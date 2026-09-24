Ozan Tufan'ın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı! Hem tasarımı hem de fiyatı dudak uçuklattı

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İstanbul
Trabzonspor'da top koşturan Ozan Tufan giydiği ayakkabıyla yorum yağmuruna tutuldu. Dünyaca ünlü bir markanın ayrık burunlu ayakkabısı tercih eden Ozan Tufan sosyal medyada çok konuşuldu.
Eşi ve oğluyla birlikte İngiltere'ye Ozan Tufan, paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Ayrık burunlu dünyaca ünlü bir markanın ayakkabısını tercih eden Ozan Tufan'a "Trend olan her şeyi almayın" "O ayakkabı gerçekten rahat mı?" gibi yorumlar yaptı.
Futbolcunun giydiği ayakkabının tasarımı kadar fiyatı da dikkat çekti. Ozan Tufan'ın ayakkabısı için paylaşılan 80.950 TL fiyat, fotoğrafın önüne geçti.
23 Mart 1995 doğumlu Ozan Tufan, orta saha pozisyonunda oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. 2013 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Türkiye U-19 takımında forma giydi.