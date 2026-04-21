Sağlık mücadelesinin ardından uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Yılmaz, aradan geçen zamanın ardından yeniden ortaya çıktı. Son haliyle dikkat çeken sanatçı, hem fiziksel değişimi hem de tarzındaki farklılıkla konuşuluyor.



Özetle

HABERİN ÖZETİ Popstar Mehtap son haliyle yok artık dedirtti! Yoğun bakımda tedavi görmüştü Sağlık sorunlarının ardından uzun süre gözlerden uzak kalan ve yoğun bakımda tedavi gören Popstar Mehtap lakaplı Mehtap Yılmaz, son haliyle hem fiziksel hem de tarzındaki değişimle dikkat çekti. Yılmaz, iki beden inceldiği ve belirgin şekilde zayıfladığı görüldü. Sanatçı, bu kez alışılmışın dışına çıkarak daha feminen bir kombin tercih etti. Yaşadığı değişim sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mehtap Yılmaz, 2023 yılında beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti.

POPSTAR MEHTAP SON HALİYLE YOK ARTIK DEDİRTTİ



Bir dönem güçlü sesi ve kendine özgü maskülen tarzıyla hafızalara kazınan Yılmaz’ın, iki beden inceldiği ve belirgin şekilde zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Üstelik bu kez alışılmış stilinin dışına çıkarak daha feminen bir kombin tercih etmesi dikkat çekti.



SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI



Yarışma döneminde Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş gibi önemli isimlerin jüri koltuğunda oturduğu programla ün kazanan Yılmaz’ın son görüntüsü, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, sanatçının yaşadığı değişim karşısında şaşkınlığını dile getirdi.





Zorlu bir sağlık sürecinin ardından yeniden görünür olan Mehtap Yılmaz’ın geçirdiği dönüşüm, hem fiziksel hem de stil anlamında yeni bir dönemin sinyali olarak yorumlanıyor.





MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz, kamuoyunda “Popstar Mehtap” olarak tanınan, 2000’li yılların sevilen yarışmalarından Popstar Alaturka ile geniş kitlelere ulaşmış bir Türk şarkıcıdır.



Yarışma sürecinde sergilediği güçlü, etkileyici ve karakteristik sesiyle kısa sürede öne çıkan Yılmaz; özellikle arabesk ve alaturka eserlerdeki başarılı yorumlarıyla izleyicinin hafızasında kalıcı bir yer edinmiştir. Sahnedeki özgün duruşu ve dönemin kalıplarının dışında kalan maskülen tarzı da onu diğer yarışmacılardan ayıran belirgin özellikler arasında yer almıştır.





Yarışmanın ardından müzik kariyerine aktif biçimde devam eden sanatçı, sahne performansları ve çeşitli projelerle adından söz ettirmeyi sürdürmüştür. Bununla birlikte, özel hayatı ve yaşadığı zorluklar zaman zaman kamuoyunun gündemine yansımıştır.





2023 yılında yaşadığı ciddi sağlık sorunu ise hayatında önemli bir kırılma noktası olmuştur. Beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren Yılmaz, bir süre tedavi görmüş ve gözlerden uzak kalmayı tercih etmiştir. İyileşme sürecinin ardından yeniden ortaya çıkan sanatçı, geçirdiği değişimle de dikkat çekmiştir.



Özetle Popstar Mehtap, güçlü vokali, kendine has sahne kimliği ve inişli çıkışlı yaşam öyküsüyle Türk müzik ve televizyon dünyasında iz bırakmış dikkat çekici isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.