu inanaılmaz değişiminin sırrını ise menajeri Can Talanioğlu açıkladı.

Kubat 5 ayda tam 20 kilo verdi! Ünlü türkücüyü iğne ipliğe dönüştüren teknik konuşuluyor

Talanioğlu, şarkıcı Kubat'ın uzun zamandır sıkı bir programda olduğunu söyledi. Düzenli ve yürüyüşlerini aksatmayan Kubat'ın aynı zamanda disiplinli bir programı uyguladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kubat 5 ayda tam 20 kilo verdi! Ünlü türkücüyü iğne ipliğe dönüştüren teknik konuşuluyor

20 KİLOYA İĞNE TEKNİĞİ İDDİASI

Kubat'ın bu kadar kısa sürede şaşırtan değişimi sonrası, iğne tekniği iddiaları da sosyal medyada yayıldı. 5 ayda 20 kilo veren Kubat'ın özellikle son dönemde popüler hale gelen iğne tekniğine başvurduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Kubat 5 ayda tam 20 kilo verdi! Ünlü türkücüyü iğne ipliğe dönüştüren teknik konuşuluyor

Ancak Kubat'ın menajerinden gelen açıklama, ünlü şarkıcının verdiği kilolara yönelik iddiaları çürütürken, sosyal medyada Kubat'ın son haline yorumlar peş peşe yağdı.

Kubat 5 ayda tam 20 kilo verdi! Ünlü türkücüyü iğne ipliğe dönüştüren teknik konuşuluyor

'Resmen gençleşmiş', 'Eski halinden eser yok, Kubat olduğunu anlayamadım ilk görüşte', 'Tanımakta çok zorlandım, çok fit görünüyor' gibi yorumlar, gelen karelerin altına yağmur gibi yağdı.

