Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Talat Bulut, dizi sektöründe meydana gelen indirim sorununa tepki gösterdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, özellikle de yapımcıların dizilerin yurt dışı satışlarından kazandıkları büyük paraların kendilerinin yararlanamadıklarını ifade etti. İşte detaylar…

OYUNCU TALAT BULUT’TAN YAPIMCILARA İSYAN!

Son zamanlarda dizi sektöründe meydana gelen durumlarla birlikte oyunculardan da birer birer bu konu üzerinden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özellikle de oyuncuların ücretlerinde meydana gelen değişimlerin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından başarılı oyuncu Talat Bulut’tan da yapımcılara isyan geldi.

Geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Orhan Oğuz’un “Her Şeye Rağmen” filminin özel gösterimine katıldı. Talat Bulut, etkileyici performanslarıyla kendisine hayran bıraktırırken gösterim sonrası yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

Dizi sektöründe meydana gelen reklam krizi ve sonrasında yaşanan oyuncu ücretlerine yapılan indirimleri değerlendiren Talat Bulut, söyledikleriyle de herkesi şaşırttı. Özellikle de yapımcılara dizilerin yurtdışına satılmasıyla kazandıkları para üzerinden konuşan Talat Bulut, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÜCRET İNDİRİME TEPKİ GÖSTERDİ

Yasak Elma dizisiyle geniş bir hayran kitlesi elde eden Talat Bulut, oynadığı karakterle herkesi kendine hayran bıraktırırken son zamanlarda meydana gelen reklam krizi ve oyunculara yapılan ücret indirimi konusunda tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Talat Bulut, yapımcılara tepki gösterirken söyledikleri de kısa süre de magazin gündemine bomba gibi düştü. Talat Bulut, yapımcıların yurtdışına satılan dizilerden kazandıkları paraların oyunculara ulaşmadığını ifade etti.

Talat Bulut konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Yapımcılar yurtdışı satışlarından çok büyük paralar kazandılar. Biz oyuncular bu kazançlardan yararlanamadık. Peki biz yararlanamıyorsak şimdi yapımcılar kazançlarından zarar ediyorlarsa bunun suçlusu biz değiliz. Sadece oyuncular maliyeti artırmıyor” dedi.

Bu açıklamaları sonrası kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran Talat Bulut, magazin gündemine de damga vurmayı başardı. Açıklamaları sonrası oldukça dikkat çeken ünlü isim sosyal medyada da büyük ilgi gördü.