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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:36

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı! Herkes Dilan Polat sandı

Müzik kariyerinin yanı sıra samimi açıklamaları ve renkli kişiliğiyle de sık sık gündeme gelen Işın Karaca, bu kez geçirdiği büyük fiziksel değişimle dikkat çekti. Yıllar önce 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, verdiği 75 kilonun ardından 55 kiloya kadar geriledi. Karaca’nın yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren son görüntüsü ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı! Herkes Dilan Polat sandı
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:36

Geçirdiği mide ameliyatının ardından hayatında yeni bir sayfa açan , beslenme alışkanlıklarını da değiştirerek dikkat çeken bir sürecine girdi. 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, zaman içerisinde verdiği 75 kiloyla 55 kiloya kadar indi. Fiziksel değişimiyle daha önce de adından söz ettiren Karaca, bu kez son görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçının yıllar içerisindeki değişimi takipçilerinin de dikkatini çekerken, son haliyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı. 

HABERİN ÖZETİ

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı! Herkes Dilan Polat sandı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Geçirdiği mide ameliyatı ve beslenme düzeniyle 130 kilodan 55 kiloya düşerek 75 kilo veren Işın Karaca, paylaştığı konser görüntüleri ve son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan Işın Karaca, mide ameliyatı ve değişen alışkanlıklarıyla 75 kilo vererek 55 kiloya geriledi.
Kilo verme sürecinde çoğunlukla günde tek öğün beslendiğini ve yemek için yaklaşık bir saat ayırıp günün kalanında yemek yemediğini belirtti.
Gün içerisinde acıktığında ayran, kefir veya su tükettiğini, çok acıktığı anlarda ise yeme isteğini azaltmak için dişlerini fırçaladığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı konser görüntüleriyle son halini sergileyen sanatçı, takipçilerinden yoğun ilgi ve yorum aldı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

IŞIN KARACA’NIN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI!

Işın Karaca’nın yıllar içinde geçirdiği değişim, son görüntüsünün ardından yeniden gündeme geldi. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, verdiği 75 kilonun ardından 55 kiloya kadar geriledi. Karaca’nın son hali sosyal medyada dikkat çekerken, takipçileri de ünlü şarkıcının değişimiyle ilgili yorumlarını peş peşe paylaştı.

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı! Herkes Dilan Polat sandı

IŞIN KARACA’NIN SON HALİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Işın Karaca’nın son görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Ünlü şarkıcının yıllar içerisinde verdiği kilolarla yaşadığı değişim, takipçileri tarafından da konuşulmaya başlandı. Karaca’nın fotoğrafını görenler, ünlü sanatçının geçirdiği değişim karşısında şaşkınlıklarını yorumlarıyla dile getirdi.

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı! Herkes Dilan Polat sandı

IŞIN KARACA’NIN ZAYIFLAMA SIRRI TEK ÖĞÜN BESLENME OLDU!

Işın Karaca, kilo verme sürecinde kendisine uygun bir beslenme düzeni oluşturduğunu ve çoğunlukla günde tek öğün beslendiğini söyledi. Karaca, yemek için yaklaşık bir saatlik bir zaman ayırdığını, günün kalanında ise yemek yemediğini anlattı. 

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı! Herkes Dilan Polat sandı

Ünlü şarkıcı, gün içerisinde acıktığında ise ayran, kefir veya su tükettiğini ifade etti. Çok acıktığı zamanlarda dişlerini fırçaladığını ve bunun yeme isteğini azalttığını da anlatan Karaca, bu yöntemi kendi beslenme düzeninin bir parçası olarak uyguladığını belirtti.

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı! Herkes Dilan Polat sandı

IŞIN KARACA KONSER GÖRÜNTÜLERİNİ PEŞ PEŞE PAYLAŞTI!

Işın Karaca, hesabından art arda görüntülerini paylaşarak takipçilerinin karşısına çıktı. Sahnedeki enerjisi ve son haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcının paylaşımları kısa sürede ilgi gördü. Karaca’nın verdiği kilolar sonrası değişimi, konser görüntülerine de yansırken takipçileri ünlü sanatçının son haline yorumlarıyla dikkat çekti.

Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı! Herkes Dilan Polat sandı

Işın Karaca’nın yıllar içerisinde verdiği 75 kilo, ünlü şarkıcının geçirdiği büyük değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. 130 kilodan 55 kiloya kadar gerileyen Karaca, uyguladığı beslenme düzeni ve son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı konser görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının son hali takipçilerinden de yoğun ilgi görürken, Karaca’nın paylaşımları sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

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#kilo verme
#konser
#sosyal medya
#ışın karaca
#Tek öğün beslenme
#Magazin
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