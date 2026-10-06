Nejat İşler katıldığı konserde yere yığıldı! Ünlü oyuncuyu 2 kişi zor taşıdı

Başarılı oyunculuk kariyeri ve rol aldığı projelerdeki performanslarıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, son yıllarda özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Uzun bir aranın ardından Leyla The Band konserinde görüntülenen Nejat İşler, ayakta durmakta güçlük çekti. Son olarak Çağlar Çorumlu'yla beraber Leyla The Band konserinde kameralara yansıyan Nejat İşler, değişen imajıyla da dikkatlerden kaçmadı. Konserin ilk saatlerinde keyifli halleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, etkinlik çıkışı zor anlarıyla gündeme geldi. Ayakta durmakta zorlanan Nejat İşler adeta yere yığıldı. Konser sırasında yaşadığı zor anlarla magazin gündemine bomba gibi oturan ünlü oyuncu, 2 kişinin desteğiyle alandan ayrıldı.

NEJAT İŞLER'İN KONSER ÇIKIŞI YAŞADIĞI ZOR ANLAR KAMERALARA YANSIDI!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Nejat İşler, uzun bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Rol aldığı projelerde oynadığı karakterlerle Türk televizyon tarihine damgasını vuran ünlü oyuncu, son olarak 'Aile' dizisinde üstlendiği 'Cihan Soykan' karakteriyle ekranlara gelmişti. Daha sonra 'Evcilik' ve 'Meraklı Adamın 10 Günü' gibi projelerle oyunculuk kariyerini devam ettiren İşler, bu süreçte kişisel yaşantısını magazin gündeminden uzak tutmuştu.

Uzun bir aranın ardından ortaya çıkan Nejat İşler, son görüntüsüyle dikkat çekti. Zaman zaman özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu, bu kez katıldığı konserde yaşadığı zor anlarla adından söz ettirdi. Bir süredir iyice kendi kabuğuna çekilen İşler, meslektaşı Çağlar Çorumlu ile beraber Leyla The Band konserine katıldı. Magazin gündeminden uzakta bir hayat süren ünlü oyuncuda en dikkat çeken detaylardan biri yıllar içindeki değişimiydi.

Leyla The Band konserinin ilk saatlerinde keyifli halleriyle dikkatleri üzerine çeken Nejat İşler'in, ayakta durmakta zorluk çektiği anlar kameralara yansıdı. Konserin sonlarına doğru adeta yere yığılan ünlü oyuncu, etkinlik çıkışı yaşadığı zor anlarıyla gündeme geldi. Uzun bir süredir magazin kameralarına çıkmayan İşler'in görüntüleri kısa sürede hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde hızla yayıldı.

Kendine has tarzı ve kişiliğiyle Türk televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerinden olan Nejat İşler'in, yıllardır alışık olunan imajından çok daha farklı görünmesi dikkat çekti. Değişen saçları ve genel görünümüyle özellikle sosyal medyanın diline düşen ünlü oyuncu, geceye ayakta durmakta güçlük çektiği görüntülerle damga vurdu.

2 KİŞİ ZOR TAŞIDI!

Yıllar sonra yeniden sahnelere dönen Leyla The Band konserine katılan Nejat İşler, etkinlik çıkışı ayakta durmakta güçlük çekerek yere yığıldı. Oyuncu camiasından birçok ismin katıldığı konsere İşler damga vurdu. Konsere meslektaşı ve arkadaşı Çağlar Çorumlu ile beraber katılan ünlü oyuncu, etkinlik çıkışı tek başına yürümekte güçlük çekti.

Apar topar alandan çıkarılan Nejat İşler'in konser çıkışında 2 kişinin yardımıyla yürüdüğü görüntülendi. Oldukça tatsız bir olayla gündemde yerini alan ünlü oyuncunun görüntüleri özellikle sosyal medyada hızla yayıldı. Konser öncesi neşeli tavırlarıyla basın mensuplarının sorularını cevaplayan ve kahkahalar atan ünlü oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerinde ise bambaşka bir görüntüyle adından söz ettirdi. Etkinlik bitiminde yürümekte güçlük çeken İşler'i 2 kişi zor taşıdı.