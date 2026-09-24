Seda Bakan'ın çizmeleri gözleri kanattı! Fiyatını duyanlar şaştı kaldı

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İstanbul
Kardeş Payı, Zeytin Ağacı ve Arif V 216 gibi yapımlarda rol alan Seda Bakan, bu sefer oyunculuğuyla değil ayakkabılarıyla gündem oldu. Seda Bakan parmak arası çizmeleriyle takipçilerinden geçerli not alamadı.
Seda Bakan'ın paylaştığı fotoğrafta çizmelerin bilekten aşağısı açık olduğu görüldü. Ayak parmakları görünürken deri bölüm parmak arasından geçiyor ve ince topukla birleşiyor. Seda Bakan'ın çizmeleri takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Seda Bakan'a "Bu ayakkabıyı çok aradınız mı?", "Çizmenin amacı ayakları sıcak tutmak değil mi?", "Bu ayakkabının amacını anlamadım" gibi yorumlar yapıldı. Seda Bakan'ın çizmelerinin fiyatının ise 58.500 TL değerinde olduğu öğrenildi.
10 Ekim 1985 doğumlu Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Seda Bakan özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Seda Bakan; Kardeş Payı, Şen Yuva, Geniş Aile, Mucize Doktor, Rüya Gibi, Zeytin Ağacı ve Esas Oğlan gibi yapımlarda rol aldı.
|Bilgi Türü
|Detay
|Adı Soyadı
|Seda Bakan
|Doğum Tarihi
|10 Ekim 1985
|Eğitim
|Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü
|Tanındığı Rol
|Eda (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)
|Rol Aldığı Diğer Yapımlar
|Kardeş Payı, Şen Yuva, Geniş Aile, Mucize Doktor, Rüya Gibi, Zeytin Ağacı, Esas Oğlan