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Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:10

Seda Bakan'ın çizmeleri gözleri kanattı! Fiyatını duyanlar şaştı kaldı

Son olarak Zeytin Ağacı ile ekranda olan Seda Bakan, ayakkabı tercihiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. İlk bakışta çizme gibi görünen modelin parmak arası açık tasarımı dikkat çekti. Seda Bakan tarzıyla takipçilerinden geçer not alamazken, ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı.

Avatar
Editor
 Dilek Ulusan
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Seda Bakan'ın çizmeleri gözleri kanattı! Fiyatını duyanlar şaştı kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:10

Kardeş Payı, ve Arif V 216 gibi yapımlarda rol alan , bu sefer oyunculuğuyla değil ayakkabılarıyla gündem oldu. Seda Bakan parmak arası çizmeleriyle takipçilerinden geçerli not alamadı.

HABERİN ÖZETİ

Seda Bakan'ın çizmeleri gözleri kanattı! Fiyatını duyanlar şaştı kaldı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Seda Bakan, parmak arası çizme tasarımı ve bu çizmelerin fiyatıyla takipçilerinin gündemine oturdu.
Seda Bakan'ın giydiği çizme formuyla parmak arası sandaleti birleştiren ayakkabısı takipçilerinden geçer not alamadı ve çeşitli yorumlara neden oldu.
Söz konusu çizmelerin fiyatının 58.500 TL değerinde olduğu öğrenildi.
10 Ekim 1985 doğumlu Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur.
Bakan, özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmış olup Kardeş Payı ve Zeytin Ağacı gibi birçok yapımda rol almıştır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

SEDA BAKAN'IN ÇİZMELERİ OLAY OLDU!

Seda Bakan'ın paylaştığı fotoğrafta çizmelerin bilekten aşağısı açık olduğu görüldü. Ayak parmakları görünürken deri bölüm parmak arasından geçiyor ve ince topukla birleşiyor. Seda Bakan'ın çizmeleri takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Seda Bakan'ın çizmeleri gözleri kanattı! Fiyatını duyanlar şaştı kaldı

Seda Bakan'a "Bu ayakkabıyı çok aradınız mı?", "Çizmenin amacı ayakları sıcak tutmak değil mi?", "Bu ayakkabının amacını anlamadım" gibi yorumlar yapıldı. Seda Bakan'ın çizmelerinin fiyatının ise 58.500 TL değerinde olduğu öğrenildi.

Seda Bakan'ın çizmeleri gözleri kanattı! Fiyatını duyanlar şaştı kaldı

SEDA BAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 1985 doğumlu Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Seda Bakan özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Seda Bakan; Kardeş Payı, Şen Yuva, Geniş Aile, Mucize Doktor, Rüya Gibi, Zeytin Ağacı ve Esas Oğlan gibi yapımlarda rol aldı. 

Bilgi TürüDetay
Adı SoyadıSeda Bakan
Doğum Tarihi10 Ekim 1985
EğitimSakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü
Tanındığı RolEda (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)
Rol Aldığı Diğer YapımlarKardeş Payı, Şen Yuva, Geniş Aile, Mucize Doktor, Rüya Gibi, Zeytin Ağacı, Esas Oğlan
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ETİKETLER
#seda bakan
#zeytin ağacı
#Kardeş Payı
#Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
#Arif V 216
#Magazin
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