Oktay Çubuk’tan günler sonra ilk mesaj! Ölümle burun buruna gelmişti

Portekiz’in başkenti Lizbon’da aniden fenalaşarak kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen oyuncu Oktay Çubuk, yoğun bakımda geçen kritik sürecin ardından normal servise alındı. 30 yaşındaki oyuncu, atlattığı hayati tehlikenin ardından günler sonra sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

OKTAY ÇUBUK’TAN GÜNLER SONRA İLK MESAJ

Geçtiğimiz günlerde ciddi bir sağlık sorunu yaşayan Çubuk’un, annesinin işi nedeniyle bulunduğu Lizbon’da konakladığı otelde fenalaştığı öğrenildi.

Kalbinin durduğu belirlenen oyuncuya ilk müdahale otelin spor salonunda yapıldı. Ardından kalbi yeniden çalıştırılan Çubuk, hızla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Doktorların yakın takibinde sürdürülen tedavi sürecinde olumlu gelişmeler yaşandı. Sağlık durumunun stabil hale gelmesiyle birlikte yoğun bakımdan çıkarılan oyuncunun normal odaya alındığı ve genel durumunun iyiye gittiği bildirildi.

“SAĞLIĞIM İYİ DURUMDA”

Zorlu sürecin ardından sessizliğini bozan Oktay Çubuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevenlerine seslendi. Oyuncu mesajında, “Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

12 Mart 1996’da İzmir’de doğan Oktay Çubuk, eğitim hayatına İzmir Amerikan Koleji’nde başladı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nü birincilikle kazanan oyuncu, eğitimini tam burslu olarak sürdürdü.

Oyunculuk alanında ise Cüneyt Sayıl Atölye’de eğitim aldı. Kariyerine televizyon dizileriyle adım atan Çubuk, ilk olarak “Cennetin Gözyaşları” dizisiyle ekran karşısına çıktı. Ardından “Aşk Ağlatır”, “Sol Yanım” ve “Baba” gibi yapımlarda rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

