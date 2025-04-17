Mert Ramazan Demir'in komutanı bakın kimin arkadaşı çıktı

Etiler'de görüntülenen şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Yalı Çapkını dizisinde beraber rol aldığı Mert Ramazan Demir'in askerliğiyle ilgili konuştu. 3 Nisan'da teslim olan Mert Ramazan Demir'in iyi olduğunu belirten Emre Altuğ, "İki misli askerlik yapılıyor. Biz de yaptık, biliyoruz" dedi.

"KOMUTANI ARKADAŞIM ÇIKTI"

Bedelli askerlik görevini 3 Nisan'da Hatay İskenderun'a giden olan eski rol arkadaşı Mert Ramazan Demir hakkında konuşan Emre Altuğ; "Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki... Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor. Çünkü eğitim olmazsa olay çıkar. İki misli askerlik yapılıyor. Biz de yaptık, biliyoruz" dedi.

2015 yılında Çağla Şıkel ile boşanan Emre Altuğ; "Birisi var ama biz yan yanayız. Çok dışarı çıkmıyoruz, ortalıkta değiliz. Sizin haberiniz olmuyor bence. Tanıyor musunuz ben bilemem ama... Yaz geldi yakalanırız ya" diyerek güldü.