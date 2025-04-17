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 | Dilek Ulusan

Mert Ramazan Demir'in komutanı bakın kimin arkadaşı çıktı

Yalı Çapkını dizisinin final olmasının ardından Mert Ramazan Demir, bedelli askerlik görevi için Hatay İskenderun'a gitti. 3 Nisan'da birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir hakkında konuşan Emre Altuğ, "Komutanı arkadaşım çıktı" dedi.

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Mert Ramazan Demir'in komutanı bakın kimin arkadaşı çıktı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 10:32

Etiler'de görüntülenen şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Yalı Çapkını dizisinde beraber rol aldığı Mert Ramazan Demir'in askerliğiyle ilgili konuştu. 3 Nisan'da teslim olan Mert Ramazan Demir'in iyi olduğunu belirten Emre Altuğ, "İki misli askerlik yapılıyor. Biz de yaptık, biliyoruz" dedi.

"KOMUTANI ARKADAŞIM ÇIKTI"

Bedelli askerlik görevini 3 Nisan'da Hatay İskenderun'a giden olan eski rol arkadaşı Mert Ramazan Demir hakkında konuşan Emre Altuğ; "Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki... Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor. Çünkü eğitim olmazsa olay çıkar. İki misli askerlik yapılıyor. Biz de yaptık, biliyoruz" dedi.

Mert Ramazan Demir'in komutanı bakın kimin arkadaşı çıktı

2015 yılında Çağla Şıkel ile boşanan Emre Altuğ; "Birisi var ama biz yan yanayız. Çok dışarı çıkmıyoruz, ortalıkta değiliz. Sizin haberiniz olmuyor bence. Tanıyor musunuz ben bilemem ama... Yaz geldi yakalanırız ya" diyerek güldü.

Mert Ramazan Demir'in komutanı bakın kimin arkadaşı çıktı
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Sıkça Sorulan Sorular

EMRE ALTUĞ KAÇ YAŞINDA?
14 Nisan 1970 doğumlu Emre Altuğ, Lise hayatında babasının işi dolayısıyla Şişli Terakki Lisesi'nde 1 yıl sınıf tekrarı yaptı. Sanat hayatına gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ, liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti.
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