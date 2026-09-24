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Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:12

Ozan Tufan'ın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı! Hem tasarımı hem de fiyatı dudak uçuklattı

Trabzonspor'da forma giyen futbolcu Ozan Tufan eşi Rojin Tufan ve oğluyla İngiltere'ye gitti. Rojin Tufan'ın paylaştığı fotoğraflarda en dikkat çeken ise Ozan Tufan'ın ayakkabıları oldu. Ayakkabının tasarımı kadar fiyatı da dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Dilek Ulusan
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Ozan Tufan'ın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı! Hem tasarımı hem de fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:12

'da top koşturan Ozan Tufan giydiği ayakkabıyla yorum yağmuruna tutuldu. Dünyaca ünlü bir markanın ayrık burunlu ayakkabısı tercih eden Ozan Tufan sosyal medyada çok konuşuldu. 

HABERİN ÖZETİ

Ozan Tufan'ın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı! Hem tasarımı hem de fiyatı dudak uçuklattı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, İngiltere ziyaretinde giydiği dünyaca ünlü bir markaya ait ayrık burunlu ayakkabısı ve bu ayakkabının fiyatıyla sosyal medyada gündem oldu.
Ozan Tufan, eşi ve oğluyla birlikte gittiği İngiltere'deki paylaşımlarında ayrık burunlu bir ayakkabı tercih etti.
Futbolcunun giydiği ayakkabı, tasarımı nedeniyle sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Ayakkabının 80.950 TL olarak paylaşılan fiyatı dikkat çekti.
23 Mart 1995 doğumlu Ozan Tufan, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır.
Tufan, 2013 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Türkiye U-19 takımında forma giymiştir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

OZAN TUFAN'IN AYAKKABISINI GÖRENLER DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Eşi ve oğluyla birlikte 'ye Ozan Tufan, paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Ayrık burunlu dünyaca ünlü bir markanın ayakkabısını tercih eden Ozan Tufan'a "Trend olan her şeyi almayın" "O ayakkabı gerçekten rahat mı?" gibi yorumlar yaptı. 

Ozan Tufan'ın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı! Hem tasarımı hem de fiyatı dudak uçuklattı

Futbolcunun giydiği ayakkabının tasarımı kadar fiyatı da dikkat çekti. Ozan Tufan'ın ayakkabısı için paylaşılan 80.950 TL fiyat, fotoğrafın önüne geçti.

Ozan Tufan'ın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı! Hem tasarımı hem de fiyatı dudak uçuklattı

OZAN TUFAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Mart 1995 doğumlu Ozan Tufan, orta saha pozisyonunda oynayan Türk millî futbolcudur. takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. 2013 'nda gümüş madalya kazanan Türkiye U-19 takımında forma giydi.

Ozan Tufan'ın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı! Hem tasarımı hem de fiyatı dudak uçuklattı
Ozan Tufan'ın ayakkabılarını gören dönüp bir daha baktı! Hem tasarımı hem de fiyatı dudak uçuklattı
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ETİKETLER
#ingiltere
#Ozan Tufan
#trabzonspor
#Süper Lig
#akdeniz oyunları
#Türkiye U-19
#Türkiye U19
#Magazin
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