Kusura Bakma adlı şarkısı dinlenme rekorları kırmıştı! Blok3’ün o parçayı kim için yazdığı ortaya çıktı

BLOK3’ÜN KUSURA BAKMA ADLI ŞARKISI DİNLENME REKORLARI KIRMIŞTI!

Rap müziğin en çok konuşulan ve büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Blok3, son olarak ‘Kusura Bakma’ şarkısıyla dinlenme rekorları kırmıştı. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz dinleyiciler tarafından yoğun ilgi görmüştü.

Özellikle yazdığı ve seslendirdiği şarkıların birçoğunda duygusallığı ön planda tutan Blok3’ün Kusura Bakma adlı parçayı kim için yazdığı da büyük merak uyandırmıştı. Şarkılarına eski ilişkilerindeki duygusallıkları da dahil eden Blok3’ün sevilen Kusura Bakma şarkısı adeta bir gönderme niteliğindeydi.

Müzik kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Blok3, özellikle aşk hayatıyla da merak konusu olan isimler arasında. Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken ünlü rapçi, bir dönem oyuncu sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Nilsu Berfin Aktaş’a olan aşkıyla ve yaşadıkları birlikteliklerle uzun süre konuşulan Blok3, ayrılık sonrası ortaya atılan çeşitli iddialarla da adından söz ettirmişti. Neden ayrıldıklarına dair net bir bilgi bulunmayan ikilinin ilişkisinin bitmesinin ardından Blok3’ün durgun halleri de dikkat çekmişti.

BLOK3’ÜN O PARÇAYI KİM İÇİN YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Müzik kariyerindeki başarı ve aşk hayatındaki romantik kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Blok3, son olarak ‘Kusura Bakma’ adlı şarkısıyla büyük ses getirmişti. Özellikle seslendirdiği duygusal parçalara hayatından izleri de dahil eden Blok3’ün ‘Kusura Bakma’ adlı şarkısını kim için yazdığı ortaya çıktı. Ünlü rapçinin fenomen parçayı, bir dönem aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Nilsu Berfin Aktaş’a yazdığı iddia edildi.

Ece Erken, Gel Konuşalım programında Blok3’ün şarkılarının Nilsu Berfin Aktaş’a yazıldığını öne sürdü. İkili hakkında çeşitli iddialarda bulunan Erken, çiftin ayrılık sürecini şu şekilde anlattı:

“Bütün şarkıları 'Sevmeyi Bilmedin' vesaire hepsi ona yazılmış. Ayrılık olayı da şöyle; Nilsu hani biz kadınlar çekeriz çekeriz çekeriz, bir anda patlarız, bir anda gideriz ya... Bir anda Nilsu Blok3'ün eşyalarını pat evine yolluyor. Güvenlik almıyor Blok3'ü. Onun üzerine de bu şarkılar yapılıyor. 'Kusura Bakma' da Nilsu'ya yazılmış bir şarkı. Ama barışmaz diyor herkes onlarla ilgili. Keşke barışsalar da yeni albüm gelse.”