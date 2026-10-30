This Country dizisinin yıldızı Daisy May Cooper'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi! 63 kilo verdi hayatı değişti

Bir dönem 24 beden kıyafet giyen, şimdilerde ise 10 bedene kadar düşen ünlü oyuncu, en fazla kilo aldığı dönemde yemek yeme konusunda kontrolünü kaybettiğini anlattı. Merdiven çıkarken nefes nefese kaldığını ve kendisini iyi hissetmediğini belirten Cooper, kilo verme sürecinde ketojenik beslenmeyi tercih etti. Ancak oyuncunun bu süreçte yaşadığı sağlık problemi, hızlı ve kısıtlayıcı diyetlerin olası sonuçlarını da yeniden gündeme taşıdı.

DAISY MAY COOPER KİMDİR, NASIL ÜNLÜ OLDU?

İngiliz komedi dünyasının dikkat çeken isimlerinden Daisy May Cooper, kariyerinde özellikle kardeşi Charlie Cooper ile birlikte hazırladığı BBC dizisi This Country ile önemli bir çıkış yakaladı. Dizide Kerry Mucklowe karakterine hayat veren oyuncu, hem senarist hem de başrol oyuncusu olarak projede yer aldı.

Başarılı performansı sayesinde 2018 yılında BAFTA ödülüne layık görülen Cooper, daha sonra Am I Being Unreasonable? ve Rain Dogs gibi yapımlarda da rol aldı. Komedi alanındaki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son dönemde ise mesleki çalışmalarından çok verdiği kilolarla gündemde.

63 KİLO VEREREK BEDEN ÖLÇÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşık 63 kilo veren Daisy May Cooper, en yüksek kilosuna ulaştığı dönemde hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlandığını dile getirdi. Yemekle kurduğu ilişkinin sağlıksız bir noktaya geldiğini anlatan oyuncu, günlük yaşamında bile hareket etmekte güçlük çektiğini söyledi.

Cooper, kilo alımında kullandığı ketiapin içerikli ilacın da etkili olduğunu belirtti. İlacın kendisinde sürekli açlık hissi oluşturduğunu ifade eden oyuncu, ilacı bıraktıktan sonra kilo verme sürecinin hızlandığını anlattı. Beslenme alışkanlıklarını değiştiren Cooper, karbonhidrat tüketimini ciddi ölçüde azaltarak ketojenik diyete yöneldi.

UYGULADIĞI DİYET NEDENİYLE BÖBREK TAŞI YAŞADI

Ünlü oyuncunun kilo verme hikâyesindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise yaşadığı sağlık problemi oldu. Bir dönem ağırlıklı olarak et ve peynir tükettiği beslenme düzenini uygulayan Cooper, bu süreçte böbrek taşı sorunu yaşadığını açıkladı.

Oyuncu, kendi deneyimini paylaşmasına rağmen uyguladığı beslenme programının herkes tarafından tercih edilmesini istemediğini özellikle vurguladı. Kadınların zayıflamak uğruna sağlıklarını riske atmaya yönlendirilmesini eleştiren Cooper, beden olumlama yaklaşımını desteklediğini de dile getirdi.

Kendi bedenine ilişkin hislerini anlatırken kullandığı “Herkes kendi bedeniyle mutlu olmalı. Ama ben değildim.” sözleri ise dikkat çekti. Cooper'ın açıklamaları, kilo verme kararının kişisel bir süreç olduğunu ve herkesin kendi bedeniyle ilgili farklı deneyimler yaşayabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

KİLO VERDİKTEN SONRA GELEN YORUMLAR ONU ÜZDÜ

Daisy May Cooper, fiziksel görünümündeki değişimin ardından sosyal medyada ve kamuoyunda yapılan yorumlardan da rahatsızlık duyduğunu belirtti. Özellikle kilo verdikten sonra komedi performansının eskisi kadar etkili olmayacağını savunan yorumların kendisini üzdüğünü ifade etti.

Oyuncu, yapımcıların geçmişte kendisini daha çok kilolu ve komik karakterlerle özdeşleştirdiğini, fiziksel değişiminin ardından bu tür roller için artık düşünülmeyebileceğini söyledi. Cooper'ın bu endişesi, eğlence sektöründe oyuncuların dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmelerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yaklaşık 63 kiloluk değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Cooper'ın hikâyesi, yalnızca fiziksel dönüşümden ibaret değil. Oyuncunun yaşadığı sağlık sorunları ve mesleki kaygıları, kilo verme sürecinin farklı yönlerini de gözler önüne serdi.