Mert Ramazan Demir yeni rolü için tam 20 kilo verdi! Ünlü oyuncunun değişimi şaşırttı

Show TV’de yayınlanacak olan Delikanlı dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Demir’in verdiği kilolar dikkat çekerken ‘Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim’ ifadelerini kullandı. Mert Ramazan Demir’in bu halini görenlerde şaşkınlık oluştur. İşte detaylar…

MERT RAMAZAN DEMİR YENİ ROLÜ İÇİN TAM 20 KİLO VERDİ!

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mert Ramazan Demir son haliyle de oldukça dikkat çekti.

En son ekranlara Yalı Çapkını dizisiyle gelen Mert Ramazan Demir, izleyicilerin dikkatle izleyicisi tarafından sevilerek takip ediliyordu. Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizisi Delikanlı için tamı tamına 20 kilo verdi.

Başarılı oyuncunun verdiği kilolar dikkat çekerken yeni rolü de merak edilmeye başlandı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir’in değişimi herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle de yeni projesi Delikanlı için 20 kilo verdi. Verdiği kilolar ile dikkatleri üzerine çeken Demir, sevenleri tarafından takip edilirken yeni haliyle çok konuşuluyor.

Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde Habertürk’ün haberine göre Nişantaşı’nda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mert Ramazan Demir'in yeni halini görenler gözlerine inanamadı. Verdiği kilolarla adeta bambaşka kişi oldu.

Demir “Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim. Çok spor yapıyorum, yediğime, içtiğime dikkat ediyorum. Sizin gibi görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı. Sizin de gözünüzden kaçmamış fark etmişsiniz.” diyerek zayıflama sürecinden bahsetti.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezon dizi 'Delikanlı' için çalışmalarına devam eden Mert Ramazan Demir, takipçileri tarafından merakla bekleniyor.