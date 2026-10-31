TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 11:33

Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı! Milyonluk vergi borcu gündem oldu

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, bu kez restoranıyla ilgili gelişmeyle gündeme geldi. Ünlü şefin Avustralya'nın Sidney kentinde 2015 yılında açtığı restoran, vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi. Restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne olan borcunun yaklaşık 2 milyon 60 bin Avustralya doları, yani 72,4 milyon TL olduğu belirtildi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı! Milyonluk vergi borcu gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 11:33

Özel hayatında da hareketli bir dönem geçiren Somer Sivrioğlu, evlenme teklifi ettiği Didem Belen ile yollarını ayırmıştı. Şimdi ise ünlü şefin yıllar önce 'da faaliyete geçirdiği restoranın mali sorunları gündeme taşındı. Sivrioğlu'nun açıklamaları, işletmenin uzun süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini ortaya koydu.

SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINA KAYYUM ATANDI

ekranlarından tanınan 'nun Avustralya'daki restoranı, vergi borçlarını ödeyememesi nedeniyle kayyum yönetimine girdi. 2015 yılında Sidney'de kapılarını açan işletmenin yaşadığı mali sorunlar, Avustralya basınında da geniş yer buldu.

Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı! Milyonluk vergi borcu gündem oldu

Daily Telegraph gazetesinin konuyla ilgili haberinde, restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları borçlandığı aktarıldı. Türk lirasına çevrildiğinde yaklaşık 72,4 milyon TL'ye karşılık gelen bu tutar, işletmenin mali durumunu yeniden gündeme getirdi.

SOMER SİVRİOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Daily Telegraph'a konuşan Somer Sivrioğlu, işletmesinin yaklaşık beş yıldır ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Ünlü şef, bu süreçte ayakta kalabilmek için büyük çaba harcadığını belirterek yaşadıkları dönemi 'hayatta kalma modu' olarak tanımladı.

Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı! Milyonluk vergi borcu gündem oldu

Sivrioğlu, restoranın başarılı bir işletme olduğunu ancak ekonomik koşullar nedeniyle vergi yükümlülüklerini yerine getiremediklerini ifade etti. Ünlü şef, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ama başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve bir yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik”

Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı! Milyonluk vergi borcu gündem oldu

BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Somer Sivrioğlu'nun açıklamalarına göre işletme, biriken vergi borçlarını ödeyebilmek için çeşitli yollar denedi. İlk olarak küçük işletmelere yönelik yapılandırma başvurusunda bulunan restoranın bu talebi kabul edilmedi.
Bunun ardından 30 aylık bir geri ödeme planı hazırlayarak yeniden başvuruda bulunan işletme, dört aydan uzun süre cevap bekledi. Ancak süreçte yaşanan belirsizlik ve biriken borçlar, restoranın mali açıdan daha zor bir noktaya gelmesine neden oldu.

Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı! Milyonluk vergi borcu gündem oldu

SİVRİOĞLU RESTORANINI KURTARABİLECEK Mİ?

Televizyon kariyerinin yanı sıra Avustralya'daki restoran işletmeciliğiyle de tanınan Somer Sivrioğlu'nun önündeki süreç merak konusu oldu. Yaklaşık 72,4 milyon TL'lik vergi borcu ve kayyum kararı sonrasında restoranın geleceğinin nasıl şekilleneceği takip ediliyor.

Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı! Milyonluk vergi borcu gündem oldu

Ünlü şefin işletmesini faaliyetlerine devam ettirip ettiremeyeceği ve borçların ödenmesine ilişkin nasıl bir yol izleneceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Somer Sivrioğlu'ndan Didem Belen'e cevap geldi! Aldatmakla suçlanmıştı
Somer Sivrioğlu hakkında şoke eden iddia! Sevgilisi Didem Belen sosyal medya hesabından paylaştı
ETİKETLER
#Somer Sivrioğlu
#masterchef türkiye
#Avustralya
#Didem Belen
#Daily Telegraph
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.