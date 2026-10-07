Nazlı Sabancı oğulları Ömer için aileyi bir araya getirdi! Yalıdaki davetten dikkat çeken kareler

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen oğulları Ömer'in mutluluğunu aileleriyle birlikte kutladı. Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen özel davette Sabancı ailesinin yakın çevresi bir araya gelirken, gün boyunca keyifli anlar yaşandı.

SABANCI ÇİFTİNİN İKİNCİ BEBEK MUTLULUĞU

Ekim 2021'de düzenlenen görkemli törenle evlenen Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, evliliklerinin ardından 2023 yılında ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift, kızlarına Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın adını taşıyan “Arzu Alara” ismini verdi.

İlk çocuklarının ardından ailelerini büyütme heyecanı yaşayan çiftten ikinci bebek müjdesi de geldi. Bir süre sonra Nazlı Sabancı'nın hamile olduğu ortaya çıktı ve çiftin ikinci kez anne baba olacağı haberi gündeme geldi.

OĞULLARINA DEDESİNİN ADINI VERDİLER

Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı'nın ikinci çocukları erkek oldu. Çift, ilk çocuklarında olduğu gibi oğullarının isminde de aile büyüklerinden birinin adını yaşatmayı tercih etti.

Minik bebeğe, Hacı Sabancı'nın babası Ömer Sabancı'nın adı verildi. Böylece aile içerisinde isim geleneği de devam etmiş oldu.

“KAYINPEDERİMİ ÇOK SEVDİĞİM İÇİN...”

Nazlı Sabancı, oğullarına neden Ömer ismini verdiklerini daha önce yaptığı açıklamayla anlatmıştı. Kayınpederine duyduğu sevgiyi dile getiren Sabancı, isim tercihinin ardındaki nedeni şu sözlerle açıklamıştı:

“Çok beğendiğim bir isimdi kayınpederimi de çok sevdiğim için onun ismini koymayı tercih ettik

Bu açıklamayla birlikte Ömer isminin yalnızca aile geleneği nedeniyle değil, Nazlı Sabancı'nın kayınpederine duyduğu sevgi nedeniyle de seçildiği ortaya çıkmıştı.

YALIDA ÖZEL BULUŞMA

İkinci kez anne olan Nazlı Sabancı, oğlu Ömer'in dünyaya gelişini aile arasında düzenlenen özel bir davetle kutladı. Yalıda gerçekleşen “hoş geldin” buluşmasına Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı ev sahipliği yaptı. Davet alanında kullanılan pastel tonlardaki balonlar ve dekorasyon detayları dikkat çekti. Rıhtımın da davet için özel olarak hazırlandığı görülürken, aile üyeleri ve yakın dostlar bir araya gelerek yeni doğan Ömer bebeğin sevincini paylaştı.

DAVETTE ÖZEL İKRAMLAR HAZIRLANDI

Yakın aile çevresinin katıldığı buluşmada konuklar birlikte vakit geçirdi. Gün boyunca süren davette misafirlere çeşitli ikramlar da sunuldu.

Ömer bebeğin dünyaya gelişi vesilesiyle düzenlenen organizasyondan renkli görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Sabancı ailesinin bir araya geldiği davet, özellikle dekorasyon ayrıntıları ve samimi aile görüntüleriyle dikkat çekti.

Nazlı Sabancı'nın ikinci kez anne olmasıyla birlikte Sabancı ailesinde yeni bir dönem de başlamış oldu. Küçük Ömer'in aile arasındaki “hoş geldin” buluşması, yakın çevrenin bir araya geldiği özel anlardan biri olarak hafızalarda yer aldı.