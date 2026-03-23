Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu detayı! İkilinin aylar önce aynı araçta görüntülendiği ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde azmettirici olduğu iddialarıyla gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’ya gerçekleştirilen saldırı sonrası arkadaş oldukları bilinen Aleyna Kalaycıoğlu’na dair detaylar dikkat çekmeye devam ediyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay sonrası soruşturma sürerken, yeni gelişmeler ve iddialarda gündemde yerini alıyor. Şimdilerde ikili hakkında yeni bir detay dikkat çekiyor. Kubilay Kaan Kundakçı’nın aylar önce Aleyna Kalaycıoğlu ile aynı araçta görüntülendiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşüyor.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE ALEYNA KALAYCIOĞLU DETAYI!

İstanbul Ümraniye’de ortaya atılan iddialara göre çakarlı araçla gelen şahıslar, 21 yaşındaki futbolcunun da içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Kubilay Kaan Kundakçı adındaki genç futbolcu hayatını kaybetti. Düzenlenen saldırıda ise birçok isim gözaltına alınırken, Aleyna Kalaycıoğlu’nun ise Kubilay Kaan Kundakçı’nın azmettiricisi olduğu iddia edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay sonrası soruşturma sürerken, yeni gelişmeler ve iddialarda gündemde yerini alıyor. Olayın merkezinde ise rapçi Canbay olarak bilinen Vahap Canbay ile geçmişte ilişki yaşadığı Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gelişmeler bulunuyor.

Ortaya atılan iddialara göre Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için yakın arkadaşı olan Kubilay Kaan Kundakçı’dan destek istedi. İki arkadaş aracıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'de bulunan stüdyosunun sokağına gitti.

Olay günü araç içinde bekleyen grubun bulunduğu noktaya gelen başka bir grubun silahlı saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırı sonucunda ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Sevenlerini ve futbol camiasını derin bir hüzne boğan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ön plana çıkan isimler arasında yerini aldı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI VE ALEYNA KALAYCIOĞLU’NUN AYLAR ÖNCE AYNI ARAÇTA GÖRÜNTÜLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

İstanbul Ümraniye’de silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yuman 21 yaşındaki futbolcu oğlu Kubilay Kaan Kundakçı’nın 11 Ekim 2025 tarihli bir haberde azmettiricisi olduğu iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu ile aynı araçta görüntülendiği ortaya çıktı.

Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili hakkında yeni bir detay dikkat çekti. Kubilay Kaan Kundakçı’nın aylar önce Aleyna Kalaycıoğlu ile aynı araçta görüntülendiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Diğer yandan olay sırasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da araç içerisinde bulunduğuna ve saldırı anına tanıklık edildiğine yönelik iddialar da ortaya atıldı.