Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Sanatçı Murat Kekilli’den dikkat çeken Gazze açıklaması! “O insanları boş veremem”

Türk rock müziğin usta isimleri arasında yer alan Murat Kekilli, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken Gazze açıklamasında bulundu. Başarılı sanatçı kişiliğinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Murat Kekilli, bu kez Gazze açıklamasıyla gündem oldu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 09:21

Türk rock müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan Murat Kekilli, bu kez Gazze açıklamasıyla magazin gündeminde yerini aldı. Katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü , Gazze hassasiyetiyle taktir topladı. Başarılı sanatçı kişiliğinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündemde yer alan Murat Kekilli, şimdilerde Gazze açıklamasıyla adından söz ettirdi. İşte Murat Kekilli’nin dikkat çeken Gazze açıklamaları…

SANATÇI MURAT KEKİLLİ’DEN DİKKAT ÇEKEN GAZZE AÇIKLAMASI!

Murat Kekilli, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da zaman zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Türk rock müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan usta sanatçı şimdilerde katıldığı bir programda yapmış olduğu Gazze açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Sanatçı Murat Kekilli’den dikkat çeken Gazze açıklaması! “O insanları boş veremem”

Anadolu rock tarzında sayısız birçok parçaya imza atan ve 2000’li yılların en iyi rock vokali seçilen Murat Kekilli, başarılı müzik kariyerine tüm hızıyla devam ediyor. 57 yaşındaki ünlü rock yıldızı, zaman zaman özel hayatıyla ve yaptığı çarpıcı açıklamlarla magazin dünyasında yerini alıyor.

Sanatçı Murat Kekilli’den dikkat çeken Gazze açıklaması! “O insanları boş veremem”

Murat Kekilli, bu kez Gazze açıklamasıyla magazin gündeminde yerini aldı. Katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, Gazze hassasiyetiyle taktir topladı. Başarılı sanatçı kişiliğinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündemde yer alan Murat Kekilli, şimdilerde Gazze açıklamasıyla adından söz ettirdi.

Sanatçı Murat Kekilli’den dikkat çeken Gazze açıklaması! “O insanları boş veremem”

“O İNSANLARI BOŞ VEREMEM”

Murat Kekilli’nin geçtiğimiz yıl Eser Yenenler’in ‘Linç@’ adlı YouTube programındaki videosu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Yenenler’in yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Linç@ programına katılan Kekilli’nin, Gazze hakkındaki çarpıcı açıklamaları dikkat çekti.

Sanatçı Murat Kekilli’den dikkat çeken Gazze açıklaması! “O insanları boş veremem”

Programda Murat Kekilli’nin “Cahilin bol olduğu ülkelerde düşmana gerek yoktur! Her cahil bir düşmandır! Alıntı” adlı sosyal medya paylaşımı üzerine konuşulmuştu. Eser Yenenler’in usta sanatçıya bu paylaşımı sorması üzerine Kekilli şu ifadelere yer vermişti:

Sanatçı Murat Kekilli’den dikkat çeken Gazze açıklaması! “O insanları boş veremem”

“Duyarsız olma hakkına sahipsiniz ama ben duyarlıyım. İnsan olmamın gerekliği. O insanları boş veremem. Çünkü biz de orada olabilirdik. O insanları yalnız bırakamayız. Böyle bir hakkımız yok.”

Türk rock sanatçısı Murat Kekilli’nin Gazze için söyledikleri yeniden gündeme geldi. Programın dikkat çeken o kısmı sanatçının takipçileri tarafından sosyal medyada tekrar yayınlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe aşkı tam gaz! İrem Haznedar ile görüntülendi
Demet Akalın Seren Ay Çetin’e isyan etti! Ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta patladı
ETİKETLER
#sanatçı
#Magazin Gündemi
#Murat Kekilli
#Gazze Açıklaması
#Youtube Programı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.