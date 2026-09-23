Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:10

Erling Haaland’dan LVbel C5 sürprizi! Türkçe şarkı paylaşımı sosyal medyayı salladı

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil, müzik tercihiyle gündeme geldi. Uber yolculuğu sırasında LVbel C5’in “TAK TAK TAK” şarkısını dinleyen Haaland, o anları sosyal medya hesabından paylaşınca Türk takipçilerinin dikkatini çekti.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Erling Haaland’dan LVbel C5 sürprizi! Türkçe şarkı paylaşımı sosyal medyayı salladı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:10

’nin Norveçli yıldızı ’dan Türk takipçilerini şaşırtan bir paylaşım geldi. Uber yolculuğu sırasında araçta çalan Türkçe müziği paylaşan Haaland’ın dinlediği parçanın ’in “TAK TAK TAK” şarkısı olduğu ortaya çıktı. Ünlü futbolcu, paylaşımına Uber şoförünün Türkçe şarkılar dinlediğine ilişkin bir not da ekledi. Haaland’ın Türkçe müzik tercihi kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, paylaşım Türk kullanıcıların da dikkatini çekti.

HABERİN ÖZETİ

Erling Haaland’dan LVbel C5 sürprizi! Türkçe şarkı paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland'ın Uber yolculuğu sırasında LVbel C5'in 'TAK TAK TAK' şarkısını dinlediği anları paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
Haaland, Uber yolculuğu esnasında araçta çalan Türkçe müziği sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda duyulan parçanın LVbel C5'in 'TAK TAK TAK' adlı şarkısı olduğu ortaya çıktı.
Yıldız futbolcu, paylaşımına Uber şoförünün Türkçe şarkılar dinlediğini belirten bir not ekledi.
Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi görerek Türk takipçilerin dikkatini çekti ve şarkının yeniden gündeme gelmesini sağladı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

HAALAND’IN ARABADA DİNLEDİĞİ ŞARKI ŞAŞIRTTI!

Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Uber yolculuğu sırasında araçta çalan Türkçe müziği sosyal medya hesabından paylaştı. Haaland’ın paylaşımında duyulan parçanın ise LVbel C5’in "TAK TAK TAK" şarkısı olduğu ortaya çıktı.

Erling Haaland’dan LVbel C5 sürprizi! Türkçe şarkı paylaşımı sosyal medyayı salladı

Haaland, paylaşımında Uber şoförünün Türkçe şarkılar dinlediğini belirten bir not da kullandı. Ünlü futbolcunun Türkçe müzik tercihi kısa sürede Türk takipçilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Erling Haaland’dan LVbel C5 sürprizi! Türkçe şarkı paylaşımı sosyal medyayı salladı

HAALAND’IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Haaland’ın Türkçe şarkı dinlediği anları takipçileriyle paylaşması kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Özellikle LVbel C5’in “TAK TAK TAK” şarkısının tercih edilmesi, Türk kullanıcıların dikkatini çekti. Norveçli futbolcunun paylaşımı, müzik tercihi üzerinden yapılan yorumlarla kısa sürede konuşulan konular arasına girdi. 

Erling Haaland’dan LVbel C5 sürprizi! Türkçe şarkı paylaşımı sosyal medyayı salladı

LVBEL C5’İN “TAK TAK TAK” ŞARKISI YENİDEN GÜNDEMDE

Haaland’ın paylaşımının ardından LVbel C5’in “TAK TAK TAK” şarkısı da yeniden dikkat çekti. Norveçli futbolcunun araçta bu parçayı dinlediğini göstermesi, Türkçe müziğin farklı ülkelerden dinleyicilere ulaşmasına dair sosyal medyada yorumların yapılmasına neden oldu. Haaland’ın paylaşımı, futbol gündeminin dışında müzik tercihiyle de konuşulmasını sağladı.

Erling Haaland’dan LVbel C5 sürprizi! Türkçe şarkı paylaşımı sosyal medyayı salladı

Erling Haaland’ın Uber yolculuğu sırasında LVbel C5’in “TAK TAK TAK” şarkısını dinlediği anları paylaşması sosyal medyada dikkat çekti. Türkçe müzik tercihiyle Türk takipçilerinin ilgisini çeken yıldız futbolcunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır detayı şaşırttı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Lvbel C5
#manchester city
#Erling Haaland
#Uber
#Tak Tak Tak
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.