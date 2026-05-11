Hantavirüs vakalarının görüldüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisinde bulunan Ruhi Çenet, yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Çenet, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, tedbir amacıyla karantinada bulunduğunu açıkladı. İşte 'Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet sağlık durumu nedir?' sorularının cevapları.

HABERİN ÖZETİ Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet sağlık durumu nedir? Hantavirüs vakalarının görüldüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisinde bulunan Ruhi Çenet, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amacıyla karantinada bulunduğunu açıkladı. Ruhi Çenet, Atlantik Okyanusu'nda seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius adlı gemide belgesel çekimi amacıyla bulunuyordu. Gemide Hantavirüs vakaları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Ruhi Çenet, Hantavirüs kapmadığını, hastalığa dair belirtisi olmadığını ve Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Sosyal medyada yayılan bir düğün fotoğrafının eski olduğunu ve salgının duyurulmadığı dönemde çekildiğini ifade etti. Çenet, salgınla ilgili açıklama yapılmasının ardından tedbir amaçlı olarak kendisini karantinaya aldığını söyledi.

RUHİ ÇENET HANTAVİRÜS KAPTI MI?

Atlantik Okyanusu’nda seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius adlı gemide yaşanan ölümler sonrası gözler gemide bulunan yolculara çevrilmişti. Belgesel çekimi amacıyla yolculuğa katılan Ruhi Çenet ise süreç boyunca yaşananları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti.

RUHİ ÇENET SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Çenet, sosyal medyada dolaşan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Karantina sürecinde olduğunu ifade eden ünlü YouTuber, “Hastalık belirtim yok. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim” sözleriyle takipçilerine son durumunu aktardı.

GEMİDE YAŞANAN 3 ÖLÜM

1 Nisan’da Arjantin’den hareket eden MV Hondius isimli yolcu gemisinde ortaya çıkan Hantavirüs vakaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Gemide yaşanan 3 ölüm, yolcular arasında büyük paniğe neden oldu.

Yaklaşık bir ay süren yolculukta bulunduğunu belirten Ruhi Çenet, ilk etapta yaşanan ölümün ağır okyanus şartlarından kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. Ancak ilerleyen günlerde durumun çok daha ciddi olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Çenet, yaptığı ilk açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben gemiden yolculuğun 24’üncü gününde indim. Ancak gemi seferine 10 gün daha devam etti. Ben indikten bir gün sonra hayatını kaybeden kişinin eşi de yaşamını yitirdi. Daha sonra üçüncü ölüm haberi geldi.”

DÜĞÜNE Mİ GİTTİ?

18 milyonun üzerinde abonesi bulunan Ruhi Çenet’in adı, son günlerde sosyal medyada yayılan bir düğün fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, karantina sürecinde olmasına rağmen bir düğüne katıldığını öne sürerek tepki gösterdi.

Kısa sürede viral olan görüntüler sonrası Çenet’ten yeni bir açıklama geldi. Ünlü içerik üreticisi, söz konusu fotoğrafın eski olduğunu ve Hantavirüs salgınının henüz kamuoyuna duyurulmadığı dönemde çekildiğini söyledi.

“KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM”

Hakkındaki eleştirilere cevap veren Çenet, fotoğrafın yanlış bir şekilde servis edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce çekilmiş bir fotoğraf, sanki 2 Mayıs’tan sonra çekilmiş gibi paylaşılıyor. Düğüne katıldığım tarihte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Hantavirüs salgınıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bilgilerin paylaşılmasının ardından tedbir amaçlı olarak kendimi karantinaya aldım. Şu ana kadar herhangi bir semptom göstermedim.”