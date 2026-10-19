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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 07:48

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Eski eşim istemiyordu"

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan yıllar sonra Muhteşem Yüzyıl itirafı geldi. Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Karahan, açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da rol alırken eski eşiyle yaşadığı o gergin anları anlattı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 07:48

Başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu yıllar sonra dizisindeki rolüne dair samimi bir itirafta bulundu. Karahan, Muhteşem Yüzyıl'da rol alırken eski eşiyle yaşadığı o gergin anları anlattı. Açıklamalarıyla herkesi şaşkına çeviren ünlü oyuncunun "Eski eşim istemiyordu" ifadeleri magazin gündeminde geniş yankı buldu. İşte Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf...

HABERİN ÖZETİ

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Eski eşim istemiyordu"

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan rolünü eski eşinin istememesi nedeniyle başta reddettiğini açıkladı.
Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mihrimah Sultan rolü hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.
Ünlü oyuncu, ilk eşi Erdinç Bekiroğlu'nun projede rol almasını istemediğini belirtti.
Karahan, bu nedenle rolü ilk başta reddettiğini ve ikinci sezonun başında boşandığını söyledi.
Boşandıktan sonra mesleğini yaparak kendi yerini hatırladığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

PELİN KARAHAN'IN MUHTEŞEM YÜZYIL İTİRAFI GÜNDEM OLDU!

Kavak Yelleri dizisiyle oyunculuk kariyerini başlatan Pelin Karahan, sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Mihrimah Sultan' karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Özellikle Kavak Yelleri'nde rol aldığı 'Aslı' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, 2012-2014 yılları arasında yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala izlenmeye devam eden Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamıştı.

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Eski eşim istemiyordu"

Daha sonra oyunculuk kariyeri boyunca birçok farklı projede boy gösteren Pelin Karahan, yıllar sonra rol aldığı dizi hakkında samimi bir itirafta bulundu. Katıldığı bir YouTube programında konuşan ünlü oyuncu, Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığı döneme dair konuştu. Karahan, Muhteşem Yüzyıl'da rol alırken eski eşi Erdinç Bekiroğlu ile yaşadığı o gergin anları anlattı.

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Eski eşim istemiyordu"

Oyunculuk kariyerinde oldukça önemli bir yere sahip olan Muhteşem Yüzyıl dizisine dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Pelin Karahan, oynadığı 'Mihrimah Sultan' rolünün özel hayatında da büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti. İlk eşi pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu'nun Muhteşem Yüzyıl projesinde rol almasını istemediğini açıklayan Karahan, ilk başta kariyerinin en unutulmaz rollerinden biri olan Mihrimah Sultan'ı bu yüzden reddettiğini dile getirdi.

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Eski eşim istemiyordu"

Pelin Karahan ve Erdinç Bekiroğlu çifti 3 Ekim 2011 yılında ailelerinin bile haberi olmadan Barselona'da nikah masasına oturmuştu. Evli olduğu dönem ilk eşi Bekiroğlu'nun hayata bakışından ve prensiplerinden ne kadar etkilendiğini anlatan Karahan, aile kurmak için doğru insanı bulduğunu düşündüğünü söylemişti. Çiftin masal gibi başlayan aşkları aynı şekilde devam edemediği için 2013 yılında noktalanmıştı.

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Eski eşim istemiyordu"

Pelin Karahan'ın mahkemeye sunduğu boşanma dilekçesinde ruhen ve fikren anlaşamadıklarını, aralarındaki uyumsuzluğun evliliklerini sürdürülemez hale getirdiğini belirttiği öğrenilmişti. Çift, 19 Kasım 2013'te görülen ve yalnızca 10 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmış ve boşanmıştı.

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Eski eşim istemiyordu"

"EŞİM BU İŞİ YAPMAMI İSTEMİYORDU"

Pelin Karahan kariyerinin en unutulmaz rollerinden biri olan Mihrimah Sultan'ı ilk başta reddetmesinin nedenini açıkladı. İlk eşi Erdinç Bekiroğlu'nun projede yer almasını istemediği için rolü reddeden ünlü oyuncu o anları şöyle anlattı:

Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Eski eşim istemiyordu"

"O zamanki eşim bu işi yapmamı istemiyordu. İkinci sezonun başında boşandım. Mesleğimi yaparak kendi olduğum yeri hatırladım. Onlar olmasaydı o evlilikten çıkamayacaktım." Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı hem magazin gündeminde hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. 

 

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ETİKETLER
#muhteşem yüzyıl
#pelin karahan
#kavak yelleri
#Mihrimah Sultan
#Erdinç Bekiroğlu
#Magazin
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