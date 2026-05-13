Portekiz’de ölümden dönen Oktay Çubuk’tan sevindiren haber! Aniden kalbi durmuştu

Oktay Çubuk’un Portekiz’de yaşadığı sağlık sorunu, hayranlarını korkuya sürüklemişti. Lizbon’da aniden rahatsızlanan genç oyuncu hastanede tedavi altına alınırken, günler sonra sevindirici gelişme yaşandı. Operasyonun başarılı geçtiği öğrenilen Çubuk’un sağlık durumunda olumlu ilerleme kaydedildi.
OKTAY ÇUBUK’TAN SEVİNDİREN HABER
Oktay Çubuk’tan hayranlarını sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Portekiz’in Lizbon kentinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan genç oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Başarılı bir operasyon geçiren Çubuk’un tedavisinin olumlu şekilde devam ettiği belirtildi.
SPOR SALONUNDA FENALAŞTI
30 yaşındaki oyuncunun, annesinin işi nedeniyle bulunduğu Lizbon’da konakladığı otelin spor salonunda rahatsızlandığı ortaya çıktı. Bir anda yere yığılan Çubuk’un kalbinin durduğu belirlenirken, çevrede bulunan ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Yaşanan gelişmeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları ünlü isim için destek mesajları paylaşmıştı.
OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Günlerdir hastanede tedavi gören Oktay Çubuk’tan bugün sevindiren açıklama geldi. Hastane odasından paylaşım yapan oyuncu, geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu.
Çubuk paylaşımında, “Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda. Yakın zamanda taburcu olacağım. Desteğiniz için herkese bir kez daha teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI YAĞDI
Oyuncunun sağlık durumunun iyiye gitmesi, sevenlerini de rahatlattı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı geçmiş olsun mesajları paylaşırken, genç oyuncunun kısa sürede sağlığına tamamen kavuşması temennisinde bulundu.
Son dönemde ekranların dikkat çeken isimleri arasında gösterilen Oktay Çubuk’un yaşadığı sağlık krizi, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.