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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 14:40

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap'ın mezar sahnesindeki sırrı! Ölmüş babasının ceketiyle toprağa girdi

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir karakteriyle izleyicilerin dikkatini çeken Rahimcan Kapkap, dizinin çok konuşulan mezar sahnesinin perde arkasını anlattı. Ekran başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğan sahnede genç oyuncunun yaptığı tercih ise herkesi duygulandırdı. Kapkap, toprağa gömüldüğü sahnede üç yıl önce kaybettiği babasının ceketini giydiğini açıkladı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap'ın mezar sahnesindeki sırrı! Ölmüş babasının ceketiyle toprağa girdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 14:40

Çekim sırasında babasına duyduğu özlemi de yanında taşıyan başarılı oyuncu, bu özel sahnenin kendisi için çok farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi. Babasının ceketini kendi isteğiyle giydiğini belirten Kapkap, "Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetli oldu" sözleriyle yaşadığı duygusal anları paylaştı. Genç oyuncunun babasına yönelik özlemi, açıklamalarına damga vurdu.

HABERİN ÖZETİ

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap'ın mezar sahnesindeki sırrı! Ölmüş babasının ceketiyle toprağa girdi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncusu Rahimcan Kapkap, çekim sırasında babasına duyduğu özlemi, babasının ceketini giyerek ve onunla birlikte gömülme sahnesiyle yaşadığı duygusal anları paylaştı.
Rahimcan Kapkap, Altı Üstü İstanbul dizisinin toprağa gömülme sahnesinin kendisi için zor ve duygusal geçtiğini belirtti.
Genç oyuncu, bu özel sahne için babasının ceketini kendi isteğiyle giydiğini ve hocasından izin aldığını söyledi.
Kapkap, babasının ceketini giyip onunla beraber gömülmenin kendisi için ayrı bir kıymet taşıdığını ifade etti.
Yaklaşık üç yıl önce babasını kaybeden oyuncu, babasının şu anki başarısını görememesinden duyduğu özlemi dile getirdi.
Rahimcan Kapkap'ın ailesinin kökeninin Konya'ya dayandığı ve kendisinin İstanbul'da doğup büyüdüğü bilgisi de metinde yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

RAHİMCAN KAPKAP'IN MEZAR SAHNESİNDEKİ SIRRI ORTAYA ÇIKTI

dizisinin son bölümlerinde ekrana gelen toprağa gömülme sahnesi, izleyicilerin hafızasında yer etti. Ancak sahnenin arkasında izleyenlerin bilmediği oldukça özel bir hikâye bulunuyordu. Rahimcan Kapkap, çekimlerin kendisi için hem zor hem de duygusal geçtiğini dile getirerek rahmetli babasının ceketini giymeyi özellikle kendisinin istediğini söyledi. Oyuncu, bu isteğine hocasının da izin verdiğini belirterek şöyle konuştu:

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap'ın mezar sahnesindeki sırrı! Ölmüş babasının ceketiyle toprağa girdi

"Benim için zor bir sahneydi. Aynı zamanda duygusaldı. Rahmetli babamın ceketini giydim. Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetli oldu. Özellikle o sahnede ben istedim babamın ceketini giymeyi. Hocamız da sağ olsun izin verdi"

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap'ın mezar sahnesindeki sırrı! Ölmüş babasının ceketiyle toprağa girdi

"KEŞKE BENİM ŞU ANKİ BAŞARIMI GÖREBİLSEYDİ"

Yaklaşık üç yıl önce babasını kaybeden , açıklamalarında en büyük özlemlerinden birini de dile getirdi. Kariyerinde önemli bir noktaya gelen genç oyuncu, babasının bugünlere tanıklık etmesini çok istediğini belirterek, "Babam yaşasaydı da keşke benim şu anki başarımı görebilseydi" dedi.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap'ın mezar sahnesindeki sırrı! Ölmüş babasının ceketiyle toprağa girdi

Oyuncunun bu sözleri, babasına duyduğu hasreti bir kez daha gözler önüne serdi. Dizideki mezar sahnesinin kendisi için yalnızca bir çekimden ibaret olmadığı, babasının hatırasını da taşıdığı ortaya çıktı.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap'ın mezar sahnesindeki sırrı! Ölmüş babasının ceketiyle toprağa girdi

RAHİMCAN KAPKAP'IN MEMLEKETİ DE MERAK EDİLDİ

Emir karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çeken Rahimcan Kapkap, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatına ilişkin detaylarla da gündeme geliyor. Özellikle genç oyuncunun nereli olduğu, hayranlarının merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap'ın mezar sahnesindeki sırrı! Ölmüş babasının ceketiyle toprağa girdi

Ailesinin kökeni 'ya dayanan Rahimcan Kapkap, 'da dünyaya geldi ve burada büyüdü. Yaşamını İstanbul'da sürdüren oyuncunun aslen Konyalı olduğu biliniyor. Son dönemde dizideki performansıyla adından söz ettiren Kapkap, bu kez mezar sahnesinin ardındaki kişisel hikâyesi ve babasına duyduğu özlemle gündeme geldi.

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ETİKETLER
#konya
#İstanbul
#rahimcan kapkap
#Altı Üstü İstanbul
#babası
#Medya
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