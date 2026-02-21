Menü Kapat
 Selime Albayrak

Kusura Bakma adlı şarkısı dinlenme rekorları kırmıştı! Blok3’ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı

Rap müziğin başarılı isimleri arasında yer alan Blok3, ‘Kusura Bakma’ adlı şarkısıyla adeta dinlenme rekorları kırmıştı. Müzik kariyerini her geçen gün daha da üst seviyelere taşıyan Blok3’ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Kusura Bakma adlı şarkısı dinlenme rekorları kırmıştı! Blok3'ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı
Birbirinden başarılı birçok hit şarkısıyla rap dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan Blok3, ‘Kusura Bakma’ adlı şarkısıyla büyük ses getirmiş ve dinlenme rekorları kırmıştı. Yazdığı her şarkısı gündem olan ünlü rapçinin bu parçayı da kime yazdığı merak konusu olmuştu. Özellikle seslendirdiği duygusal parçalara hayatından izleri de dahil eden Blok3’ün ‘Kusura Bakma’ adlı şarkısını kim için yazdığı ortaya çıktı. Ünlü rapçinin fenomen parçayı, bir dönem yaşadığı oyuncu sevgilisi ’a yazdığı iddia edildi.

Kusura Bakma adlı şarkısı dinlenme rekorları kırmıştı! Blok3’ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı

Blok3'ün hit şarkısı 'Kusura Bakma'nın, rapçinin eski sevgilisi oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'a yazıldığı iddia edildi.
Rapçi Blok3'ün 'Kusura Bakma' adlı şarkısı büyük dinlenme rekorları kırdı.
Şarkının kime yazıldığı uzun süredir magazin gündeminde merak konusuydu.
'Kusura Bakma' şarkısının, Blok3'ün eski sevgilisi oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'a yazıldığı öne sürüldü.
Ece Erken, bir programda Blok3'ün birçok şarkısının Aktaş'a yazıldığını iddia etti.
Erken'e göre şarkılar, Nilsu Berfin Aktaş'ın ayrılık sonrası Blok3'ün eşyalarını göndermesi ve onu evine almaması üzerine yazıldı.
BLOK3’ÜN KUSURA BAKMA ADLI ŞARKISI DİNLENME REKORLARI KIRMIŞTI!

Rap müziğin en çok konuşulan ve büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Blok3, son olarak ‘Kusura Bakma’ şarkısıyla dinlenme rekorları kırmıştı. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz dinleyiciler tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Kusura Bakma adlı şarkısı dinlenme rekorları kırmıştı! Blok3’ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı

Özellikle yazdığı ve seslendirdiği şarkıların birçoğunda duygusallığı ön planda tutan Blok3’ün Kusura Bakma adlı parçayı kim için yazdığı da büyük merak uyandırmıştı. Şarkılarına eski ilişkilerindeki duygusallıkları da dahil eden Blok3’ün sevilen Kusura Bakma şarkısı adeta bir gönderme niteliğindeydi.

Kusura Bakma adlı şarkısı dinlenme rekorları kırmıştı! Blok3’ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı

Müzik kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Blok3, özellikle aşk hayatıyla da merak konusu olan isimler arasında. Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken ünlü rapçi, bir dönem oyuncu sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kusura Bakma adlı şarkısı dinlenme rekorları kırmıştı! Blok3’ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı

Nilsu Berfin Aktaş’a olan aşkıyla ve yaşadıkları birlikteliklerle uzun süre konuşulan Blok3, ayrılık sonrası ortaya atılan çeşitli iddialarla da adından söz ettirmişti. Neden ayrıldıklarına dair net bir bilgi bulunmayan ikilinin ilişkisinin bitmesinin ardından Blok3’ün durgun halleri de dikkat çekmişti.

Kusura Bakma adlı şarkısı dinlenme rekorları kırmıştı! Blok3’ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı

BLOK3’ÜN O PARÇAYI KİM İÇİN YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Müzik kariyerindeki başarı ve aşk hayatındaki romantik kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Blok3, son olarak ‘Kusura Bakma’ adlı şarkısıyla büyük ses getirmişti. Özellikle seslendirdiği duygusal parçalara hayatından izleri de dahil eden Blok3’ün ‘Kusura Bakma’ adlı şarkısını kim için yazdığı ortaya çıktı. Ünlü rapçinin fenomen parçayı, bir dönem aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş’a yazdığı iddia edildi.

Kusura Bakma adlı şarkısı dinlenme rekorları kırmıştı! Blok3’ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı

Ece Erken, Gel Konuşalım programında Blok3’ün şarkılarının Nilsu Berfin Aktaş’a yazıldığını öne sürdü. İkili hakkında çeşitli iddialarda bulunan Erken, çiftin ayrılık sürecini şu şekilde anlattı:

Kusura Bakma adlı şarkısı dinlenme rekorları kırmıştı! Blok3’ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı

“Bütün şarkıları 'Sevmeyi Bilmedin' vesaire hepsi ona yazılmış. Ayrılık olayı da şöyle; Nilsu hani biz kadınlar çekeriz çekeriz çekeriz, bir anda patlarız, bir anda gideriz ya... Bir anda Nilsu Blok3'ün eşyalarını pat evine yolluyor. Güvenlik almıyor Blok3'ü. Onun üzerine de bu şarkılar yapılıyor. 'Kusura Bakma' da Nilsu'ya yazılmış bir şarkı. Ama barışmaz diyor herkes onlarla ilgili. Keşke barışsalar da yeni albüm gelse.”

