Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı! Herkes Dilan Polat sandı

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İstanbul
Geçirdiği mide ameliyatının ardından hayatında yeni bir sayfa açan Işın Karaca, beslenme alışkanlıklarını da değiştirerek dikkat çeken bir kilo verme sürecine girdi. 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, zaman içerisinde verdiği 75 kiloyla 55 kiloya kadar indi. Fiziksel değişimiyle daha önce de adından söz ettiren Karaca, bu kez son görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü sanatçının yıllar içerisindeki değişimi takipçilerinin de dikkatini çekerken, son haliyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.
Işın Karaca’nın yıllar içinde geçirdiği değişim, son görüntüsünün ardından yeniden gündeme geldi. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, verdiği 75 kilonun ardından 55 kiloya kadar geriledi. Karaca’nın son hali sosyal medyada dikkat çekerken, takipçileri de ünlü şarkıcının değişimiyle ilgili yorumlarını peş peşe paylaştı.
Işın Karaca’nın son görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Ünlü şarkıcının yıllar içerisinde verdiği kilolarla yaşadığı değişim, takipçileri tarafından da konuşulmaya başlandı. Karaca’nın fotoğrafını görenler, ünlü sanatçının geçirdiği değişim karşısında şaşkınlıklarını yorumlarıyla dile getirdi.
Işın Karaca, kilo verme sürecinde kendisine uygun bir beslenme düzeni oluşturduğunu ve çoğunlukla günde tek öğün beslendiğini söyledi. Karaca, yemek için yaklaşık bir saatlik bir zaman ayırdığını, günün kalanında ise yemek yemediğini anlattı.
Ünlü şarkıcı, gün içerisinde acıktığında ise ayran, kefir veya su tükettiğini ifade etti. Çok acıktığı zamanlarda dişlerini fırçaladığını ve bunun yeme isteğini azalttığını da anlatan Karaca, bu yöntemi kendi beslenme düzeninin bir parçası olarak uyguladığını belirtti.
Işın Karaca, sosyal medya hesabından art arda konser görüntülerini paylaşarak takipçilerinin karşısına çıktı. Sahnedeki enerjisi ve son haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcının paylaşımları kısa sürede ilgi gördü. Karaca’nın verdiği kilolar sonrası değişimi, konser görüntülerine de yansırken takipçileri ünlü sanatçının son haline yorumlarıyla dikkat çekti.
Işın Karaca’nın yıllar içerisinde verdiği 75 kilo, ünlü şarkıcının geçirdiği büyük değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. 130 kilodan 55 kiloya kadar gerileyen Karaca, uyguladığı beslenme düzeni ve son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı konser görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının son hali takipçilerinden de yoğun ilgi görürken, Karaca’nın paylaşımları sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.