Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland’dan Türk takipçilerini şaşırtan bir paylaşım geldi. Uber yolculuğu sırasında araçta çalan Türkçe müziği paylaşan Haaland’ın dinlediği parçanın LVbel C5’in “TAK TAK TAK” şarkısı olduğu ortaya çıktı. Ünlü futbolcu, paylaşımına Uber şoförünün Türkçe şarkılar dinlediğine ilişkin bir not da ekledi. Haaland’ın Türkçe müzik tercihi kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, paylaşım Türk kullanıcıların da dikkatini çekti.

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HABERİN ÖZETİ Erling Haaland’dan LVbel C5 sürprizi! Türkçe şarkı paylaşımı sosyal medyayı salladı Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland'ın Uber yolculuğu sırasında LVbel C5'in 'TAK TAK TAK' şarkısını dinlediği anları paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Haaland, Uber yolculuğu esnasında araçta çalan Türkçe müziği sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda duyulan parçanın LVbel C5'in 'TAK TAK TAK' adlı şarkısı olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, paylaşımına Uber şoförünün Türkçe şarkılar dinlediğini belirten bir not ekledi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi görerek Türk takipçilerin dikkatini çekti ve şarkının yeniden gündeme gelmesini sağladı.

HAALAND’IN ARABADA DİNLEDİĞİ ŞARKI ŞAŞIRTTI!

Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Uber yolculuğu sırasında araçta çalan Türkçe müziği sosyal medya hesabından paylaştı. Haaland’ın paylaşımında duyulan parçanın ise LVbel C5’in "TAK TAK TAK" şarkısı olduğu ortaya çıktı.

Haaland, paylaşımında Uber şoförünün Türkçe şarkılar dinlediğini belirten bir not da kullandı. Ünlü futbolcunun Türkçe müzik tercihi kısa sürede Türk takipçilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada konuşulmaya başladı.

HAALAND’IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Haaland’ın Türkçe şarkı dinlediği anları takipçileriyle paylaşması kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Özellikle LVbel C5’in “TAK TAK TAK” şarkısının tercih edilmesi, Türk kullanıcıların dikkatini çekti. Norveçli futbolcunun paylaşımı, müzik tercihi üzerinden yapılan yorumlarla kısa sürede konuşulan konular arasına girdi.

LVBEL C5’İN “TAK TAK TAK” ŞARKISI YENİDEN GÜNDEMDE

Haaland’ın paylaşımının ardından LVbel C5’in “TAK TAK TAK” şarkısı da yeniden dikkat çekti. Norveçli futbolcunun araçta bu parçayı dinlediğini göstermesi, Türkçe müziğin farklı ülkelerden dinleyicilere ulaşmasına dair sosyal medyada yorumların yapılmasına neden oldu. Haaland’ın paylaşımı, futbol gündeminin dışında müzik tercihiyle de konuşulmasını sağladı.

Erling Haaland’ın Uber yolculuğu sırasında LVbel C5’in “TAK TAK TAK” şarkısını dinlediği anları paylaşması sosyal medyada dikkat çekti. Türkçe müzik tercihiyle Türk takipçilerinin ilgisini çeken yıldız futbolcunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.