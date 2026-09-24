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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 13:19

Burak Özçivit Rusya'yı fethetti! Her yere posterleri asıldı, kral gibi karşılanacak

Burak Özçivit’in 17 Ekim’de Rusya’nın Maykop kentinde katılacağı özel etkinlik öncesinde şehirde dikkat çeken bir hareketlilik başladı. Ünlü oyuncunun dev posterleri mağaza vitrinlerini süslerken, hayranları da Özçivit’i yakından görebilmek için düzenlenen etkinlikleri takip ediyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Burak Özçivit Rusya'yı fethetti! Her yere posterleri asıldı, kral gibi karşılanacak
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:19
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 13:19

, Türkiye sınırlarını aşan hayran kitlesiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. ekranlarında yayınlanan dizisinin başrol oyuncusu olan Özçivit, 17 Ekim’de ’ya bağlı Adige Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta düzenlenecek özel etkinliğe katılacak. Ünlü oyuncunun gelişi öncesinde kentte hazırlıklar başladı. Bazı mağazaların vitrinlerine Burak Özçivit’in dev posterleri asılırken, hayranları da bu posterlerin önünde fotoğraf çektirmek için mağazalara yöneldi. Bazı işletmelerin ise etkinlik bileti için çekiliş ve özel kampanyalar düzenlediği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Burak Özçivit Rusya'yı fethetti! Her yere posterleri asıldı, kral gibi karşılanacak

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Burak Özçivit'in 17 Ekim’de Rusya’ya bağlı Adige Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta katılacağı özel etkinlik öncesinde kentte yoğun hazırlıklar ve ilgi dikkat çekiyor.
Burak Özçivit, 17 Ekim’de Maykop’ta düzenlenecek "Türk Dizilerinin Müzikleri" adlı etkinlikte hayranlarıyla buluşacak.
Etkinlikte Özçivit’e Adıgey Cumhuriyet Senfoni Orkestrası eşlik edecek ve oyuncunun rol aldığı Türk dizilerinden müzikler seslendirilecek.
Ziyaret öncesinde kentteki bazı mağaza vitrinlerine oyuncunun dev posterleri asıldı ve hayranlar bu posterlerle fotoğraf çektirmeye başladı.
Bazı işletmeler etkinlik bileti için çekiliş ve özel kampanyalar düzenliyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

BURAK ÖZÇİVİT’İN RUSYA’DAKİ ETKİNLİĞİ ÖNCESİ ŞEHİRDE HAREKETLİLİK BAŞLADI!

Burak Özçivit’in 17 Ekim’de Maykop’ta katılacağı etkinlik öncesinde kentte hazırlıklar başladı. Mağaza vitrinlerini ünlü oyuncunun dev posterleri süslerken, hayranlar da Özçivit’in görselleriyle fotoğraf çektirmek için mağazalara ilgi gösterdi. Bazı işletmelerin ise etkinlik bileti için çekiliş ve özel kampanyalar düzenlediği belirtildi.

Burak Özçivit Rusya'yı fethetti! Her yere posterleri asıldı, kral gibi karşılanacak

BURAK ÖZÇİVİT 17 EKİM’DE RUSYA’DA SAHNEYE ÇIKACAK

Burak Özçivit, 17 Ekim’de Adıgey Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta düzenlenecek özel etkinlikte hayranlarıyla buluşacak. “Türk Dizilerinin Müzikleri” adıyla duyurulan programda Özçivit’e Adıgey Cumhuriyet Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Etkinlikte oyuncunun rol aldığı Türk dizilerinden müziklerin de seslendirilmesi planlanıyor.

Burak Özçivit Rusya'yı fethetti! Her yere posterleri asıldı, kral gibi karşılanacak

Özçivit’in Rusya’daki buluşması, özellikle Türk dizilerini takip eden hayranların ilgisini çekiyor. Oyuncunun daha önce rol aldığı yapımların ülkede geniş izleyici kitlesine ulaşması, Maykop’taki etkinliğe yönelik ilgiyi de artırıyor.

Burak Özçivit Rusya'yı fethetti! Her yere posterleri asıldı, kral gibi karşılanacak

BURAK ÖZÇİVİT’İN RUSYA’DAKİ HAYRANLARI BULUŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR

Burak Özçivit’in Maykop’ta gerçekleştireceği etkinlik, bölgede yaşayan Türk dizisi hayranlarının da ilgisini çekti. Ünlü oyuncuyu yakından görmek isteyen hayranlar etkinlik tarihini beklerken, Özçivit’in Rusya ziyaretinin sosyal medyada da konuşulması bekleniyor. Maykop’taki hazırlıkların 17 Ekim’deki buluşmaya kadar devam edeceği belirtildi.

Burak Özçivit Rusya'yı fethetti! Her yere posterleri asıldı, kral gibi karşılanacak

Burak Özçivit’in 17 Ekim’de Rusya’nın Maykop kentinde gerçekleştireceği buluşma öncesinde şehirdeki hazırlıklar dikkat çekti. Mağaza vitrinlerinde yer alan posterleri ve etkinliğe gösterilen ilgi, ünlü oyuncunun Rusya’daki hayran kitlesini bir kez daha ortaya koydu. 

Burak Özçivit Rusya'yı fethetti! Her yere posterleri asıldı, kral gibi karşılanacak

Özçivit’in Maykop’ta hayranlarıyla bir araya geleceği etkinlik ise şimdiden merakla bekleniyor.

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#rusya
#Burak Özçivit
#ATV
#Güneşin Doğduğu Yer
#Maykop
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