2023 yılında pankreas kanserine yakalandığını açıklayan Gül Onat, hastalığın bağırsaklarına da yayılması üzerine zorlu bir süreçten geçti. Peş peşe geçirdiği ameliyatlarla mücadele eden usta oyuncu, yaşadığı acıları daha önce samimi sözlerle anlatmıştı. Son paylaşımıyla bir kez daha gündeme gelen Onat'ın sağlık durumu merak konusu olurken, sevenleri güzel haberler alabilmek için desteklerini sürdürüyor.

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HABERİN ÖZETİ Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat'ın paylaşımı yürekleri dağladı! Kanserle mücadele ediyor Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat'ın son paylaşımı sevenlerini harekete geçirdi. Gül Onat, 2023 yılında pankreas kanserine yakalandığını ve hastalığın bağırsaklarına yayıldığını açıklamıştı. Peş peşe ameliyatlar geçiren Onat, tedavi sürecinde zorlu bir dönemden geçtiğini belirtmişti. Kemoterapi sürecinde saçlarını kazıtan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti. Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşı İnci Türkay, Onat'ı hastanede ziyaret ederek moral vermişti. Gül Onat'ın son fotoğrafı üzerine sevenleri geçmiş olsun dileklerini ve destek mesajlarını paylaştı.

GÜL ONAT SİHİRLİ ANNEM'İN PERİHAN'IYDI

1953 yılında Ankara'da dünyaya gelen Gül Onat, oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aldı. Sinema kariyerine 1975 yılında Sefer Seferde filmiyle başlayan usta oyuncu, televizyon izleyicisinin karşısına ise Şehnaz Tango dizisiyle çıktı.

2003-2011 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisinde Perihan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Onat, özellikle çocukların ve ailelerin sevgisini kazandı. Yıllar geçmesine rağmen dizideki performansıyla hatırlanan oyuncu, daha sonra Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Hangimiz Sevmedik gibi yapımlarda da rol aldı.

PANKREAS KANSERİ MÜCADELESİNİ KENDİ SÖZLERİYLE ANLATMIŞTI

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Gül Onat, hastalığının 2023 yılında başladığını ve pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Tedavi sürecinde oldukça ağır ameliyatlar geçirdiğini belirten oyuncu, yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirmişti:

"Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım"

Bir süre tedavinin olumlu ilerlediğini ancak daha sonra hastalığın bağırsaklarına nüksettiğini anlatan Onat, zorlu mücadelesine devam etti. Eylül ayında böbrek yollarındaki tümörler nedeniyle yeniden ameliyat masasına yatan usta oyuncu, yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen moralini korumaya çalıştı. Takipçilerine seslenen Onat, o dönemde kullandığı şu sözlerle sevenlerine umut vermişti:

"Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından"

SAÇLARINI KAZITTIĞI FOTOĞRAFIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Kemoterapi sürecinde saçlarını kazıtan Gül Onat, temmuz ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkmıştı. Fotoğrafına esprili bir şekilde "keltoş ben" notunu düşen oyuncuya, sevenlerinden çok sayıda destek mesajı gelmişti.

Onat'ın bu zorlu döneminde yalnız olmadığını gösteren isimlerden biri de Sihirli Annem'deki rol arkadaşı İnci Türkay oldu. Eylül ayında hastanede Onat'ı ziyaret eden Türkay, eski dostuna moral verdi. Bu anlamlı ziyareti paylaşan usta oyuncu, duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Canım İnci seni çok seviyorum. İyi ki geldin"

GÜL ONAT'IN SON FOTOĞRAFI SEVENLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Tedavi sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle iletişim kurmayı sürdüren Gül Onat, son fotoğrafıyla bir kez daha gündeme geldi.

Usta oyuncunun yeni karesi kısa sürede ilgi görürken, takipçileri yorumlarda geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Sevenleri, Onat'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederken, oyuncuya moral veren mesajlar da peş peşe geldi. Yıllardır ekranlarda iz bırakan Gül Onat'ın bu zorlu mücadelesinde hayranlarının desteği sürüyor.

