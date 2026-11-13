Lvbel C5 ve Alizade'ye büyük şok! Mahkemeden iddianameye onay, 5 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte dosyada yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık, Lvbel C5, Alizade ve Can Akdoğan'ın şarkıdaki ifadeler ve klipteki görüntüler nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte üç ismin yargılanmasının önü açıldı.

SORUŞTURMA CİMER ŞİKÂYETLERİYLE BAŞLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden iletilen çok sayıda şikâyet ve ihbarın ardından harekete geçti. Soruşturma kapsamında incelenen “Kahpe” isimli video klipte şiddet içerikli sahnelerin bulunduğu belirlendi.

Savcılık incelemesinde, klipte dört erkeğin yerde yatan bir kişiyi darbettiği görüntülere yer verildiği tespit edildi. Şarkının sözleri de soruşturma dosyasına girdi.

ŞARKI SÖZLERİ SAVCILIĞIN GÜNDEMİNDE

İddianamede özellikle şarkıda geçen "değişmez insanlar dünya da dönse, onları bıçaklayın, konuşanı gömse" ifadelerine dikkat çekildi. Savcılık, bu sözlerin suç teşkil eden eylemlere yönelik özendirici nitelik taşıdığını değerlendirdi.

Ayrıca şarkının dijital platformlar ve kitle iletişim araçları aracılığıyla okul çağındaki çocuklar ve gençler tarafından kolaylıkla dinlenebildiği belirtildi. İddianamede, şiddet içerikli eylemlere özendirme ihtimalinin kamu güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği görüşüne yer verildi.

LVBEL C5 SAVUNMASINDA NE DEDİ?

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Lvbel C5, şarkı sözlerini yazarken herhangi bir suç işleme kastı taşımadığını savundu. Sözlerin hayal ve kurgu ürünü olduğunu belirten rapçi, klibin ise yurt dışında yabancı bir yönetmen tarafından çekildiğini ifade etti.

Can Akdoğan da savunmasında şarkının bestecisi olduğunu, sözlerdeki ifadelerin anlamını bilmediğini ve klipteki şiddet görüntüleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

ALİZADE'NİN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YASAĞI BULUNUYOR

Dosyada yer alan bilgilere göre Asya Alizade'nin yurt dışında bulunması ve hakkında 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı uygulanması nedeniyle ifadesi alınamadı. Alizade'nin avukatı aracılığıyla yazılı savunmasını soruşturma dosyasına sunduğu belirtildi.

LVBEL C5 HAKKINDAKİ KİTAP OKUMA TEDBİRİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Soruşturmanın önceki aşamasında tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Lvbel C5, tutuklama talebinin reddedilmesinin ardından adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı. Rapçi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme yükümlülüğünün yanı sıra Türk edebiyatı alanında eğitim alma ve düzenli kitap okuma şartı da getirilmişti. Bu karar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

ÜÇ İSİM HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık, Lvbel C5, Alizade ve Can Akdoğan'ın iştirak iradesiyle hareket ederek suç işlemeye alenen tahrik etme suçunu işlediklerini ileri sürdü. Bu gerekçeyle üç şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte yargılama süreci başlayacak. Üç isim hakkındaki suçlamalara ilişkin son kararı ise yapılacak yargılama ve değerlendirilecek delillerin ardından mahkeme verecek.