Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet sağlık durumu nedir?

Hantavirüs vakalarının ortaya çıktığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yolcu gemisiyle ilgili açıklama yapan Ruhi Çenet, yeniden gündem oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine açıklama yapan Çenet, sağlık durumu hakkında bilgi vererek karantinada bulunduğunu ifade etti. Peki Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet sağlık durumu nedir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 14:40

vakalarının görüldüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisinde bulunan , yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Çenet, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, tedbir amacıyla karantinada bulunduğunu açıkladı. İşte 'Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet nedir?' sorularının cevapları.

HABERİN ÖZETİ

Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet sağlık durumu nedir?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Hantavirüs vakalarının görüldüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisinde bulunan Ruhi Çenet, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbir amacıyla karantinada bulunduğunu açıkladı.
Ruhi Çenet, Atlantik Okyanusu'nda seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius adlı gemide belgesel çekimi amacıyla bulunuyordu.
Gemide Hantavirüs vakaları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Ruhi Çenet, Hantavirüs kapmadığını, hastalığa dair belirtisi olmadığını ve Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde olduğunu belirtti.
Sosyal medyada yayılan bir düğün fotoğrafının eski olduğunu ve salgının duyurulmadığı dönemde çekildiğini ifade etti.
Çenet, salgınla ilgili açıklama yapılmasının ardından tedbir amaçlı olarak kendisini karantinaya aldığını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

RUHİ ÇENET HANTAVİRÜS KAPTI MI?

Atlantik Okyanusu’nda seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius adlı gemide yaşanan ölümler sonrası gözler gemide bulunan yolculara çevrilmişti. Belgesel çekimi amacıyla yolculuğa katılan Ruhi Çenet ise süreç boyunca yaşananları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti.

Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet sağlık durumu nedir?

RUHİ ÇENET SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Çenet, sosyal medyada dolaşan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. sürecinde olduğunu ifade eden ünlü YouTuber, “Hastalık belirtim yok. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim” sözleriyle takipçilerine son durumunu aktardı.

Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet sağlık durumu nedir?

GEMİDE YAŞANAN 3 ÖLÜM

1 Nisan’da Arjantin’den hareket eden MV Hondius isimli yolcu gemisinde ortaya çıkan Hantavirüs vakaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Gemide yaşanan 3 ölüm, yolcular arasında büyük paniğe neden oldu.
Yaklaşık bir ay süren yolculukta bulunduğunu belirten Ruhi Çenet, ilk etapta yaşanan ölümün ağır okyanus şartlarından kaynaklandığını düşündüğünü söyledi. Ancak ilerleyen günlerde durumun çok daha ciddi olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet sağlık durumu nedir?

Çenet, yaptığı ilk açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben gemiden yolculuğun 24’üncü gününde indim. Ancak gemi seferine 10 gün daha devam etti. Ben indikten bir gün sonra hayatını kaybeden kişinin eşi de yaşamını yitirdi. Daha sonra üçüncü ölüm haberi geldi.”

Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet sağlık durumu nedir?

DÜĞÜNE Mİ GİTTİ?

18 milyonun üzerinde abonesi bulunan Ruhi Çenet’in adı, son günlerde sosyal medyada yayılan bir düğün fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, karantina sürecinde olmasına rağmen bir düğüne katıldığını öne sürerek tepki gösterdi.

Kısa sürede viral olan görüntüler sonrası Çenet’ten yeni bir açıklama geldi. Ünlü içerik üreticisi, söz konusu fotoğrafın eski olduğunu ve Hantavirüs salgınının henüz kamuoyuna duyurulmadığı dönemde çekildiğini söyledi.

Ruhi Çenet Hantavirüs kaptı mı? Ruhi Çenet sağlık durumu nedir?

“KENDİMİ KARANTİNAYA ALDIM”

Hakkındaki eleştirilere cevap veren Çenet, fotoğrafın yanlış bir şekilde servis edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce çekilmiş bir fotoğraf, sanki 2 Mayıs’tan sonra çekilmiş gibi paylaşılıyor. Düğüne katıldığım tarihte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Hantavirüs salgınıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bilgilerin paylaşılmasının ardından tedbir amaçlı olarak kendimi karantinaya aldım. Şu ana kadar herhangi bir semptom göstermedim.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ruhi Çenet’ten hantavirüsü açıklaması! “Halen karantinadayım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ruhi Çenet ölümcül virüs tespit edilen gemideydi! “3 kişi hayatını kaybetti, ucuz kurtuldum”
ETİKETLER
#Ruhi Çenet
#karantina
#Sağlık Durumu
#Hantavirüs
#Yolcu Gemisi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.