Trabzonspor'da top koşturan Ozan Tufan giydiği ayakkabıyla yorum yağmuruna tutuldu. Dünyaca ünlü bir markanın ayrık burunlu ayakkabısı tercih eden Ozan Tufan sosyal medyada çok konuşuldu.

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HABERİN ÖZETİ Ozan Tufan'ın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı! Hem tasarımı hem de fiyatı dudak uçuklattı Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, İngiltere ziyaretinde giydiği dünyaca ünlü bir markaya ait ayrık burunlu ayakkabısı ve bu ayakkabının fiyatıyla sosyal medyada gündem oldu. Ozan Tufan, eşi ve oğluyla birlikte gittiği İngiltere'deki paylaşımlarında ayrık burunlu bir ayakkabı tercih etti. Futbolcunun giydiği ayakkabı, tasarımı nedeniyle sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Ayakkabının 80.950 TL olarak paylaşılan fiyatı dikkat çekti. 23 Mart 1995 doğumlu Ozan Tufan, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır. Tufan, 2013 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Türkiye U-19 takımında forma giymiştir.

OZAN TUFAN'IN AYAKKABISINI GÖRENLER DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Eşi ve oğluyla birlikte İngiltere'ye Ozan Tufan, paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Ayrık burunlu dünyaca ünlü bir markanın ayakkabısını tercih eden Ozan Tufan'a "Trend olan her şeyi almayın" "O ayakkabı gerçekten rahat mı?" gibi yorumlar yaptı.

Futbolcunun giydiği ayakkabının tasarımı kadar fiyatı da dikkat çekti. Ozan Tufan'ın ayakkabısı için paylaşılan 80.950 TL fiyat, fotoğrafın önüne geçti.

OZAN TUFAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Mart 1995 doğumlu Ozan Tufan, orta saha pozisyonunda oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. 2013 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Türkiye U-19 takımında forma giydi.