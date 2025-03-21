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 | Dilek Ulusan

Mauro Icardi ile Wanda Nara boşandı! Geriye tek bir konu kaldı

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Icardi ile Nara resmi olarak boşandı. Davanın ekonomik ve mal varlığı paylaşım davaları ise sürecek.

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Mauro Icardi ile Wanda Nara boşandı! Geriye tek bir konu kaldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 12:36

27 Mayıs 2014'te Buenos Aires'te evlenen Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanmaya karar verdi. Çekişmeli geçen süreçte iki isim de birbirleri hakkında birçok iddia da bulundu. İkili arasında devam dava sürecinin ise karara bağlandığı ortaya çıktı.

MAURO ICARDI VE WANDA NARA BOŞANDI

İtalyan Adnkronos Gazetesi'nin haberine göre; Milano'da ortak malları olduğu için boşanma davasını, İtalya'da açan Mauro Icardi ile Wanda Nara, Milano'daki bir mahkeme kararının ardından resmen boşandı. Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki davanın ekonomik ve mal varlığı paylaşım davaları ise sürecek.

VELAYET SAVAŞLARI BAŞLAYACAK

Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanmış olsa da kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti için karşı karşıya. Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki velayet savaşı, geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayla daha da alevlenmişti. İddialara göre; Icardi kızlarını almak istediği sırada Wanda Nara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, küçük kızının ağlamasına dayanamayan Icardi, çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada, Wanda Nara'nın asistanı ve olay yerine gelen polislere fiziksel müdahalede bulundu.

Wanda'nın eline koz veren Icardi avukatlarını kızdırdı. Üç avukatı Icardi'yi bırakma kararı aldı. Ancak Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Icardi'nin imdadına yetişen Özbek, İcardi'ye dev bir avukat ordusu tuttu. Icardi'nin 3 avukatı da ikna edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

WANDA NARA KAÇ YAŞINDA
10 Aralık 1986 doğumlu Wanda Nara, Arjantinli bir aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir. 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evlenen Wanda Nara, 2014 yılında ise Mauro Icardi le evlendi.
ETİKETLER
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