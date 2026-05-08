Milli voleybolcu Zehra Güneş özel hayatı hakkında konuştu! ‘Boşandım…’

Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi Zehra Güneş, hem başarılarla dolu sezonun hem de hakkında çıkan magazin iddialarının ardından sessizliğini bozdu. 8 Mayıs 2026 sabahı yayınlanan bir YouTube programında konuşan milli voleybolcu, özel hayatına dair çıkan söylentilere ilk kez net bir dille cevap verdi.
MİLLİ VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ ÖZEL HAYATI HAKKINDA KONUŞTU
Son dönemde hakkında çıkan evlilik ve nişan haberlerini şaşkınlıkla takip ettiğini söyleyen Güneş, sosyal medyadaki iddialara tepki gösterdi.
“Nişanlandım, evlendim, boşandım haberleri çıktı. İnsanların hayal gücü gerçekten sınırsız bir noktada,” diyen yıldız sporcu, özellikle kadın sporcular hakkında üretilen asılsız içeriklerin rahatsız edici boyuta ulaştığını ifade etti.
'SEN NASIL VOLEYBOL OYNUYORSUN?'
Güneş, kendisiyle ilgili konuşulmasına alışık olduğunu ancak ailesinin hedef alınmasının kendisini daha çok etkilediğini dile getirdi. “Annem kapalı, sen nasıl voleybol oynuyorsun?” gibi yorumların hem kendisini hem de ailesini üzdüğünü belirten milli oyuncu, bu tür söylemlerin sınırı aştığını vurguladı.
KAPTANLIK SÜRECİ VE SAHADAKİ BASKI
VakıfBank’ta son iki sezondur kaptanlık görevini üstlenen Zehra Güneş, bu sorumluluğun kariyerine etkilerinden de bahsetti. Kaptanlık teklifi geldiğinde başlangıçta gerildiğini söyleyen Güneş, eski kaptan Gözde Kırdar’ın sözlerinin kendisine güç verdiğini belirtti: “Kaptan seçilmez, kaptan olunur. Sen bunu zaten hak ettin.”
Antrenman sürecine de değinen milli voleybolcu, Giovanni Guidetti’nin zaman zaman yüksek sesli rakip takım atmosferi oluşturduğunu doğrulayarak, “Zor ortamda antrenman yaparsan gerçek maç seni etkilemez,” ifadelerini kullandı.
BİR DÖNEM TEHDİT EDİLDİ
Ünlü olmanın getirdiği olumsuzluklara da değinen Güneş, geçmişte yaşadığı endişe verici bir olayı ilk kez anlattı. Bir dönem tehdit edildiğini ve takip edildiğini söyleyen milli sporcu, kulüp ve federasyonun hızlı şekilde müdahale ettiğini ancak o süreçte ciddi korku yaşadığını ifade etti.
“BOYUMLA BARIŞMAM ZAMAN ALDI”
Çocukluk yıllarına da değinen Zehra Güneş, uzun boyu nedeniyle akran zorbalığına maruz kaldığını söyledi.
İlkokul döneminde “zürafa” gibi lakaplarla anıldığını belirten Güneş, lise yıllarında ise fiziksel olarak daha dikkat çeken bir hale geldiğini ve bu durumun algıyı değiştirdiğini ifade etti.