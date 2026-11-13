Sahra Işık'tan oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama! Takipçilerinin uyarıları sonrası doktora götürdü

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İstanbul
Survivor yarışmasıyla tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Sahra Işık, bu kez oğlu Pamir hakkında yapılan yorumlarla dikkat çekti. Minik Pamir'in sağlık durumuna ilişkin takipçilerinden gelen mesajlar üzerine harekete geçen Işık, oğlunu doktor kontrolüne götürdü. Muayenenin ardından açıklama yapan ünlü isim, doktorun değerlendirmesini takipçileriyle paylaşarak merak edilenlere yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından oğlu Pamir ile paylaşımlar yapan Sahra Işık, takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir ayrıntıyla gündeme geldi. Paylaşımların ardından bazı kullanıcılar, minik Pamir'in gözleriyle ilgili endişelerini dile getirerek Işık'a doktora başvurması yönünde mesajlar gönderdi. Gelen uyarıları dikkate alan ünlü isim, oğlunun sağlık durumunu öğrenmek için doktor kontrolüne gitmeye karar verdi.
Takipçilerinden gelen mesajların ardından Pamir'i muayeneye götüren Sahra Işık, doktor kontrolünde yapılan değerlendirmeler hakkında bilgi verdi. Işık, doktorun oğlunun gözlerinde herhangi bir sorun bulunmadığını söylediğini aktardı. Muayenede dikkat çeken tek ayrıntının ise Pamir'in burun çatısının dar olması olduğu belirtildi.
Doktor kontrolünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sahra Işık, takipçilerinin endişelerini gidermek istedi. Oğlunun sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri paylaşan Işık, gözlerinde herhangi bir problem olmadığını öğrendiklerini belirtti. Ünlü isim, kendisini uyararak duyarlılık gösteren takipçilerine de teşekkür etti.
Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlendi. Çift, evliliklerinde yaşadıkları sorunların ardından 2024 yılında boşanmanın eşiğine geldi ancak bir süre sonra ilişkilerine devam etme kararı aldı. Haziran 2025'te oğulları Pamir'i kucaklarına alan çift, evliliklerini sürdürmeyi başaramadı ve Mayıs 2026'da anlaşmalı olarak boşandı.
Boşanmanın ardından Sahra Işık, eski eşi hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. İdris Aybirdi'nin kendisini aldattığını öne süren Işık, bu süreçte oyuncu Seray Kaya'nın da adını gündeme getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda mesajlaşmaları ve bazı fotoğrafları yayımlayan Işık, eski eşine yönelik psikolojik şiddet ve tehdit iddialarını da dile getirdi.
İdris Aybirdi ise iddiaları reddederek Seray Kaya ile evliliği devam ederken herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını savundu. Seray Kaya da hakkındaki söylentilere yanıt vererek ilişkinin boşanmaların ardından başladığını belirtti. Yaşanan karşılıklı açıklamalar, üç ismi uzun süre magazin gündeminde tuttu.