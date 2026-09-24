Kardeş Payı, Zeytin Ağacı ve Arif V 216 gibi yapımlarda rol alan Seda Bakan, bu sefer oyunculuğuyla değil ayakkabılarıyla gündem oldu. Seda Bakan parmak arası çizmeleriyle takipçilerinden geçerli not alamadı.

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HABERİN ÖZETİ Seda Bakan'ın çizmeleri gözleri kanattı! Fiyatını duyanlar şaştı kaldı Oyuncu Seda Bakan, parmak arası çizme tasarımı ve bu çizmelerin fiyatıyla takipçilerinin gündemine oturdu. Seda Bakan'ın giydiği çizme formuyla parmak arası sandaleti birleştiren ayakkabısı takipçilerinden geçer not alamadı ve çeşitli yorumlara neden oldu. Söz konusu çizmelerin fiyatının 58.500 TL değerinde olduğu öğrenildi. 10 Ekim 1985 doğumlu Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Bakan, özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmış olup Kardeş Payı ve Zeytin Ağacı gibi birçok yapımda rol almıştır.

SEDA BAKAN'IN ÇİZMELERİ OLAY OLDU!

Seda Bakan'ın paylaştığı fotoğrafta çizmelerin bilekten aşağısı açık olduğu görüldü. Ayak parmakları görünürken deri bölüm parmak arasından geçiyor ve ince topukla birleşiyor. Seda Bakan'ın çizmeleri takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Seda Bakan'a "Bu ayakkabıyı çok aradınız mı?", "Çizmenin amacı ayakları sıcak tutmak değil mi?", "Bu ayakkabının amacını anlamadım" gibi yorumlar yapıldı. Seda Bakan'ın çizmelerinin fiyatının ise 58.500 TL değerinde olduğu öğrenildi.

SEDA BAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 1985 doğumlu Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Seda Bakan özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Seda Bakan; Kardeş Payı, Şen Yuva, Geniş Aile, Mucize Doktor, Rüya Gibi, Zeytin Ağacı ve Esas Oğlan gibi yapımlarda rol aldı.