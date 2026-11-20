Ünlü oyuncu Sinem Ünsal geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de objektiflere takıldı. Başarılı isim aile davetine katılacağını ifade ederken üzerinde bulunan kıyafetlerle de dikkatleri üzerine çekti. Sinem Ünsal’ın tercih ettiği renkli kıyafetler gündem oldu. Fıstık yeşili elbisesi ve pembe hırkasıyla oldukça çok konuşulan Sinem Ünsal, zıt renkleri kullanmayı sevdiğini de belirtti.

SİNEM ÜNSAL'İN TERCİH ETTİĞİ RENKLİ KIYAFETLER GÜNDEM OLDU!

Kanal D’de yayınlanan ve Ozan Akbaba ile başrollerini paylaştıkları Uzak Şehir dizisinde rol aldığı Alya karakteriyle kısa sürede gündem olan Sinem Ünsal, hayranları tarafından da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Sinem Ünsal, günlük stiliyle magazin gündeminde yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de objektiflere takılan Sinem Ünsal, tercih etmiş olduğu renkli kıyafetleriyle gündem oldu. Fıstık yeşili bir saten elbise ve beline bağladığı pembe hırkasıyla objektiflere poz verdi. Adeta Hollywood esintisi taşıdığı yönündeki yorumlara cevap veren Ünsal, zıt renkleri bir arada kullanmasıyla çok konuşuldu.

Güzel oyuncu kıyafeti hakkında yapılan yorumlara samimiyetle karşılık verirken "Aile içi bir davete katılacağım, özenle hazırlandım. Hollywood esintisi mi bilmiyorum ama bugün böyle zıt renkler hoşuma gitti" ifadelerini kullandı. Ünsal’ın kıyafeti kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

AİLE GÖRÜŞMESİNE BÖYLE GİTTİ

Kameralara yansıyan Sinem Ünsal, tercih ettiği kombinle ve kıyafetlerin renkleriyle oldukça dikkat çekerken aile görüşmesine katılacağından da söz etti. Bu ailenin sevgilisinin ailesi olup olmadı merak konusu olurken konu hakkında Ünsal’dan detaylı bir açıklama gelmedi.

Rol aldığı Uzak Şehir dizisiyle yakaladığı başarısına başarı ekleyen Sinem Ünsal, set temposuna da kısa bir ara verdiğini ifade etti. Öyle ki pazartesi akşamlarının yoğun ilgi ile izlenen dizisi Uzak Şehir’in bu kadar sevilmesine de mutlu olan Sinem Ünsal, dizinin gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sinem Ünsal, “Dizi çok güzel gidiyor, maşallah. Bugün repodayım. Davetlere katılacağım, ailemi göreceğim ve yarın sabah Mardin'e döneceğim” diyerek izin gününü yakınlarıyla geçirmek istediğini belirtti.

Giymiş olduğu kıyafetlerle kısa sürede büyük bir yankı oluşturan Sinem Ünsal, giyim konusunda tarzının rahatlıktan yana olduğunu ifade ediyor. Hatta güzel kumaş bulduğu zaman hemen aldığını söyleyen Ünsal, modayı takip etse bile kendi konforuna uyum sağlayacak parçalarını seçiyor.