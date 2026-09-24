Burak Özçivit, Türkiye sınırlarını aşan hayran kitlesiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. ATV ekranlarında yayınlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrol oyuncusu olan Özçivit, 17 Ekim’de Rusya’ya bağlı Adige Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta düzenlenecek özel etkinliğe katılacak. Ünlü oyuncunun gelişi öncesinde kentte hazırlıklar başladı. Bazı mağazaların vitrinlerine Burak Özçivit’in dev posterleri asılırken, hayranları da bu posterlerin önünde fotoğraf çektirmek için mağazalara yöneldi. Bazı işletmelerin ise etkinlik bileti için çekiliş ve özel kampanyalar düzenlediği belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ Burak Özçivit Rusya'yı fethetti! Her yere posterleri asıldı, kral gibi karşılanacak Oyuncu Burak Özçivit'in 17 Ekim’de Rusya’ya bağlı Adige Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta katılacağı özel etkinlik öncesinde kentte yoğun hazırlıklar ve ilgi dikkat çekiyor. Burak Özçivit, 17 Ekim’de Maykop’ta düzenlenecek "Türk Dizilerinin Müzikleri" adlı etkinlikte hayranlarıyla buluşacak. Etkinlikte Özçivit’e Adıgey Cumhuriyet Senfoni Orkestrası eşlik edecek ve oyuncunun rol aldığı Türk dizilerinden müzikler seslendirilecek. Ziyaret öncesinde kentteki bazı mağaza vitrinlerine oyuncunun dev posterleri asıldı ve hayranlar bu posterlerle fotoğraf çektirmeye başladı. Bazı işletmeler etkinlik bileti için çekiliş ve özel kampanyalar düzenliyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN RUSYA’DAKİ ETKİNLİĞİ ÖNCESİ ŞEHİRDE HAREKETLİLİK BAŞLADI!

Burak Özçivit’in 17 Ekim’de Maykop’ta katılacağı etkinlik öncesinde kentte hazırlıklar başladı. Mağaza vitrinlerini ünlü oyuncunun dev posterleri süslerken, hayranlar da Özçivit’in görselleriyle fotoğraf çektirmek için mağazalara ilgi gösterdi. Bazı işletmelerin ise etkinlik bileti için çekiliş ve özel kampanyalar düzenlediği belirtildi.

BURAK ÖZÇİVİT 17 EKİM’DE RUSYA’DA SAHNEYE ÇIKACAK

Burak Özçivit, 17 Ekim’de Adıgey Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta düzenlenecek özel etkinlikte hayranlarıyla buluşacak. “Türk Dizilerinin Müzikleri” adıyla duyurulan programda Özçivit’e Adıgey Cumhuriyet Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Etkinlikte oyuncunun rol aldığı Türk dizilerinden müziklerin de seslendirilmesi planlanıyor.

Özçivit’in Rusya’daki buluşması, özellikle Türk dizilerini takip eden hayranların ilgisini çekiyor. Oyuncunun daha önce rol aldığı yapımların ülkede geniş izleyici kitlesine ulaşması, Maykop’taki etkinliğe yönelik ilgiyi de artırıyor.

BURAK ÖZÇİVİT’İN RUSYA’DAKİ HAYRANLARI BULUŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR

Burak Özçivit’in Maykop’ta gerçekleştireceği etkinlik, bölgede yaşayan Türk dizisi hayranlarının da ilgisini çekti. Ünlü oyuncuyu yakından görmek isteyen hayranlar etkinlik tarihini beklerken, Özçivit’in Rusya ziyaretinin sosyal medyada da konuşulması bekleniyor. Maykop’taki hazırlıkların 17 Ekim’deki buluşmaya kadar devam edeceği belirtildi.

Burak Özçivit’in 17 Ekim’de Rusya’nın Maykop kentinde gerçekleştireceği buluşma öncesinde şehirdeki hazırlıklar dikkat çekti. Mağaza vitrinlerinde yer alan posterleri ve etkinliğe gösterilen ilgi, ünlü oyuncunun Rusya’daki hayran kitlesini bir kez daha ortaya koydu.

Özçivit’in Maykop’ta hayranlarıyla bir araya geleceği etkinlik ise şimdiden merakla bekleniyor.