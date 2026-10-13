Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:44

Rapçi Çakal’dan kız kardeşi Sudem’e milyonluk jest! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Türkçe rap dünyasının tanınan isimlerinden Çakal, bu kez şarkılarıyla değil, kız kardeşi Sudem’e yaptığı milyonluk jestle gündeme geldi. Ünlü rapçi, kardeşine değeri 2 milyon 280 bin TL olduğu belirtilen bir otomobil hediye etti. Karşısında kendisi için alınan aracı gören Sudem’in şaşkınlığı ve ardından yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Rapçi Çakal’dan kız kardeşi Sudem’e milyonluk jest! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:44

Abisinden böylesine pahalı bir hediye beklemeyen Sudem, gördükleri karşısında bir süre şaşkınlığını üzerinden atamadı. ’ın kardeşini mutlu etmek için yaptığı bu sürpriz, sosyal medyada da ilgi çeken olaylar arasına girdi. Peki, milyonluk hediyeyi gören Sudem nasıl tepki verdi?

RAPÇİ ÇAKAL’DAN KIZ KARDEŞİ SUDEM’E BÜYÜK SÜRPRİZ

Gerçek adı Emirhan Çakal olan genç rapçi, son yıllarda Türkçe rap sahnesinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. İmdat, Lütfen ve Mahvettim gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, müzik çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Rapçi Çakal’dan kız kardeşi Sudem’e milyonluk jest! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Uzi ve Reckol gibi isimlerle yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiren Çakal, kendine özgü müzik tarzıyla özellikle genç dinleyicilerin ilgisini çekiyor. Sosyal medya paylaşımları ve gündeme gelen olaylarıyla da sık sık konuşulan rapçi, bu defa ailesine yönelik jestiyle dikkatleri üzerine topladı.

Rapçi Çakal’dan kız kardeşi Sudem’e milyonluk jest! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

GEÇMİŞTE TRAFİK KAZASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Çakal, daha önce otomobiliyle ilgili yaşadığı talihsiz bir olayla da gündeme gelmişti. 2024 yılında trafik kazası geçiren rapçi, kazanın ardından kendisini görüntülemeye çalışan hayranlarının hasar gören aracına çarpmasıyla şaşırtıcı bir olay yaşamıştı.

Rapçi Çakal’dan kız kardeşi Sudem’e milyonluk jest! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bu kez otomobil gündeminin nedeni ise çok daha farklıydı. Ünlü rapçi, kız kardeşi Sudem için aldığı araçla ailesini mutlu edecek bir sürprize imza attı. Hediyeyi gören Sudem’in ilk anda yaşadığı şaşkınlık, olayın en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Rapçi Çakal’dan kız kardeşi Sudem’e milyonluk jest! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

KARDEŞİNE ALDIĞI OTOMOBİLİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI!

Çakal’ın kız kardeşine hediye ettiği otomobilin değerinin 2 milyon 280 bin TL olduğu belirtildi. Milyonluk hediye, yalnızca fiyatıyla değil, Sudem’in verdiği tepkiyle de dikkat çekti.

Rapçi Çakal’dan kız kardeşi Sudem’e milyonluk jest! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Kendisini böyle bir sürprizin beklemediğini düşünen Sudem’in önce şaşırması, ardından duygusal anlar yaşaması, abisinin jestini daha da özel hâle getirdi. Çakal’ın kardeşine aldığı otomobil, ünlü isimlerin pahalı hediyelerini yeniden gündeme taşıdı.

Rapçi Çakal’dan kız kardeşi Sudem’e milyonluk jest! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

ÜNLÜLERİN MİLYONLUK HEDİYELERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Magazin dünyasında sevgililere alınan lüks otomobiller, eşlere hazırlanan pahalı sürprizler ve gösterişli hediyeler sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıktı. Çakal, kız kardeşi Sudem’i milyonluk bir otomobille sevindirdi.

Hediyenin maddi değeri kadar iki kardeş arasında yaşanan bu anlar da ilgi çekti. Sudem’in şaşkınlığı ve mutluluğu, sürprizin hafızalarda kalmasını sağladı. Ünlü rapçinin bu jesti, aile bağlarının magazin dünyasında da konuşulmasını sağlayan örneklerden biri oldu.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal peş peşe konserlerini iptal etti! Ardındaki iddia vahim
Reynmen, Çakal ve Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları belli oldu
ETİKETLER
#çakal
#Emirhan Çakal
#Sudem
#İmdat Lütfen Mahvettim
#Uzi Reckol
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.