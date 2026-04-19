Rıza Tamer’in doğaçlama söylediği ‘Ağlarım Kaderime’ şarkısı gündem oldu! Ölümünün ardından ortaya çıktı, sevenlerini duygulandırdı

Son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Rıza Tamer, geçtiğimiz gün Bodrum’daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastane de tedavi altına alınan Rıza Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Sevenlerini derin hüzne boğan olay sonrası Rıza Tamer’in doğaçlama söylediği ‘Ağlarım Kaderime’ şarkısı gündem oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden Rıza Tamer’in şarkı söylediği anlar sevenlerini duygulandırdı.

RIZA TAMER’İN DOĞAÇLAMA SÖYLEDİĞİ ‘AĞLARIM KADERİME’ ŞARKISIYLA GÜNDEM OLDU!

2000’li yılların başında Türkiye’nin en çok izlenen müzik yarışmalarından biri olan Popstar’a katılan Rıza Tamer, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Bodrum’da geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. İddia edilene göre, rutin olarak kullandığı ilaçlarını aldıktan sonra meydana geldi.

Rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra akşam saatlerinde dinlemek için uzanmış ve bir süre dinlendikten sonra aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği bulantı sonrası solunum sıkıntısı meydan geldiği öğrenildi. Solunum sıkıntısıyla hastanede tedavi altına alınan Rıza Tamer’den acı haber gelmişti.

Olay anında endişelenen yakınları tarafında acilen hastaneye götürülen Rıza Tamer, tedavisi hastanede sürerken sevenlerini üzen haberle gündeme bomba gibi düştü. Ölümüyle sevenlerini derin bir hüzne boğan Rıza Tamer’in doğaçlama olarak söylediği ‘Ağlarım Kaderime’ şarkısı şimdilerde gündem oldu.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI, SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI

Asıl adı Rıza Tamer Şişman olan ünlü sanatçı, solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde sağlık durumunda meydana gelen durumla birlikte hastaneye sevk edilen Rıza Tamer, hayatını kaybetti.

Sanatçının vefat haberini basın danışmanı açıklarken genç yaşta hayatını kaybeden Rıza Tamer’in yayınlanmamış ve doğaçlama olan şarkısı gündem oldu. ‘Ağlarım Kaderime’ adlı şarkı ile gündemde yer alan Rıza Tamer, söylediği şarkı ile dikkatleri üzerine çekti.

Ölümün ardından ortaya çıkan doğaçlama şarkı sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Sevenlerini duygulandıran şarkısıyla gündemde yer alan Rıza Tamer, ölümün ardından sevilen şarkılarıyla anılmaya devam ediyor.

Rıza Tamer’in ölümünü şüpheli bulunması da magazin gündemine bomba gibi düştü. Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme üzerinde durulurken Rıza Tamer’in kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi.