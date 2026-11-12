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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:28

MasterChef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir yıllar sonra ortaya çıktı! Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olmuştu

Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, uzun bir aranın ardından Şırdancı Mehmet'te ortaya çıktı. Bir süredir hayatını gözlerden uzak tutan fenomen yarışmacı, Şırdancı Mehmet'in paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayvanlara yönelik işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir, tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

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Editor
 Selime Albayrak
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MasterChef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir yıllar sonra ortaya çıktı! Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olmuştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:28

ve yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran , yıllar sonra ortaya çıktı. MasterChef'in olaylı yarışmacıları arasında yer alan Murat Özdemir, özellikle yarışma sonrası da gündemdeki yerini korumuştu. Yarışmanın ardından birçok farklı olayla adından söz ettiren Murat Özdemir, tahliyesinin ardından Şırdancı Mehmet'in işletmesinde görüntülendi. Bir süredir hayatını gözlerden uzak tutan fenomen yarışmacı, Şırdancı Mehmet'in paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayvanlara yönelik işkence görüntüleriyle gündem olan ve farklı suçlardan hapis cezasına çarptırılan Murat Özdemir, tahliyesinin ardından Şırdancı Mehmet'te ortaya çıktı. Eski MasterChef yarışmacısının işletmeye misafir olarak gelmesi, takipçilerin hem şaşkınlığına hem de eski olayların yeniden hatırlanmasına yol açtı.

MASTERCHEF MURAT ÖZDEMİR HAYVANLARA İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU!

Özellikle ekranlarında yayınlanan 'Yemekteyiz' ve 'MasterChef Türkiye' yarışmalarında sergilediği performansla ünlenen Murat Özdemir, yarışmanın en olaylı isimlerinden biriydi. Sadece MasterChef yarışmasında değil, aynı zamanda özel hayatında da çeşitli skandallarla anılan Özdemir, papağan olayıyla Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturmuştu.

MasterChef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir yıllar sonra ortaya çıktı! Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olmuştu

Katıldığı programdaki sert çıkışları ve tartışmalı tavırlarıyla da yarışmanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Murat Özdemir, sonrasında özel hayatındaki birçok farklı olayla adından söz ettirmişti. Yarışmanın ardından papağanına kötü muamele ettiği görüntülerle Türkiye gündemine bomba gibi oturan Özdemir, büyük tepki toplamış ve gözaltına alınmıştı.

MasterChef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir yıllar sonra ortaya çıktı! Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olmuştu

Polise rüşvet teklif ettiği haberleriyle de dikkatleri üzerine çeken Murat Özdemir, yasaklı madde kullanımı, mala zarar verme ve aile içi şiddet gibi suçlarla da gündem olmuştu. Eski MasterChef yarışmacısı, İstanbul'da sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar verdiği için yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Özdemir, geçtiğimiz aylarda 10. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilmişti. Yarışmanın ardından birçok farklı olayla adından söz ettiren Özdemir, tahliyesinin ardından Şırdancı Mehmet'in işletmesinde görüntülendi.

MasterChef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir yıllar sonra ortaya çıktı! Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olmuştu

ŞIRDANCI MEHMET'TE ORTAYA ÇIKTI!

MasterChef Türkiye yarışmasındaki performansıyla tanınan Murat Özdemir, daha sonra pek çok olayla gündemde yerini almıştı. Önce papağanına işkence ederek büyük tepki toplayan yarışmacı, sonraki yıllarda ise polise rüşvet vermeye çalışıp olay çıkararak magazin sayfalarında geniş yankı uyandırmıştı. Bu olayların ardından sonra gözaltına alınan Özdemir, bir süre de lokma ve pilav satışı yapmıştı.

MasterChef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir yıllar sonra ortaya çıktı! Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olmuştu

Hayvanlara işkence ettiği için yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Özdemir, yakın zamanda 10. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilenler arasında yer almıştı. Eski yarışmacı, uzun bir zaman sonra ortaya çıktı. Özdemir, tahliyesinin ardından Şırdancı Mehmet'in işletmesinde görüntülendi. Bir süredir hayatını gözlerden uzak tutan fenomen yarışmacı, Şırdancı Mehmet'in paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

MasterChef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir yıllar sonra ortaya çıktı! Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olmuştu

Şırdancı Mehmet, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Özdemir'in işletmelerine misafir olarak geldiğini duyurdu. Takipçilerine "Masterchef yarışmacı bugün misafirimiz oldu, ismi tanıdınız mı?" şeklinde soru yönelten Şırdancı Mehmet'in paylaşımı kısa sürede hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında geniş yankı buldu.

MasterChef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir yıllar sonra ortaya çıktı! Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olmuştu

İkilinin görüntülerde birbirini kolları açarak karşılaması ve daha sonra aynı masada yemek yiyip kameraya poz vermesi dikkatlerden kaçmadı. Paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar ise Murat Özdemir'i bu karelerden çok geçmişte hayvanlara yönelik şiddet içeren olaylarla anımsadıklarını belirtti. Eski MasterChef yarışmacısının Şırdancı Mehmet işletmesine misafir olarak gelmesi, takipçilerin hem şaşkınlığına hem de eski olayların yeniden hatırlanmasına yol açtı.

 

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