Somer Sivrioğlu'nun restoranına kayyum atandı! Milyonluk vergi borcu gündem oldu

Özel hayatında da hareketli bir dönem geçiren Somer Sivrioğlu, evlenme teklifi ettiği Didem Belen ile yollarını ayırmıştı. Şimdi ise ünlü şefin yıllar önce Avustralya'da faaliyete geçirdiği restoranın mali sorunları gündeme taşındı. Sivrioğlu'nun açıklamaları, işletmenin uzun süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini ortaya koydu.

SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINA KAYYUM ATANDI

MasterChef Türkiye ekranlarından tanınan Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranı, vergi borçlarını ödeyememesi nedeniyle kayyum yönetimine girdi. 2015 yılında Sidney'de kapılarını açan işletmenin yaşadığı mali sorunlar, Avustralya basınında da geniş yer buldu.

Daily Telegraph gazetesinin konuyla ilgili haberinde, restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları borçlandığı aktarıldı. Türk lirasına çevrildiğinde yaklaşık 72,4 milyon TL'ye karşılık gelen bu tutar, işletmenin mali durumunu yeniden gündeme getirdi.

SOMER SİVRİOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Daily Telegraph'a konuşan Somer Sivrioğlu, işletmesinin yaklaşık beş yıldır ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Ünlü şef, bu süreçte ayakta kalabilmek için büyük çaba harcadığını belirterek yaşadıkları dönemi 'hayatta kalma modu' olarak tanımladı.

Sivrioğlu, restoranın başarılı bir işletme olduğunu ancak ekonomik koşullar nedeniyle vergi yükümlülüklerini yerine getiremediklerini ifade etti. Ünlü şef, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ama başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve bir yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik”

BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Somer Sivrioğlu'nun açıklamalarına göre işletme, biriken vergi borçlarını ödeyebilmek için çeşitli yollar denedi. İlk olarak küçük işletmelere yönelik yapılandırma başvurusunda bulunan restoranın bu talebi kabul edilmedi.

Bunun ardından 30 aylık bir geri ödeme planı hazırlayarak yeniden başvuruda bulunan işletme, dört aydan uzun süre cevap bekledi. Ancak süreçte yaşanan belirsizlik ve biriken borçlar, restoranın mali açıdan daha zor bir noktaya gelmesine neden oldu.

SİVRİOĞLU RESTORANINI KURTARABİLECEK Mİ?

Televizyon kariyerinin yanı sıra Avustralya'daki restoran işletmeciliğiyle de tanınan Somer Sivrioğlu'nun önündeki süreç merak konusu oldu. Yaklaşık 72,4 milyon TL'lik vergi borcu ve kayyum kararı sonrasında restoranın geleceğinin nasıl şekilleneceği takip ediliyor.

Ünlü şefin işletmesini faaliyetlerine devam ettirip ettiremeyeceği ve borçların ödenmesine ilişkin nasıl bir yol izleneceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.