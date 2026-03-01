Sanatçı Murat Kekilli’den dikkat çeken Gazze açıklaması! “O insanları boş veremem”

Türk rock müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan Murat Kekilli, bu kez Gazze açıklamasıyla magazin gündeminde yerini aldı. Katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, Gazze hassasiyetiyle taktir topladı. Başarılı sanatçı kişiliğinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündemde yer alan Murat Kekilli, şimdilerde Gazze açıklamasıyla adından söz ettirdi. İşte Murat Kekilli’nin dikkat çeken Gazze açıklamaları…

SANATÇI MURAT KEKİLLİ’DEN DİKKAT ÇEKEN GAZZE AÇIKLAMASI!

Murat Kekilli, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da zaman zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Türk rock müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan usta sanatçı şimdilerde katıldığı bir programda yapmış olduğu Gazze açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Anadolu rock tarzında sayısız birçok parçaya imza atan ve 2000’li yılların en iyi rock vokali seçilen Murat Kekilli, başarılı müzik kariyerine tüm hızıyla devam ediyor. 57 yaşındaki ünlü rock yıldızı, zaman zaman özel hayatıyla ve yaptığı çarpıcı açıklamlarla magazin dünyasında yerini alıyor.

Murat Kekilli, bu kez Gazze açıklamasıyla magazin gündeminde yerini aldı. Katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, Gazze hassasiyetiyle taktir topladı. Başarılı sanatçı kişiliğinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündemde yer alan Murat Kekilli, şimdilerde Gazze açıklamasıyla adından söz ettirdi.

“O İNSANLARI BOŞ VEREMEM”

Murat Kekilli’nin geçtiğimiz yıl Eser Yenenler’in ‘Linç@’ adlı YouTube programındaki videosu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Yenenler’in yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Linç@ programına katılan Kekilli’nin, Gazze hakkındaki çarpıcı açıklamaları dikkat çekti.

Programda Murat Kekilli’nin “Cahilin bol olduğu ülkelerde düşmana gerek yoktur! Her cahil bir düşmandır! Alıntı” adlı sosyal medya paylaşımı üzerine konuşulmuştu. Eser Yenenler’in usta sanatçıya bu paylaşımı sorması üzerine Kekilli şu ifadelere yer vermişti:

“Duyarsız olma hakkına sahipsiniz ama ben duyarlıyım. İnsan olmamın gerekliği. O insanları boş veremem. Çünkü biz de orada olabilirdik. O insanları yalnız bırakamayız. Böyle bir hakkımız yok.”

Türk rock sanatçısı Murat Kekilli’nin Gazze için söyledikleri yeniden gündeme geldi. Programın dikkat çeken o kısmı sanatçının takipçileri tarafından sosyal medyada tekrar yayınlandı.