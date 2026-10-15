Seren Serengil’den İstanbul’daki yağışlarla ilgili paylaşım: “Allah kızmaya başladı”

14 Ekim’de başlayan yoğun yağışın ardından İstanbul’un farklı bölgelerinde su baskınları ve ulaşım sorunları yaşandı. Ayazağa’daki Phoenix Stüdyoları’nda mahsur kalan Murat Boz ve Demet Özdemir’in de botlarla tahliye edildiği olayların ardından Seren Serengil, sel görüntülerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, yaşananları bir uyarı olarak değerlendirdiği sözleriyle gündeme geldi.

SEREN SERENGİL’DEN DİKKAT ÇEKEN “UYARI” YORUMU

Magazin dünyasındaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil de İstanbul’daki sel görüntülerine kayıtsız kalmadı. Sular altında kalan cadde ve sokakların görüntülerini hesabından paylaşan Serengil, gönderisine eklediği ifadelerle dikkat çekti.

Ünlü isim, paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Allah kızmaya başladı bence... Bunlar da uyarıları..”

Serengil’in yaşananları kendi inancı çerçevesinde bir uyarı olarak yorumlaması sosyal medyada öne çıkan açıklamalardan biri oldu. İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından ortaya çıkan görüntüler ve ünlü isimlerin paylaşımları gündemdeki yerini korurken, Serengil’in sözleri de dikkat çekti.

İSTANBUL’DA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

İstanbul’da etkisini artıran sağanak yağış, birçok ilçede günlük yaşamı sekteye uğrattı. Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve su birikintilerini tahliye etmek için ekipler çalışma başlattı.

Selin yol açtığı olumsuzluklar sosyal medyada da geniş yer buldu. Kentin farklı noktalarından paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, yaşananlardan etkilenen ünlü isimler de takipçilerine ulaşarak yardım çağrısında bulundu.

MURAT BOZ VE DEMET ÖZDEMİR BOTLARLA TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli yağışın etkilediği yerlerden biri de Ayazağa’da bulunan Phoenix Stüdyoları oldu. Çalışanlarla birlikte binada mahsur kalan şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesaplarından yardım istedi.

Su seviyesinin yükselmesi ve akıntının güçlenmesi nedeniyle bölgeye ulaşımda zorluk yaşanırken kurtarma ekipleri botlarla müdahalede bulundu. Çalışmaların ardından Murat Boz, Demet Özdemir ve diğer vatandaşlar güvenli bölgeye tahliye edildi. Yaşananlar, İstanbul’daki yağışın boyutunu gözler önüne seren görüntüler arasında yer aldı.

