Neslihan Atagül gönderisine yapılan yoruma sesiz kalmadı! Sözleriyle takdir topladı

02 Aralık 2024 09:29 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:29

Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. İlk kez anne olacak Neslihan Atagül, son paylaşımının altına yorum yapan takipçisine verdiği cevapla takdir topladı.

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül​, dizilere ara verdi. herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül, sosyal medya​ paylaşımlarına ise devam ediyor. Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Neslihan Atagül, bir takipçisinin yardım​ istediğini cevapsız bırakmadı.

NESLİHAN ATAGÜL YİNE TAKİPÇİLERİNİN KALBİNE DOKUNDU

Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Neslihan Atagül, takipçisinin “Bir anne​ olarak sizden rica ediyorum bebeğim küçük olduğu için dışarda çalışamıyorum evden sabun satıyorum allah rızası için bir tane alıp bize destek olursanız namazda duamda olursunuz kimsemiz yok kiraciyiz başka eve taşındık eski ev sahibi fahiş zam yaparak bizi evden çıkardı bu evdende kovulmak istemiyorum Allah rızası için yalvarıyorum size bir anne olarak kızımin sütünü bezini alamıyorum ne olursunuz destek olursanız duaciniz olurum rabbim yerini kat kat doldursun inşallah” yorumuna sessiz kalamadı.

Takipçisine cevap veren Neslihan Atagül, "Sayfanız gizli ve yaptığınız sabunları da göremiyoruz. Belki sayfanızı açıp, yaptığınız sabunları görebilirsek sadece ben değil buradaki birçok kişi destek olmak ister" sözleriyle takipçileri tarafından takdir topladı. Takipçileri Neslihan Atagül için "Güzel kalplim", "Çok güzel kalpli" gibi yorumlar yaptı.