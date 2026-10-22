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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:14

Savcılıktan Erol Köse’nin şüpheli ölümü hakkında karar! 3 farklı telefon detayı şaşırttı

İstanbul Sarıyer’de 23 Mart 2026’da yaşadığı binanın 16. katından düşerek yaşamını yitiren yapımcı Erol Köse’nin ölümüyle ilgili soruşturmada karar çıktı. Savcılık, dosyada yer alan deliller ve incelemeler doğrultusunda takipsizlik kararı verirken Köse’nin üzerinden çıkan üç cep telefonuyla ilgili ayrıntılar da dikkat çekti.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Savcılıktan Erol Köse’nin şüpheli ölümü hakkında karar! 3 farklı telefon detayı şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:14

Soruşturma kapsamında incelenen üç telefondan ikisinin kilidinin açılamadığı, incelemesi yapılabilen diğer cihazda ise ölümün şüpheli olduğuna işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. , Köse’nin ölümünde üçüncü kişilerin kasıt veya kusurunu ortaya koyan bir delil bulunmadığı gerekçesiyle dosyayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.

EROL KÖSE’NİN ÜÇ TELEFONU SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Erol Köse’nin üzerinden üç cep telefonu çıktı. Ölüm olayının aydınlatılması amacıyla cihazlar incelemeye alındı. Ancak telefonlardan ikisinin kilidi açılamadığı için bu cihazlarda inceleme yapılamadı.

Savcılıktan Erol Köse’nin şüpheli ölümü hakkında karar! 3 farklı telefon detayı şaşırttı

Erişim sağlanabilen üçüncü telefonda yapılan incelemelerde ise Köse’nin ölümünün şüpheli olduğuna işaret eden herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Telefonlarla ilgili bu ayrıntılar, soruşturmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Savcılıktan Erol Köse’nin şüpheli ölümü hakkında karar! 3 farklı telefon detayı şaşırttı

SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

Dosya kapsamında yürütülen incelemelerin ardından savcılık, ’nin ölümüyle ilgili verdi. Kararda, olayda üçüncü kişilerin kasıtlı ya da kusurlu bir davranışının bulunduğunu gösteren herhangi bir delilin elde edilemediği ifade edildi.

Savcılıktan Erol Köse’nin şüpheli ölümü hakkında karar! 3 farklı telefon detayı şaşırttı

Ayrıca dosyada, başka bir kişinin ölüm olayından sorumlu tutulmasını sağlayacak bir suç unsuruna da rastlanmadığı kaydedildi. Böylece soruşturma, mevcut deliller çerçevesinde herhangi bir kişi hakkında suç isnadında bulunulmadan tamamlandı.

Savcılıktan Erol Köse’nin şüpheli ölümü hakkında karar! 3 farklı telefon detayı şaşırttı

EROL KÖSE’NİN ÖLÜM NEDENİ DE AÇIKLANDI

Takipsizlik kararında Erol Köse’nin ölüm nedenine ilişkin tespitlere de yer verildi. Köse’nin yüksekten düşme sonucu meydana gelen genel beden travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Savcılıktan Erol Köse’nin şüpheli ölümü hakkında karar! 3 farklı telefon detayı şaşırttı

Soruşturma boyunca elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda, ölüm olayında başka bir kişinin suç teşkil eden bir eylemi olduğuna dair yeterli delile ulaşılamadığı bildirildi. Savcılığın kararıyla birlikte Erol Köse’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış oldu.
 

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#Ölüm Nedeni
#Savcılık
#Takipsizlik Kararı
#erol köse
#Genel Beden Travması
#Magazin
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