TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 13:10

Kubat'ın son halini gören Beyaz şaşkınlığını gizleyemedi! 5 ayda 20 kilo verdi

Ünlü türkücü Kubat, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi. Beş ayda 20 kilo veren sanatçının son halini gören Beyazıt Öztürk şaşkınlığını gizleyemedi. Kubat, fiziksel değişiminin arkasındaki süreci ve kilo verme kararının nedenini ilk kez anlattı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kubat'ın son halini gören Beyaz şaşkınlığını gizleyemedi! 5 ayda 20 kilo verdi
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 13:10

Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla tanınan Kubat, bu kez müzik çalışmalarıyla değil, geçirdiği büyük değişimle konuşuluyor. Beş ay gibi kısa bir sürede 20 kilo veren ünlü türkücü, katıldığı programda son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Kubat'ı karşısında gören de yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, bu kararı neden aldığını da anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Kubat'ın son halini gören Beyaz şaşkınlığını gizleyemedi! 5 ayda 20 kilo verdi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Ünlü türkücü Kubat, düzenli spor ve kontrollü beslenme sayesinde beş ayda 20 kilo vererek yaşadığı büyük değişimle dikkat çekti.
Kubat, kilo verme kararının arkasındaki nedeni “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” sözleriyle açıkladı.
Sanatçının zayıflama sürecinde düzenli spor, yürüyüş ve kontrollü beslenme etkili oldu.
Verdiği 20 kilonun ardından Kubat gardırobunu yenilemek zorunda kaldı.
Kubat'ın yeni halini gören yakın dostu Beyazıt Öztürk şaşkınlığını gizleyemeyerek “Bu inanılmaz bir şey ya” tepkisini verdi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

KUBAT 5 AYDA 20 KİLO VERDİ

Ünlü türkücü Kubat, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasına girdi. Beş ayda tam 20 kilo veren sanatçı, yeni görünümüyle sevenlerini şaşırttı. Özellikle katıldığı programda karşılaştığı Beyazıt Öztürk'ün tepkisi, Kubat'ın geçirdiği değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kubat'ın son halini gören Beyaz şaşkınlığını gizleyemedi! 5 ayda 20 kilo verdi

Fazla kilolarından kurtulmak için hayatında önemli bir karar aldığını anlatan Kubat, bu süreci yalnızca dış görünüşünü değiştirmek olarak görmediğini de ifade etti. Sanatçı, yaşamında yeni bir başlangıç yapma düşüncesiyle harekete geçtiğini belirterek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” sözleriyle kararının arkasındaki nedeni anlatan Kubat, beş aylık süreçte 20 kilo vermeyi başardı.

Kubat'ın son halini gören Beyaz şaşkınlığını gizleyemedi! 5 ayda 20 kilo verdi

Kubat'ın verdiği kiloların ardından ortaya çıkan yeni görünümü sosyal medyada da ilgi gördü. Uzun yıllardır müzik dünyasında kendine özgü tarzıyla tanınan sanatçının bu değişimi, hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Beyazıt Öztürk'ün de Kubat'ı görünce verdiği tepki, yaşanan değişimin ne kadar dikkat çekici olduğunu ortaya koydu. 

Kubat'ın son halini gören Beyaz şaşkınlığını gizleyemedi! 5 ayda 20 kilo verdi

KUBAT'IN KİLO VERME SÜRECİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Beş ayda 20 kilo veren Kubat'ın zayıflama sürecinde düzenli spor, yürüyüş ve kontrollü beslenme etkili oldu. Uzun süredir disiplinli bir program uygulayan sanatçı, spor ve yürüyüş rutinini aksatmadan sürdürdü. Beslenmesine de dikkat eden Kubat, bu süreçte istikrarlı bir şekilde ilerledi. 

Kubat'ın son halini gören Beyaz şaşkınlığını gizleyemedi! 5 ayda 20 kilo verdi

Kubat'ın kilo verme sürecinde dikkat çeken noktalardan biri de bu alışkanlıkları birlikte sürdürmesi oldu. Yalnızca beslenmesini değiştirmekle kalmayan sanatçı, hareketli bir yaşam düzeni benimseyerek beş ayda 20 kilo verdi. Verdiği kiloların ardından gardırobunu da yenilemek zorunda kalan Kubat'ın değişimi, yakın dostu Beyazıt Öztürk'ü de şaşırttı. 

Kubat'ın son halini gören Beyaz şaşkınlığını gizleyemedi! 5 ayda 20 kilo verdi

BEYAZIT ÖZTÜRK, KUBAT'IN SON HALİNİ GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kubat'ın beş ayda 20 kilo vermesi, yakın dostu Beyazıt Öztürk'ü de şaşırttı. Ünlü türkücüyü yeni görünümüyle karşısında gören Beyaz, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyerek değişimi karşısında hayranlığını dile getirdi. Kubat'ın verdiği kiloları öğrenen Beyazıt Öztürk, “Bu inanılmaz bir şey ya” sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Programda yaşanan bu anlar, izleyenlerin de dikkatini çekti. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burak Kut'un merak edilen estetik sırrı ortaya çıktı! Doktor eşiyle ilgili gerçeği anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özcan Deniz’den bomba karar! “Hayatımdan çıkardım” sözleri gündem oldu
ETİKETLER
#kilo verme
#beyazıt öztürk
#değişim
#Kubat
#Türkücü
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.