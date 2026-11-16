COP31 kapsamında Green Zone'da bulunan Türkiye Pavilyonu'nu gezen oyuncular, ziyaretlerinin devamında COPArt sergisini de keşfetti. Doğadan ve çevreden ilham alınarak hazırlanan sanat eserlerini inceleyen isimler, sanatın çevre ve iklim konularıyla buluştuğu sergideki çalışmaları yakından görme fırsatı buldu.

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HABERİN ÖZETİ Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, İpek Çiçek COP31'de buluştu! Ünlü oyuncular Türkiye Pavilyonu ve COPArt sergisini ziyaret etti Ünlü oyuncular Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, İpek Çiçek ve Berk Ali Çatal, COP31 kapsamındaki Türkiye Pavilyonu'nu ve COPArt sergisini ziyaret etti. Oyuncular, COP31'deki Green Zone'da bulunan Türkiye Pavilyonu'nu gezdi. Ardından doğadan ve çevreden ilham alan sanat eserlerinin yer aldığı COPArt sergisini keşfettiler. Dizi haberleri kısmında, 'Altı Üstü İstanbul' dizisinin 21. bölümündeki heyecanlı gelişmeler hakkında bilgi verildi. Dizinin konusu ve ana karakterleri de metinde açıklandı.

RAHİMCAN KAPKAP, ELÇİN ZEHRA İREM, İPEK ÇİÇEK COP31'DE BULUŞTU

COP31 etkinlik alanına gelen Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, İpek Çiçek ve Berk Ali Çatal, ilk olarak Green Zone'da yer alan Türkiye Pavilyonu'nu gezdi. Oyuncular, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası organizasyonun önemli buluşma noktalarından biri olan pavilyonda incelemelerde bulundu.

COPART SERGİSİNDE ÇEVRE TEMALI ESERLERİ İNCELEDİLER

Türkiye Pavilyonu ziyaretinin ardından COPArt sergisine geçen oyuncular, doğadan ve çevreden esinlenerek hazırlanan sanat çalışmalarını inceledi. İklim ve çevre konularının sanat aracılığıyla ele alındığı sergi, oyuncuların ziyaret ettiği duraklar arasında yer aldı.

DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE HEYECAN YÜKSELİYOR

Altı Üstü İstanbul'un 21. bölümünde Emir, kardeşini kurtarmak için Sado ve Mert'le güçlerini birleştirirken Uzay'ın yaralanmasının ardından büyük bir hesaplaşma yaşanacak. Hasan'ı cezaevine göndermeye kararlı olan Uzay'ın intikam planı işleri daha da karmaşık hale getirecek.

Diğer tarafta Bayram'ın sakladığı sırlar ve Galip'in kayıp oğlunu bulma çabası aileler arasındaki dengeleri değiştirecek. Melek ve Emir'in öğreneceği gerçekler de bölümün merak uyandıran gelişmeleri arasında yer alacak. 16 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek bölümde izleyicileri hareketli gelişmeler bekliyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL KONUSU VE OYUNCULARI

Altı Üstü İstanbul, İstanbul'un bir mahallesinde yaşayan Emir'in futbolcu olma ve ailesini yoksulluktan kurtarma hayalini konu alan bir dram dizisidir.

Emir, hayallerinin peşinden giderken zenginlik, güç, aşk, ihanet ve sınıf farklılıklarıyla karşı karşıya kalır. Dizinin başrollerinde Rahimcan Kapkap (Emir), Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Yüsra Geyik (Nihal), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Berk Ali Çatal (Uzay), Öykü Gürman (Fahriye) ve Cem Söküt (Şeker İbo) yer almaktadır.

