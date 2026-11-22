Başarılı oyunculuğu ve sempatik kişiliğiyle tanınan Seda Bakan, bu kez yeni evi için kesenin ağzını açtığı haberleriyle dikkatleri üzerine çekti. Eşi Ali Erel ve iki kızlarıyla mutlu birlikteliklerini tüm hızıyla devam ettiren ünlü oyuncu, ailesinin konforu için önemli bir değişikliğe imza attı. Kariyerindeki başarısı kadar ailesine duyduğu sevgi ve ayırdığı zamanla da bilinen Seda Bakan, daha rahat bir hayat için kesenin ağzını açtı. Yaşam alanında yeniliğe gitme kararı alan ünlü oyuncu, Sarıyer’den yeni bir ev aldı. Yeni yuvasını baştan aşağı kendi zevkine göre yenileten ünlü oyuncu, tadilat için adeta servet harcadı. Tadilatın tamamlanmasıyla birlikte Seda Bakan ve ailesinin yeni evine yerleştiği öğrenildi. İşte Seda Bakan'ın yeni evinin tadilatı için harcadığı ücret...

SEDA BAKAN SARIYER'DEKİ YENİ EVİNE KAVUŞTU!

Başarılı oyunculuk kariyeri ve doğal tavırlarıyla ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Seda Bakan, performansının yanı sıra özel hayatı ve aile yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor. Kariyeri boyunca yer aldığı birbirinden başarılı projelerle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, şimdilerde yeni evine taşındığı haberleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine giren Seda Bakan, 2019 yılında ilk kızı Leyla'yı, 2022 yılında ise ikinci kızı Ela'yı kucağına almıştı. Annelik heyecanını ilk günden bu yana kaybetmeyen ve kızlarıyla sık sık vakit geçiren ünlü oyuncu, mevcut evleri zamanla küçülmeye başlayınca çareyi yeni ev arayışında buldu. İki kızı ve iki bakıcısıyla yaşadıkları mevcut evlerinden ayrılma kararı alan ünlü çift, ailesine daha konforlu bir yaşam alanı sunmak için harekete geçti.

Eşi Ali Erel ile birlikte yeni bir ev arayışına giren Seda Bakan, tercihini İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Sarıyer'den yana kullandı. Uzun süredir mutlu aile birlikteliğini devam ettiren çift, konforları için önemli bir değişikliğe imza attı. Yaşam alanında yeniliğe gitme kararı alan Bakan, Sarıyer'de yeni bir ev satın aldı. Ünlü oyuncuya iki bakıcısıyla birlikte yaşadıkları ev küçük gelmeye başlayınca, çareyi taşınmakta buldu.

TADİLATI İÇİN SERVET HARCADI!

Son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen kadın oyuncuları arasında yer alan Seda Bakan, Sarıyer'deki yeni evinin tadilatı için kesenin ağzını açtı. Muhteşem oyunculuk performansının yanı sıra samimi ve esprili kişiliğiyle de ön plana çıkan Bakan, yoğun iş temposunun yanı sıra ailesine ayırdığı zamanla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Setten geriye kalan her fırsatı eşi ve çocuklarıyla geçiren ünlü oyuncu, yakın zamanda mevcut evlerinin kendilerine küçük gelmesiyle birlikte yeni bir ev arayışına girmişti.

Aradığı evi Sarıyer'de bulan ünlü oyuncu, yuvasını kendi zevkine göre baştan aşağı yeniletti. Yeni evinin tadilatının tamamlanmasıyla ailesiyle birlikte yeni evine taşınan Seda Bakan'ın bu karar için yüksek miktarlarda para harcadığı öğrenildi. Yeni yuvası için adeta servet harcadığı iddia edilen ünlü oyuncunun tadilat masrafları dudak uçuklattı.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; evi kendi zevklerine göre dekore ettiren Seda Bakan ve ailesi, tadilatın tamamlanmasıyla birlikte yeni yuvalarına taşındı. Ünlü oyuncunun, bu kapsamlı ev değişikliğinin tadilat masrafları da dahil olmak üzere yaklaşık 90 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.