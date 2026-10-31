Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla tanınan Kubat, bu kez müzik çalışmalarıyla değil, geçirdiği büyük değişimle konuşuluyor. Beş ay gibi kısa bir sürede 20 kilo veren ünlü türkücü, katıldığı programda son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Kubat'ı karşısında gören Beyazıt Öztürk de yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Kilo verme sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, bu kararı neden aldığını da anlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kubat'ın son halini gören Beyaz şaşkınlığını gizleyemedi! 5 ayda 20 kilo verdi Ünlü türkücü Kubat, düzenli spor ve kontrollü beslenme sayesinde beş ayda 20 kilo vererek yaşadığı büyük değişimle dikkat çekti. Kubat, kilo verme kararının arkasındaki nedeni “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” sözleriyle açıkladı. Sanatçının zayıflama sürecinde düzenli spor, yürüyüş ve kontrollü beslenme etkili oldu. Verdiği 20 kilonun ardından Kubat gardırobunu yenilemek zorunda kaldı. Kubat'ın yeni halini gören yakın dostu Beyazıt Öztürk şaşkınlığını gizleyemeyerek “Bu inanılmaz bir şey ya” tepkisini verdi.

KUBAT 5 AYDA 20 KİLO VERDİ

Ünlü türkücü Kubat, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasına girdi. Beş ayda tam 20 kilo veren sanatçı, yeni görünümüyle sevenlerini şaşırttı. Özellikle katıldığı programda karşılaştığı Beyazıt Öztürk'ün tepkisi, Kubat'ın geçirdiği değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Fazla kilolarından kurtulmak için hayatında önemli bir karar aldığını anlatan Kubat, bu süreci yalnızca dış görünüşünü değiştirmek olarak görmediğini de ifade etti. Sanatçı, yaşamında yeni bir başlangıç yapma düşüncesiyle harekete geçtiğini belirterek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” sözleriyle kararının arkasındaki nedeni anlatan Kubat, beş aylık süreçte 20 kilo vermeyi başardı.

Kubat'ın verdiği kiloların ardından ortaya çıkan yeni görünümü sosyal medyada da ilgi gördü. Uzun yıllardır müzik dünyasında kendine özgü tarzıyla tanınan sanatçının bu değişimi, hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Beyazıt Öztürk'ün de Kubat'ı görünce verdiği tepki, yaşanan değişimin ne kadar dikkat çekici olduğunu ortaya koydu.

KUBAT'IN KİLO VERME SÜRECİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Beş ayda 20 kilo veren Kubat'ın zayıflama sürecinde düzenli spor, yürüyüş ve kontrollü beslenme etkili oldu. Uzun süredir disiplinli bir program uygulayan sanatçı, spor ve yürüyüş rutinini aksatmadan sürdürdü. Beslenmesine de dikkat eden Kubat, bu süreçte istikrarlı bir şekilde ilerledi.

Kubat'ın kilo verme sürecinde dikkat çeken noktalardan biri de bu alışkanlıkları birlikte sürdürmesi oldu. Yalnızca beslenmesini değiştirmekle kalmayan sanatçı, hareketli bir yaşam düzeni benimseyerek beş ayda 20 kilo verdi. Verdiği kiloların ardından gardırobunu da yenilemek zorunda kalan Kubat'ın değişimi, yakın dostu Beyazıt Öztürk'ü de şaşırttı.

BEYAZIT ÖZTÜRK, KUBAT'IN SON HALİNİ GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kubat'ın beş ayda 20 kilo vermesi, yakın dostu Beyazıt Öztürk'ü de şaşırttı. Ünlü türkücüyü yeni görünümüyle karşısında gören Beyaz, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyerek değişimi karşısında hayranlığını dile getirdi. Kubat'ın verdiği kiloları öğrenen Beyazıt Öztürk, “Bu inanılmaz bir şey ya” sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Programda yaşanan bu anlar, izleyenlerin de dikkatini çekti.