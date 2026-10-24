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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:57

Organize İşler: Karun Hazinesi ile eleştiriler alan Yılmaz Erdoğan'a kötü haber! X hesabı kapatıldı

Son olarak özellikle Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle izleyicilerin eleştirilerini alan Yılmaz Erdoğan'ın X hesabının askıya alındığı öğrenildi. Birbirinden başarılı projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun hesabına ilişkin gelişme sosyal medyada paylaşıldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Organize İşler: Karun Hazinesi ile eleştiriler alan Yılmaz Erdoğan'a kötü haber! X hesabı kapatıldı
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:57

Kariyeri boyunca hem yazdığı hikayeler hem de rol aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken , bu kez X hesabının kapatılmasıyla alakalı adından söz ettirdi. Son zamanlarda özellikle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan ünlü oyuncunun X hesabının askıya alındığı öğrenildi. Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle projelerine bir yenisini ekleyen Yılmaz Erdoğan, dizide yer alan kam davulu sahnesi sebebiyle birçok eleştiri almıştı. X platformunda gündem haline gelen bu olay sonrası sosyal medyada paylaşılan haberlerde, sanatçının hesabının X tarafından askıya alındığı ortaya atıldı.

YILMAZ ERDOĞAN'IN ORGANİZE İŞLER: KARUN HAZİNESİ'NDEKİ KAM DAVULU SAHNESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ!

Türk sinema sektörünün büyük bir ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alan Organize İşler, "Organize İşler: Karun Hazinesi" adıyla 16 Ekim'de 'te izleyici karşısına çıkmıştı. Toplamda 8 bölümden oluşan iddialı yapım, serinin hikayesini bu kez bir hazine arayışı etrafında sürdürdü. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi, kam davulu sahnesiyle sosyal medyada birçok kişinin tepkisine neden olmuştu.

Organize İşler: Karun Hazinesi ile eleştiriler alan Yılmaz Erdoğan'a kötü haber! X hesabı kapatıldı

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Ekin Türkmen gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide kam davulunun kullanış şekli çok konuşuldu. Film versiyonlarına göre dizi olarak pek sevilmeyen yapım, IMDb’de 2,5 puan aldı.

Organize İşler: Karun Hazinesi ile eleştiriler alan Yılmaz Erdoğan'a kötü haber! X hesabı kapatıldı

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi, kam davulu sahnesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olurken, Yılmaz Erdoğan'da kötü yorumlardan nasibini aldı. Eski Türk geleneklerine ait olduğu bilinen kam davulunun, kullanıldığı sahne sosyal medyada hızla yayıldı. Dizi de suç ve eğlence unsurlarının bir arada işlendiği bir sahnede yer alan kam davulu, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Organize İşler: Karun Hazinesi ile eleştiriler alan Yılmaz Erdoğan'a kötü haber! X hesabı kapatıldı

Kam davulu, Türk inanç sisteminde din adamlarının törenlerde kullandığı kamlık geleneğinin en önemli sembollerinden biri haline geliyor. Sadece bir müzik aleti olarak değil de köklü bir kültürel mirasın parçası olarak değerlendirilen kam davulunun Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde kullanımı, seyircinin pek hoşuna gitmemişti. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı bu sahne ise çeşitli eleştirileri beraberinde getirdi.

Organize İşler: Karun Hazinesi ile eleştiriler alan Yılmaz Erdoğan'a kötü haber! X hesabı kapatıldı

X HESABI ASKIYA ALINDI!

Organize İşler: Karun Hazinesi'nde yeniden Asım Noyan karakteriyle izleyici karşısına geçen ve dizinin senaryosunu kaleme alan Yılmaz Erdoğan, son günlerde sosyal medyada ciddi eleştiriler almıştı. Kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Erdoğan, son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki kam davulu sahnesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Organize İşler: Karun Hazinesi ile eleştiriler alan Yılmaz Erdoğan'a kötü haber! X hesabı kapatıldı

Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi’nde yer alan kam davulu sahnesi sebebiyle eleştirilen Yılmaz Erdoğan'ın bu kez X hesabının askıya alındığı öğrenildi. 24 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan haberlerde, sanatçının hesabının X tarafından askıya alındığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun neden hesabının askıya alındığına dair henüz doğrulanmış bir açıklama kamuoyunda yer almadı.

Organize İşler: Karun Hazinesi ile eleştiriler alan Yılmaz Erdoğan'a kötü haber! X hesabı kapatıldı

Aynı zamanda Yılmaz Erdoğan'ın hesabının yeniden açılacağı tarihe ya da itiraz sürecine dair de net bir bilgiye rastlanmadı. Son günlerde Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde kam davulu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun, özellikle X platformunda binlerce eleştiriye maruz kaldığı da gözlerden kaçmadı. 

 

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ETİKETLER
#netflix
#Yılmaz Erdoğan
#organize işler karun hazinesi
#X Hesabı
#Kam Davulu
#Magazin
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