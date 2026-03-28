Türk halk müziğinin dev ismi Kubat, son zamanlarda dikkat çeken bir görünümle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yıllardır söylediği şarkılarla ve yorumlarıyla, milyonların sevgisini kazanan Kubat, tam 5 ayda 20 kilo verdi. Kubat ve sevilen sanatçı Funda Arar'ın sosyal medyada etkileşime giren kareleri binlerce yorum ve beğeni alırken, şarkıcı Kubat'a hayranları 'Adeta gençleşmişsin' yorumlarını peş peşe yağdırıyor. Usta sanatçı Kubat'ın son hali şoke ederken, bu kadar kilonun hangi yöntemle verildiği de merak konusu olmuş durumda. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Kubat 5 ayda tam 20 kilo verdi! Ünlü türkücüyü iğne ipliğe dönüştüren teknik konuşuluyor Türk halk müziği sanatçısı Kubat, 5 ayda 20 kilo vererek dikkat çeken bir fiziksel değişim yaşadı. Kubat, Funda Arar ile sahne aldığı konserdeki fit haliyle gündeme geldi. Sanatçının özellikle yüz ve karın bölgesindeki değişimi gözlerden kaçmadı. Kubat'ın menajeri Can Talanioğlu, sanatçının kilo verme sırrının düzenli spor, yürüyüş ve disiplinli beslenme programı olduğunu açıkladı. Sosyal medyada Kubat'ın iğne tekniği ile kilo verdiği yönünde iddialar ortaya atıldı, ancak menajer bu iddiaları çürüttü. Hayranları, Kubat'ın yeni görünümünü 'adeta gençleşmişsin' yorumlarıyla beğendi.

KUBAT 5 AYDA TAM 20 KİLO VERDİ!

Halk müziğinin güçlü sesi Kubat, Funda Arar ile sahne aldığı konserdeki fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kubat'ın özellikle yüz bölgesindeki değişim hayranların gözünden kaçmazken, karın bölgesinde de gözle görülür bir değişim olduğu fark ediliyor. Konser öncesi kameralar karşısına geçen Kubat'ın 5 ayda 20 kilo verdiği öğrenildi.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜYÜ İĞNE İPLİĞE DÖNÜŞTÜREN TEKNİK KONUŞULUYOR

Ünlü türkücü Kubat'ı bu denli zayıflatan teknik de doğal olarak merak edilmeye başlandı. Sevilen sanatçının bu inanaılmaz değişiminin sırrını ise menajeri Can Talanioğlu açıkladı.

Talanioğlu, şarkıcı Kubat'ın uzun zamandır sıkı bir programda olduğunu söyledi. Düzenli spor ve yürüyüşlerini aksatmayan Kubat'ın aynı zamanda disiplinli bir beslenme programı uyguladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

20 KİLOYA İĞNE TEKNİĞİ İDDİASI

Kubat'ın bu kadar kısa sürede şaşırtan değişimi sonrası, iğne tekniği iddiaları da sosyal medyada yayıldı. 5 ayda 20 kilo veren Kubat'ın özellikle son dönemde popüler hale gelen iğne tekniğine başvurduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak Kubat'ın menajerinden gelen açıklama, ünlü şarkıcının verdiği kilolara yönelik iddiaları çürütürken, sosyal medyada Kubat'ın son haline yorumlar peş peşe yağdı.

'Resmen gençleşmiş', 'Eski halinden eser yok, Kubat olduğunu anlayamadım ilk görüşte', 'Tanımakta çok zorlandım, çok fit görünüyor' gibi yorumlar, gelen karelerin altına yağmur gibi yağdı.