Magazin
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Milli voleybolcu Zehra Güneş özel hayatı hakkında konuştu! ‘Boşandım…’

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, hem sahada elde ettiği dikkat çekici başarıların hem de son dönemde hakkında ortaya atılan magazin iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Bir programa konuk olan milli voleybolcu, boşandığı yönündeki söylentilere ilk kez açıklık getirdi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş özel hayatı hakkında konuştu! ‘Boşandım…’
VakıfBank ve A Milli Kadın Takımı’nın yıldız ismi , hem başarılarla dolu sezonun hem de hakkında çıkan iddialarının ardından sessizliğini bozdu. 8 Mayıs 2026 sabahı yayınlanan bir YouTube programında konuşan milli voleybolcu, özel hayatına dair çıkan söylentilere ilk kez net bir dille cevap verdi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, hakkında çıkan evlilik, nişan ve boşanma iddialarına ilk kez yanıt verirken, özel hayatına dair çıkan asılsız söylentilerden ve ailesinin hedef alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Zehra Güneş, özel hayatına dair çıkan 'nişanlandım, evlendim, boşandım' gibi asılsız haberlere tepki gösterdi.
Kadın sporcular hakkında üretilen bu tür içeriklerin rahatsız edici boyuta ulaştığını belirtti.
Ailesinin, özellikle annesinin hedef alınmasının kendisini daha çok üzdüğünü söyledi.
VakıfBank'ta kaptanlık görevinin kariyerine etkilerinden bahsetti ve bu sorumluluğun kendisine verildiğini belirtti.
Geçmişte tehdit edildiğini ve takip edildiğini, bu süreçte ciddi korku yaşadığını ilk kez anlattı.
Uzun boyu nedeniyle çocukluk yıllarında akran zorbalığına maruz kaldığını ifade etti.
MİLLİ VOLEYBOLCU ZEHRA GÜNEŞ ÖZEL HAYATI HAKKINDA KONUŞTU

Son dönemde hakkında çıkan evlilik ve nişan haberlerini şaşkınlıkla takip ettiğini söyleyen Güneş, sosyal medyadaki iddialara tepki gösterdi.

“Nişanlandım, evlendim, boşandım haberleri çıktı. İnsanların hayal gücü gerçekten sınırsız bir noktada,” diyen yıldız sporcu, özellikle kadın sporcular hakkında üretilen asılsız içeriklerin rahatsız edici boyuta ulaştığını ifade etti.

'SEN NASIL VOLEYBOL OYNUYORSUN?'

Güneş, kendisiyle ilgili konuşulmasına alışık olduğunu ancak ailesinin hedef alınmasının kendisini daha çok etkilediğini dile getirdi. “Annem kapalı, sen nasıl voleybol oynuyorsun?” gibi yorumların hem kendisini hem de ailesini üzdüğünü belirten milli oyuncu, bu tür söylemlerin sınırı aştığını vurguladı.

KAPTANLIK SÜRECİ VE SAHADAKİ BASKI

VakıfBank’ta son iki sezondur kaptanlık görevini üstlenen Zehra Güneş, bu sorumluluğun kariyerine etkilerinden de bahsetti. Kaptanlık teklifi geldiğinde başlangıçta gerildiğini söyleyen Güneş, eski kaptan Gözde Kırdar’ın sözlerinin kendisine güç verdiğini belirtti: “Kaptan seçilmez, kaptan olunur. Sen bunu zaten hak ettin.”

Antrenman sürecine de değinen milli voleybolcu, Giovanni Guidetti’nin zaman zaman yüksek sesli rakip takım atmosferi oluşturduğunu doğrulayarak, “Zor ortamda antrenman yaparsan gerçek maç seni etkilemez,” ifadelerini kullandı.

BİR DÖNEM TEHDİT EDİLDİ

Ünlü olmanın getirdiği olumsuzluklara da değinen Güneş, geçmişte yaşadığı endişe verici bir olayı ilk kez anlattı. Bir dönem tehdit edildiğini ve takip edildiğini söyleyen milli sporcu, kulüp ve federasyonun hızlı şekilde müdahale ettiğini ancak o süreçte ciddi korku yaşadığını ifade etti.

“BOYUMLA BARIŞMAM ZAMAN ALDI”

Çocukluk yıllarına da değinen Zehra Güneş, uzun boyu nedeniyle akran zorbalığına maruz kaldığını söyledi.
İlkokul döneminde “zürafa” gibi lakaplarla anıldığını belirten Güneş, lise yıllarında ise fiziksel olarak daha dikkat çeken bir hale geldiğini ve bu durumun algıyı değiştirdiğini ifade etti.

