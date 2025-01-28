Survivor'ın yıldızı Nefise Karatay kimdir?

28 Ocak 2025 13:52 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:01

Uzun atlama ve engelli atlama alanında önemli başarılar elde eden milli atlet Nefise Karatay, Survivor 2023’teki şampiyonluğunun ardından Survivor All Star 2024’te de mücadele etmeye devam ediyor. Parkurlardaki azmi ve hırsıyla adından söz ettiren Karatay, sporseverlerin dikkatini çekiyor. Tüm detaylar haberimizde...

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Survivor yarışmasında Ogeday kazanan oldu! Nefise ile finalde karşılaştı

Nefise Karatay, Türk sporunun parlayan yıldızlarından biri olarak 2023 yılında Survivor yarışmasında gösterdiği başarı ile büyük bir kitleye ulaşmayı başardı. 25 Şubat 2000 tarihinde Türkiye'de dünyaya gelen Karatay, genç yaşlarda atletizmle tanışarak uzun atlama ve engelli atlama branşlarında kendini geliştirdi.

Karatay, spor kariyerinde birçok ödül ve madalya kazanarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Survivor 2023 yarışmasında sergilediği performansla izleyicilerin gönlünü kazandı ve şampiyon olarak finale ulaşmayı başardı. Ardından, Survivor All Star 2024 kadrosuna katılarak rekabet dolu bir yolculuğa daha adım attı.

Kendine güveni, mücadele ruhu ve azmi ile tanınan Nefise Karatay, sadece bir sporcu değil, aynı zamanda birçok genç için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İzleyiciler, onun parkurlardaki enerjisini ve kararlılığını büyük bir heyecanla takip ediyor.

Nefise Karatay, 430 bin takipçili @nefiseekaratayy Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.

Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında ve nerelidir gibi soruların yanıtları, onun hayat hikayesine ve spor kariyerine olan merakın artmasına neden oluyor. Karatay’ın başarıları ve gelecekteki hedefleri, Türk sporunun gurur kaynağı olmaya devam edecek...