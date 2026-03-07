Neymar'a özel aşçısından dava! “Aşırı fazla çalıştırıyor”

Neymar, kendisini aşırı uzun saatler çalışmaya zorladığı iddiasıyla özel aşçısı tarafından dava edildi. Aşçının iddiasına göre; çalışma saatleri her gün aşılıyor ve mesai ücreti ödenmiyordu. Neymar konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

NEYMAR'DA AŞÇISINDAN DAVA ŞOKU

Neymar'ın özel şefi Temmuz 2025'ten Şubat 2026'ya kadar ünlü futbolcuyla çalıştığını belirtti. Orijinal sözleşmeye göre, çalışma saatleri Pazartesi'den Perşembe'ye 07:00-17:00 ve Cuma günü 07:00-16:00 olarak belirlenmişti. Ancak kadın, fiili çalışma saatlerinin kararlaştırılandan çok daha uzun olduğunu iddia ediyor. Dava dilekçesine göre, hafta sonları bile sık sık gece 11'e veya gece yarısına kadar çalışmak zorunda kalıyordu. Birçok gün, çalışma saatlerinin 16 saate kadar uzadığı iddia ediliyor.

FAZLA ÇALIŞMAKTAN SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMAYA BAŞLADI

Aşçı, yoğun iş yükü, yaklaşık 10 kg ağırlığındaki ağır et parçalarını taşımasını, çok sayıda yemek torbasını boşaltmasını ve uzun süre ayakta durmasınıın kendisinde sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

Dava dilekçesinde yarıca aşçının ayda yaklaşık 7.500 Brezilya reali kazanıyor, bu da yaklaşık 1.065 sterline denk geliyor. Fazla mesai ücreti, ödenmemiş izin ücreti, sağlık masrafları ve diğer tazminatlar dahil olmak üzere yaklaşık 262.000 real tutarında tazminat talep edildiği de belirtildi.