Çekim sırasında babasına duyduğu özlemi de yanında taşıyan başarılı oyuncu, bu özel sahnenin kendisi için çok farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi. Babasının ceketini kendi isteğiyle giydiğini belirten Kapkap, "Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetli oldu" sözleriyle yaşadığı duygusal anları paylaştı. Genç oyuncunun babasına yönelik özlemi, açıklamalarına damga vurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap'ın mezar sahnesindeki sırrı! Ölmüş babasının ceketiyle toprağa girdi Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncusu Rahimcan Kapkap, çekim sırasında babasına duyduğu özlemi, babasının ceketini giyerek ve onunla birlikte gömülme sahnesiyle yaşadığı duygusal anları paylaştı. Rahimcan Kapkap, Altı Üstü İstanbul dizisinin toprağa gömülme sahnesinin kendisi için zor ve duygusal geçtiğini belirtti. Genç oyuncu, bu özel sahne için babasının ceketini kendi isteğiyle giydiğini ve hocasından izin aldığını söyledi. Kapkap, babasının ceketini giyip onunla beraber gömülmenin kendisi için ayrı bir kıymet taşıdığını ifade etti. Yaklaşık üç yıl önce babasını kaybeden oyuncu, babasının şu anki başarısını görememesinden duyduğu özlemi dile getirdi. Rahimcan Kapkap'ın ailesinin kökeninin Konya'ya dayandığı ve kendisinin İstanbul'da doğup büyüdüğü bilgisi de metinde yer aldı.

RAHİMCAN KAPKAP'IN MEZAR SAHNESİNDEKİ SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Altı Üstü İstanbul dizisinin son bölümlerinde ekrana gelen toprağa gömülme sahnesi, izleyicilerin hafızasında yer etti. Ancak sahnenin arkasında izleyenlerin bilmediği oldukça özel bir hikâye bulunuyordu. Rahimcan Kapkap, çekimlerin kendisi için hem zor hem de duygusal geçtiğini dile getirerek rahmetli babasının ceketini giymeyi özellikle kendisinin istediğini söyledi. Oyuncu, bu isteğine hocasının da izin verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Benim için zor bir sahneydi. Aynı zamanda duygusaldı. Rahmetli babamın ceketini giydim. Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetli oldu. Özellikle o sahnede ben istedim babamın ceketini giymeyi. Hocamız da sağ olsun izin verdi"

"KEŞKE BENİM ŞU ANKİ BAŞARIMI GÖREBİLSEYDİ"

Yaklaşık üç yıl önce babasını kaybeden Rahimcan Kapkap, açıklamalarında en büyük özlemlerinden birini de dile getirdi. Kariyerinde önemli bir noktaya gelen genç oyuncu, babasının bugünlere tanıklık etmesini çok istediğini belirterek, "Babam yaşasaydı da keşke benim şu anki başarımı görebilseydi" dedi.

Oyuncunun bu sözleri, babasına duyduğu hasreti bir kez daha gözler önüne serdi. Dizideki mezar sahnesinin kendisi için yalnızca bir çekimden ibaret olmadığı, babasının hatırasını da taşıdığı ortaya çıktı.

RAHİMCAN KAPKAP'IN MEMLEKETİ DE MERAK EDİLDİ

Emir karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çeken Rahimcan Kapkap, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatına ilişkin detaylarla da gündeme geliyor. Özellikle genç oyuncunun nereli olduğu, hayranlarının merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Ailesinin kökeni Konya'ya dayanan Rahimcan Kapkap, İstanbul'da dünyaya geldi ve burada büyüdü. Yaşamını İstanbul'da sürdüren oyuncunun aslen Konyalı olduğu biliniyor. Son dönemde dizideki performansıyla adından söz ettiren Kapkap, bu kez mezar sahnesinin ardındaki kişisel hikâyesi ve babasına duyduğu özlemle gündeme geldi.