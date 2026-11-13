Survivor yarışmasıyla tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Sahra Işık, bu kez oğlu Pamir hakkında yapılan yorumlarla dikkat çekti. Minik Pamir'in sağlık durumuna ilişkin takipçilerinden gelen mesajlar üzerine harekete geçen Işık, oğlunu doktor kontrolüne götürdü. Muayenenin ardından açıklama yapan ünlü isim, doktorun değerlendirmesini takipçileriyle paylaşarak merak edilenlere yanıt verdi.

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HABERİN ÖZETİ Sahra Işık'tan oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama! Takipçilerinin uyarıları sonrası doktora götürdü Sahra Işık, takipçilerinin oğlu Pamir'in gözleriyle ilgili uyarıları üzerine oğlunu doktora götürerek sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Takipçilerinin Pamir'in gözleriyle ilgili endişelerini iletmesi üzerine Sahra Işık oğlunu doktor kontrolüne götürdü. Doktor muayenesi sonucunda Pamir'in gözlerinde bir sorun olmadığı, yalnızca burun çatısının dar olduğu belirtildi. Sahra Işık ile 2019 yılında evlendiği İdris Aybirdi, Haziran 2025'te oğulları Pamir'i kucaklarına aldıktan sonra Mayıs 2026'da anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma sonrası Sahra Işık, eski eşinin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığını, ayrıca psikolojik şiddet ve tehdide maruz kaldığını iddia etti. İdris Aybirdi ve Seray Kaya ise evlilik sürerken bir ilişki yaşandığı iddialarını reddetti.

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR İÇİN TAKİPÇİLERİNDEN UYARI GELDİ

Sosyal medya hesabından oğlu Pamir ile paylaşımlar yapan Sahra Işık, takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir ayrıntıyla gündeme geldi. Paylaşımların ardından bazı kullanıcılar, minik Pamir'in gözleriyle ilgili endişelerini dile getirerek Işık'a doktora başvurması yönünde mesajlar gönderdi. Gelen uyarıları dikkate alan ünlü isim, oğlunun sağlık durumunu öğrenmek için doktor kontrolüne gitmeye karar verdi.

SAHRA IŞIK OĞLUNU DOKTORA GÖTÜRDÜ

Takipçilerinden gelen mesajların ardından Pamir'i muayeneye götüren Sahra Işık, doktor kontrolünde yapılan değerlendirmeler hakkında bilgi verdi. Işık, doktorun oğlunun gözlerinde herhangi bir sorun bulunmadığını söylediğini aktardı. Muayenede dikkat çeken tek ayrıntının ise Pamir'in burun çatısının dar olması olduğu belirtildi.

SAHRA IŞIK'TAN OĞLUNUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Doktor kontrolünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sahra Işık, takipçilerinin endişelerini gidermek istedi. Oğlunun sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri paylaşan Işık, gözlerinde herhangi bir problem olmadığını öğrendiklerini belirtti. Ünlü isim, kendisini uyararak duyarlılık gösteren takipçilerine de teşekkür etti.

SAHRA IŞIK VE ESKİ EŞİ İDRİS AYBİRDİ ARASINDA NELER YAŞANDI?

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlendi. Çift, evliliklerinde yaşadıkları sorunların ardından 2024 yılında boşanmanın eşiğine geldi ancak bir süre sonra ilişkilerine devam etme kararı aldı. Haziran 2025'te oğulları Pamir'i kucaklarına alan çift, evliliklerini sürdürmeyi başaramadı ve Mayıs 2026'da anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanmanın ardından Sahra Işık, eski eşi hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. İdris Aybirdi'nin kendisini aldattığını öne süren Işık, bu süreçte oyuncu Seray Kaya'nın da adını gündeme getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda mesajlaşmaları ve bazı fotoğrafları yayımlayan Işık, eski eşine yönelik psikolojik şiddet ve tehdit iddialarını da dile getirdi.

İdris Aybirdi ise iddiaları reddederek Seray Kaya ile evliliği devam ederken herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını savundu. Seray Kaya da hakkındaki söylentilere yanıt vererek ilişkinin boşanmaların ardından başladığını belirtti. Yaşanan karşılıklı açıklamalar, üç ismi uzun süre magazin gündeminde tuttu.