Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Popstar Mehtap son haliyle yok artık dedirtti! Yoğun bakımda tedavi görmüştü

2000’li yılların sevilen yarışmalarından Popstar Alaturka ile geniş kitlelerce tanınan Mehtap Yılmaz, 2023 yılında yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü isim, beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmiş, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Popstar Mehtap son haliyle yok artık dedirtti! Yoğun bakımda tedavi görmüştü
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 11:03

Sağlık mücadelesinin ardından uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Yılmaz, aradan geçen zamanın ardından yeniden ortaya çıktı. Son haliyle dikkat çeken sanatçı, hem fiziksel değişimi hem de tarzındaki farklılıkla konuşuluyor.

HABERİN ÖZETİ

Popstar Mehtap son haliyle yok artık dedirtti! Yoğun bakımda tedavi görmüştü

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Sağlık sorunlarının ardından uzun süre gözlerden uzak kalan ve yoğun bakımda tedavi gören Popstar Mehtap lakaplı Mehtap Yılmaz, son haliyle hem fiziksel hem de tarzındaki değişimle dikkat çekti.
Yılmaz, iki beden inceldiği ve belirgin şekilde zayıfladığı görüldü.
Sanatçı, bu kez alışılmışın dışına çıkarak daha feminen bir kombin tercih etti.
Yaşadığı değişim sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Mehtap Yılmaz, 2023 yılında beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

POPSTAR MEHTAP SON HALİYLE YOK ARTIK DEDİRTTİ

Bir dönem güçlü sesi ve kendine özgü maskülen tarzıyla hafızalara kazınan Yılmaz’ın, iki beden inceldiği ve belirgin şekilde zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Üstelik bu kez alışılmış stilinin dışına çıkarak daha feminen bir kombin tercih etmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Yarışma döneminde Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş gibi önemli isimlerin jüri koltuğunda oturduğu programla ün kazanan Yılmaz’ın son görüntüsü, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, sanatçının yaşadığı değişim karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Popstar Mehtap son haliyle yok artık dedirtti! Yoğun bakımda tedavi görmüştü


Zorlu bir sağlık sürecinin ardından yeniden görünür olan Mehtap Yılmaz’ın geçirdiği dönüşüm, hem fiziksel hem de stil anlamında yeni bir dönemin sinyali olarak yorumlanıyor.

Popstar Mehtap son haliyle yok artık dedirtti! Yoğun bakımda tedavi görmüştü


MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz, kamuoyunda “Popstar Mehtap” olarak tanınan, 2000’li yılların sevilen yarışmalarından Popstar Alaturka ile geniş kitlelere ulaşmış bir Türk şarkıcıdır.

Yarışma sürecinde sergilediği güçlü, etkileyici ve karakteristik sesiyle kısa sürede öne çıkan Yılmaz; özellikle arabesk ve alaturka eserlerdeki başarılı yorumlarıyla izleyicinin hafızasında kalıcı bir yer edinmiştir. Sahnedeki özgün duruşu ve dönemin kalıplarının dışında kalan maskülen tarzı da onu diğer yarışmacılardan ayıran belirgin özellikler arasında yer almıştır.

Popstar Mehtap son haliyle yok artık dedirtti! Yoğun bakımda tedavi görmüştü


Yarışmanın ardından müzik kariyerine aktif biçimde devam eden sanatçı, sahne performansları ve çeşitli projelerle adından söz ettirmeyi sürdürmüştür. Bununla birlikte, özel hayatı ve yaşadığı zorluklar zaman zaman kamuoyunun gündemine yansımıştır.

Popstar Mehtap son haliyle yok artık dedirtti! Yoğun bakımda tedavi görmüştü


2023 yılında yaşadığı ciddi sağlık sorunu ise hayatında önemli bir kırılma noktası olmuştur. Beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren Yılmaz, bir süre tedavi görmüş ve gözlerden uzak kalmayı tercih etmiştir. İyileşme sürecinin ardından yeniden ortaya çıkan sanatçı, geçirdiği değişimle de dikkat çekmiştir.

Özetle Popstar Mehtap, güçlü vokali, kendine has sahne kimliği ve inişli çıkışlı yaşam öyküsüyle Türk müzik ve televizyon dünyasında iz bırakmış dikkat çekici isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

