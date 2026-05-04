Magazin
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük evleniyor! Tarih netleşti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, her geçen gün artan reytingleriyle dikkat çekmeye devam ederken, dizinin oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak dizide Oruç karakterini üstlenen Burak Yörük’ün özel hayatına dair gelişme magazin gündeminde öne çıktı. Yörük'ün uzun süredir birlikte olduğu Tuana Yılmaz ile nikah tarihinin netleştiği öğrenildi.

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 17:29

TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımı , reytinglerdeki yükselişini sürdürürken dizinin kadrosu da gündemin odağında yer almaya devam ediyor. Yapımda Oruç karakterini oynayan Burak Yörük ise bu kez performansıyla değil, özel hayatıyla magazin basınında öne çıktı. Uzun süredir birlikte olduğu Tuana Yılmaz ile ilişkisini gözlerden uzak sürdüren oyuncunun, yolunda önemli bir adım attığı öğrenildi. Çiftin nikah tarihinin netleşmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

TRT 1'in yapımı Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük'ün, Tuana Yılmaz ile bu ay yurt dışında evleneceği öğrenildi.
Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, 2024 yılında evlilik teklifiyle ilişkilerini resmileştirmişti.
Çiftin, yakın çevrelerinin katılacağı sade bir törenle bu ay yurt dışında evlenmesi bekleniyor.
Nikah detayları henüz netlik kazanmadı.
Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 doğumlu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
BURAK YÖRÜK EVLENİYOR

Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Burak Yörük ve Tuana Yılmaz çiftinin, evlilik hazırlıklarını hızlandırdığı konuşuluyor. 2024 yılında gerçekleşen romantik evlilik teklifiyle ilişkilerini resmiyete bir adım daha yaklaştıran ikili, o günden bu yana hayranlarının merakla beklediği düğün sürecine nihayet somut bir adım attı.

Edinilen bilgilere göre çift, bu ay içerisinde yurt dışında, yakın çevrelerinin katılacağı sade bir törenle evliliklerini taçlandırmaya hazırlanıyor. Nikah detayları henüz netlik kazanmasa da, evlilik kararının kesinleşmesi bile magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmış durumda. Çiftin bu özel günü nasıl organize edeceği ve davetliler listesinde kimlerin yer alacağı ise şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995’te İstanbul’da doğmuş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım atan Yörük, özellikle gençlik dizileriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır.

Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde sürdüren oyuncu, hem ekran performansı hem de yer aldığı projelerdeki enerjik karakterleriyle dikkat çekmiştir.

Kariyerinde çıkışını, gençlik temalı yapımlarla yakalayan Burak Yörük, zaman içinde farklı türlerdeki dizilerde de rol alarak oyunculuk yelpazesini genişletmiştir.

Son dönemde Taşacak Bu Deniz gibi projelerle yeniden gündeme gelen oyuncu, özel hayatıyla da magazin basınının ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda yer alan projeleriyle kariyerini aktif şekilde sürdürmektedir.

