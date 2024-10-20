Sihirli Annem Perihan ekranlara dönüyor: Gül Onat'ın projesi belli oldu

20 Ekim 2024 19:48 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 19:56

İzlenme rekorları kırmaya devam eden Sihirli Annem dizisinin Perihan'ı Gül Onat uzun süren ekran arasının ardından yeni projesiyle dönüyor. Dijital bir platformda yayımlanacak dizide ünlü oyuncunun annesi rolünde oynayacak. İşte Fer dizisinin konusu...

Sihirli Annem dizisinde Perihan karakteri rolüyle unutulmayan Gül Onat, Fer dizisiyle ekranlarda yer alacak. Uzun bir süredir bir projede yer almayan Gül Onat'ın oynayacağı Fer dizisinin ayrıntıları belli oldu. Ünlü oyuncu Saadet karakteriyle ekranlara dönüyor.

GAİN’in BKM imzalı yeni dizisi “Fer”, 8 bölümden oluşacak. 1975’ten beri “İkinci Bahar”, “Lale Devri” ve "Adanalı" gibi birçok önemli projede yer almış olan Onat, bu defa Dilek’in (Melisa Sözen) annesi Saadet karakterine hayat verecek. Dizinin başrolünü Melisa Sözen ile Ertan Saban paylaşıyor. Yapımcılığımı BKM’nin üstlendiği dizinin senaryosu ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar imzalı.

FER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

‘Fer‘de eşinden boşanmaya hazırlanan 2 çocuklu Dilek’in korsan taksicilik yapması ve bir gün aracına aldığı Şadi’yle beraber hayatının değişmesinin hikâyesi anlatılıyor.