Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Portekiz’de ölümden dönen Oktay Çubuk’tan sevindiren haber! Aniden kalbi durmuştu

Oktay Çubuk, geçtiğimiz günlerde Portekiz’de yaşadığı ciddi sağlık problemi nedeniyle hayranlarını korkutmuştu. Lizbon’da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç oyuncudan bu kez yüzleri güldüren bir haber geldi. Başarılı operasyonun ardından sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Portekiz’de ölümden dönen Oktay Çubuk’tan sevindiren haber! Aniden kalbi durmuştu
Genç oyuncu Oktay Çubuk'un Portekiz'de geçirdiği ani rahatsızlık ve başarılı operasyon sonrası sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Oktay Çubuk, Portekiz'in Lizbon kentinde kaldığı otelin spor salonunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Genç oyuncunun, rahatsızlandığı anda kalbinin durduğu ancak çevredeki ekiplerin hızlı müdahalesiyle hayata döndürüldüğü belirtildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çubuk'un geçirdiği operasyonun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun olumlu ilerlediği duyuruldu.
Oktay Çubuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonun başarılı geçtiğini ve yakında taburcu olacağını belirtti.
Oyuncunun sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
OKTAY ÇUBUK’TAN SEVİNDİREN HABER

Oktay Çubuk’tan hayranlarını sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Portekiz’in Lizbon kentinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan genç oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Başarılı bir geçiren Çubuk’un tedavisinin olumlu şekilde devam ettiği belirtildi.

SPOR SALONUNDA FENALAŞTI

30 yaşındaki oyuncunun, annesinin işi nedeniyle bulunduğu Lizbon’da konakladığı otelin spor salonunda rahatsızlandığı ortaya çıktı. Bir anda yere yığılan Çubuk’un kalbinin durduğu belirlenirken, çevrede bulunan ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Yaşanan gelişmeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları ünlü isim için destek mesajları paylaşmıştı.

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Günlerdir hastanede tedavi gören Oktay Çubuk’tan bugün sevindiren açıklama geldi. Hastane odasından paylaşım yapan oyuncu, geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu.

Çubuk paylaşımında, “Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda. Yakın zamanda taburcu olacağım. Desteğiniz için herkese bir kez daha teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Oyuncunun sağlık durumunun iyiye gitmesi, sevenlerini de rahatlattı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı geçmiş olsun mesajları paylaşırken, genç oyuncunun kısa sürede sağlığına tamamen kavuşması temennisinde bulundu.

Son dönemde ekranların dikkat çeken isimleri arasında gösterilen Oktay Çubuk’un yaşadığı sağlık krizi, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

