Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Gözler Mert Demir'de

Attıkları her adımla magazin gündemini sallayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinde dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Mert Demir'in evlilik teklifi hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Gözler Mert Demir’de
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, attıkları her adımla gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu kez çift hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında, Mert Demir’in Serenay Sarıkaya’ya evlilik teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi.

SERENAY SARIKAYA VE MERT DEMİR EVLENİYOR MU?

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Sarıkaya ve Demir, aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında. İkili, ilişkilerini 2024’ün başlarında gözler önüne serdi ve kısa sürede doğrulandı. O günden beri etkinliklerde ve sosyal medyada birlikte dikkat çekmeye devam ediyorlar.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Gözler Mert Demir’de

İlişkileri ilk zamanlar reklam ilişkisi olarak yorumlansa da Serenay Sarıkaya belki de ilk kez bu kadar aşık olan taraf oldu. Mert Demir’in de Sarıkaya’yı sürekli el üstünde tuttuğu biliniyor. Çiftin uyumu, hem samimiyetleri hem de birbirlerine olan hayranlıklarıyla adeta kusursuz bir tablo oluşturuyor.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Gözler Mert Demir’de

TATİLDEN SONRA GELEN SÜRPRİZ İDDİA

Daha yeni tatilden dönen ikili, tüm yorgunluklarına rağmen oldukça keyifli ve neşeliydi. Ancak magazin dünyasının gözleri şimdi TV8’deki Gel Konuşalım programına çevrildi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Gözler Mert Demir’de

Programa konuk olan Mehmet Üstündağ, şans eseri bulunduğu bir arkadaş ortamında Mert Demir ile sohbet ettiğini ve Demir’in evlilik teklifi hazırlığında olduğunu söylediğini dile getirdi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Gözler Mert Demir’de

Üstündağ’a göre Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile geleceğe dair planlar yaptıklarını ve birlikte “boy boy çocuk” istediklerini de samimiyetle açıkladı. Sohbet sırasında gazeteci olduğunu fark edince kısa bir şaşkınlık yaşasa da sözler çoktan konuşulmuştu.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Gözler Mert Demir’de

GÖZLER MERT DEMİR’DE

Bu açıklamanın ardından magazin dünyası ve hayranlar, gözlerini Mert Demir’den gelecek olası evlilik teklifine çevirdi. Sarıkaya ve Demir cephesi bu iddiaları doğrulayacak mı, yoksa sadece magazin gündeminde kalan bir söylenti mi olarak kalacak? merak ediliyor.

