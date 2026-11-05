Sahra Işık eski eşi İdris Aybirdi ile olan ses kaydını paylaştı! Yasaklı madde detayı dikkat çekti

Sahra Işık ve eski eşi İdris Aybirdi arasında sular durulmuyor. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, bu kez boşandığı eski eşi İdris Aybirdi ile olan ses kayıtlarını paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Sahra Işık, bomba bir paylaşımla gündeme geldi. İdris Aybirdi ile boşanma sonrası sık sık sorunlarla karşı karşıya kalan Sahra Işık, sosyal medya hesabından eski eşi ile olan ses kayıtlarını yayınladı. Evlilikleri olaylı bir şekilde biten ikiliden İdris Aybirdi'nin ses kayıtlarında bahsettiği yasaklı madde detayı ise dikkat çekti.

SAHRA IŞIK VE İDRİS AYBİRDİ'NİN EVLİLİKLERİ OLAYLI BİR ŞEKİLDE BİTMİŞTİ!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve sosyal medyada kısa sürede fenomen haline gelen Sahra Işık, sevgilisi iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birlikteliklerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çift, bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu. Çift, 12 Haziran 2025 tarihinde bebekleri Pamir'i kucaklarına almış ve evliliklerini çocukla taçlandırmıştı.

Sosyal medyanın gözde çiftleri arasında yer alan ikilinin evliliklerinde çeşitli sorunlar yaşadığı öğrenilmişti. Bir dönem evlilik terapistine gittikleri bilinin ikil, ilişkilerine bir şans daha vermiş ve barışmıştı. Sahra Işık, yaptığı sürpriz açıklamayla eşi İdris Aybirdi'den boşandığını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanan çiftten Işık, ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu:

"Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

İHANETE UĞRADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ!

Boşandıktan sonra kendi kabuğuna çekilmeye karar veren Sahra Işık, eşinin kendisini aldattığını ve psikolojik şiddete maruz bırakarak tehdit ettiğini iddia etmişti. Bu süreçte İdris Aybirdi'nin adı oyuncu Seray Kaya ile aşk dedikodularına çıkmıştı. Aybirdi, Kaya ile aşk iddialarını şu sözlerle yalanlamıştı:

"Öncelikle belirtmek isterim ki; karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır."

Seray Kaya ise bu konuda sessiz kalmayı tercih ettiğini belirterek şu ifadelere yer vermişti:

"Bu konuda sessiz kalma tercihim iddia edilen şeylerin doğru olduğundan değil, konunun hassas olmasından kaynaklanıyor. Ne kendimi ne de ailemi utandıracak bir şey yaptım. Konunun gerçekliğini ispatlayacak her şey bende olmasına rağmen ortada bir çocuk olduğu için sessiz kalmayı tercih ediyorum. Belki de karşı tarafa bazı şeyleri yanlış yansıtılmıştır, bilmiyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim. Israrla içine dahil edilmeye çalışıyorum. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün; ben ve ailem gerçeği biliyoruz."

Yasak aşk iddiaları üzerine birlikteliklerinin boşanma sürecinden sonra başladığını dile getiren Seray Kaya, bir süredir magazin gündeminde İdris Aybirdi ile yaşadıkları aşkla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir süredir adı aşk dedikodularına çıkan ikilinin ilişkilerini resmen doğruladıkları biliniyor. Diğer yandan Sahra Işık'ın göndermeli paylaşımlarıyla da dikkatlerden kaçmıyor.

ESKİ EŞİ İLE OLAN SES KAYITLARINI PAYLAŞTI!

İdris Aybirdi ile olaylı bir şekilde boşanan eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, göndermeli paylaşımlarına devam ediyor. Aybirdi ile arasındaki gerilim dur durak bilmeden devam eden Işık, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Aybirdi ve Seray Kaya ilişkisi tüm hızıyla devam ederken, Işık'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Sahra Işık son olarak Instagram hesabından yaptığı göndermeli paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Hayatta en çok kendi kendime yetebilme gücümü, kimseye minnet etmeyen karakterimi, kim ne yaparsa yapsın kaybetmediğim merhametimi, herkesin ne olduğunu çok iyi bildiğim halde yüzlerine hiçbir şey bilmiyormuş gibi bakabilen sabrımı çok seviyorum."

Boşanma sonrası sık sık eski eşiyle sorunlar yaşayan Sahra Işık'tan yeni bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşımlarla adından söz ettiren Işık, bu kez İdris Aybirdi ile olan ses kayıtlarını yayınladı. Işık'ın ses kayıtlarında "Ünlü olmaya çalışıyorsun herhalde ben seni yeterince ünlü etmiştim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Sonrasında ise Aybirdi'nin "Oyuna yasaklı madde sokarım" sözleri dikkat çekti.

Sahra Işık sonrasında yapmış olduğu paylaşımdaki "Cominh Sonn… (Yakında geliyor) Seni bekleyen o çocuk affetmez..." sözleri ise ikili arasında yaşanan gerilimin ne olduğunu merakta bıraktı. Eski Survivor yarışmacısı son paylaşımlarıyla magazin gündeminde geniş yanı bulurken konunun ne olduğu ise takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı.