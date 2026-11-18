Futbol dünyasından futbolcuların izinsiz ve ticari amaçla kullanıldığı gerekçe edilen kripto şirketleri bu sefer de yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu hedef aldı. Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun artık sabrı taştı, kripto şirketine 2,5 milyonluk dava açtı. Soluğu mahkeme de alan Çalhanoğlu, bu kez imaj hakkının ihlal edildiğimi öne sürerek tazminat davasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun sabrı taştı! Kripto şirketine 2,5 milyonluk dava Yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ticari amaçla izinsiz fotoğraflarını kullandığı iddiasıyla bir kripto şirketine 2,5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Hakan Çalhanoğlu, kripto varlık şirketinin kendi fotoğraflarını izinsiz ve ticari amaçla kullandığını belirterek dava açtı. Futbolcu, imaj hakkının ihlal edildiğini savunarak 2,5 milyon TL'lik tazminat talep etti. Çalhanoğlu'nun açtığı dava İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Haberde, futbolcuların izinsiz ve ticari amaçla kullanılan fotoğrafları nedeniyle mahkemeye başvurma sayısının arttığı belirtiliyor.

MİLLİ YILDIZ HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN SABRI TAŞTI!

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra son zamanlarda da dikkatleri üzerine çeken futbolcular arasında yerini alıyor. Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, İtalyan devi Inter’in yıldızı ismi Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz yıllarda kripto şirketleriyle gündemdeki yerini almıştı.

Hatta mahkemelik olmuş açtığı davadan da ret cevabı almıştı. Bu kez de kripto alım satım şirketiyle karşı karşıya gelen Çalhanoğlu, kendi fotoğraflarının izinsiz ve ticari amaçla kullanarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan yeni nesil kripto varlık şirketine dava açtı.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun artık sabrı taştı, hukuka aykırı bir şekilde kullanılan fotoğraflarının kullanıldığını belirtti. Magazin gündemine bomba gibi düşen Çalhanoğlu, yapılan izinsiz paylaşımların sportif faaliyetlerle bir ilgisi olmadığını vurguladı.

KRİPTO ŞİRKETİNE 2,5 MİLYONLUK DAVA

Ünlü futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kendisinin İtalya’da oynadığı maçlarda gösterdiği yüksek performanslar üzerinden dikkatleri üzerine çekilecek ticari çıkar sağlandığı belirtildi. Başarılı futbolcu görsellerinin izinsiz kullanılmasıyla imaj hakkının ihlal edildiğini savundu.

Milli futbolcu, kendisinin bir izni olmadan kullanılan fotoğrafları hakkında artık sabrının taşmasıyla soluğu mahkeme de almasına neden oldu. Öyle ki yıldız futbolcunun 2,5 milyonluk dava açması da kaçınılmaz oldu. Çalhanoğlu’nun yapmış olduğu dava ise mahkeme tarafından kabul edildi.

Kendi fotoğraflarının izinsiz bir şekilde kullanılmasıyla birlikte ticari bir iş yapılmasıyla ünlü futbolcu soluğu mahkeme de almasıyla, dava ilerleyen günlerde İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Magazin gündemine bomba gibi düşen dava da sonuç merak konusu oluyor.

Futbol dünyasında çokça karşılaşılan bu konu, milli isimlerin izinsiz ve ticari amaçla kullanılan fotoğraflar sonrası futbolcular mahkemeye başvuru yapan ünlü futbolcuları sayısı da her geçen gün artış gösteriyor. Şimdilerde de Hakan Çalhanoğlu’nun davasının sonucu dikkatle takip ediliyor.